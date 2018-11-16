Всё ещё машина. Германия разгромила Россию

Травмы

Перед матчем с Германией Станислав Черчесов лишился из-за травм целой группы ведущих игроков. Денис Черышев, Марио Фернандес и Александр Головин не приехали в расположение команды, в матче с «Зенитом» выбыл из строя Ильзат Ахметов. Кроме этого, повреждения были у Романа Зобнина, Сергея Петрова и Артёма Дзюбы, все они оказались вне заявки.

«Травмы радости нам не доставляют, но это рабочие неприятности» Россия готовится к матчам с Германией и Швецией с новым капитаном и с Ари в атаке.

Состав

Стартовый состав выглядел так.

Ари

Очень бурное дискуссию вызвало приглашение в сборную Ари, лучшего на данный момент игрока РПЛ.

Вот несколько мнений на этот счёт.

Ари – будущее сборной, Павлюченко — прошлое. Бразильцы нужны России Егоров – об исключительном решении.

Из дискуссии вокруг приглашения Ари мы узнали кое-что новое о сборной И это действительно важно.

Вот то, что думает по этому поводу Станислав Черчесов.

«Поговорю с Павлюченко об Ари за рюмкой чая. Мы соседи». Черчесов в порядке Тренер сборной России – звезда в Лейпциге. Нам есть чем гордиться.

Вот, что думают по этому поводу болельщики.

Теперь можете высказать своё мнение по этому вопросу.

Натурализованный бразилец вышел на поле с первых минут. На 55-й минуте был заменён на Заболотного.

Германия

В последнее время немцев трудно назвать грозными и непобедимыми. Команда, которая десятилетиями на крупных турнирах всегда в полуфинале, на чемпионате мира в России не вышла из группы. Не стало сильно лучше и после. В Лиге Наций команда сыграла дома 0:0 и уступила в гостях Франции, плюс была бита 0:3 голландцами. Кризис? Есть мнение, что нет.

Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь Запущенная 15 лет назад система работает до сих пор.

Но Йоахим Лёв ищет новые варианты. По сравнению с ЧМ состав изменился существенно.

Они должны восстановить честь немецкого футбола. Новые лица в составе Германии Йоахим Лёв ищет свежую кровь для своей команды.

Провал

Какие бы проблемы не стояли в последнее время, кадровые проблемы Черчесова гораздо серьёзнее. В том, что касается центра обороны, эти проблемы носят глобальный характер. Пара Нойштедтер-Джикия не идеальна даже в матче с менее классным соперником.

На 8-й минуте Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, тот прострелил в центр, а Зане ударом низом послал мяч в ворота.

После этого пара защиты преобразовалась в трио, но для Кирилла Набабкина эта позиция не родная и в ЦСКА он периодически выступает в этой роли не от хорошей жизни. Но лучше не стало.

На 25-й минуте Киммих от угла поля выполнил подачу, Рюдигер головой сделал скидку на Зюле, который вторым касанием послал мяч в цель.

На 40-й минуте Хавец пасом через центр пустил в прорыв Гнабри, а тот выход один на один с вратарём завершил точным ударом в ворота.

Плюс стопроцентный момент у Зане, который бил с убойной позиции головой, но попал в Лунёва.

Наши в атаке не создали ничего. Если не знать, что матч игрался 15 ноября, можно было бы подумать, что дело происходит в апреле. Немцы были фаворитами ЧМ, а в Россию никто не верил.

Болельщики

Фанаты сборной Германии недоброжелательно отнеслись к защитнику национальной команды России Константину Раушу. Болельщики бросали в футболиста бумагу, когда он подавал угловой. Рауш, напомним, родился в семье российских немцев. Когда Константину было шесть лет, родители вместе с ним эмигрировали из России в Германию.

Вот тут немного о болельщиках и о том, почему стадион не был заполнен. Было 35 тысяч из 44 возможных.

Преображение

Станислав Черчесов в перерыве хорошо поговорил с командой в раздевалке. Включился прессинг, команда стала играть выше, быстрее задвигалась. Появились моменты. На 49-й минуте Кузяев здорово сыграл в отборе на фланге, далее отпасовал на радиус штрафной, Ионов чуть продвинулся с мячом, на замахе убрал защитника и с левой ноги пробил рядом со штангой. Ну и в целом россияне владели инициативой и имели ещё несколько подходов к чужим воротам.

Второй тайм Россия сыграла как минимум на равных. И за этот тайм не было стыдно.

Замены

Кому ещё дал поиграть Черчесов? Антон Миранчук заменил своего брата Алексея. Кузяев уступил место на поле Камболову. Фёдор Кудряшов вышел вместо Рауша. Полоз вместо Ионова. Андрей Семёнов сменил Набабкина.

Ерохин

Ерохин за грубый подкат сзади против Хектора наказан жёлтой карточкой. А защитник немцев с трудом покинул поле.