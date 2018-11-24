Какие схемы используют российские футбольные клубы

Мысль о том, что схема в футболе не является чем-то кардинально определяющим игру команды, не нова для продвинутого читателя, так как понятно, что, если игроки в ожидании стартового свистка выстраиваются на поле в определённом порядке на расстоянии нескольких метров, это не значит, что они будут следовать этой схеме на протяжении всей игры, так как футбол при всей аналитике, математическом анализе, продвинутой статистике остаётся порывом, борьбой, эмоциональным всплеском, и футболистам в этом состоянии не до того, как они выглядят с высоты камеры-паука. Но!

Схемы — это нечто, не выходящее из футбольной моды, критерий, по которому мы определяем тренды в футболе, хоть он отражает лишь общие черты той или иной тактики. Когда мы говорим о 3-4-3, то сразу вспоминаем недавний всплеск игры с тремя защитниками, подразумевающий игру контратакующую, скоростную, завязанную скорее не на интеллекте игроков, а на их физических данных. Благодаря популярности перехода к подобному стилю игры, мы стали все чаще и чаще делать скриншоты матчей, линиями показывая то, как интересно разбросаны по полю футболисты, стали восхищаться игроками, ставшими в этих построениях ключевыми. Схемы в мире футбольной тактики — это верхушка айсберга, то, что видит и понимает каждый, то, что скрывает под собой огромный мир тактики, интуиции, анализа и статистики, колоссальная предматчевая работа всех составляющих футбольного клуба, выраженная одиннадцатью фамилиями, расставленными в определенном порядке.

Поговорим о том, как это всё устроено на примере чего-нибудь родного: разберём тенденции в отечественном футболе — в высшей и первой лигах. Для этого рассмотрим три наиболее распространённые схемы, какие клубы ими пользуются и кто играет в них ключевую роль.

4-2-3-1

Одна из наиболее распространённых схем не только в России, но и во всём мире, — 4-2-3-1. Тактическое построение, при котором в полузащите двое футболистов остаются позади в опорной зоне и распределяют между собой функции начала собственных атак и разрушения атак чужих, ну, или совмещают их, если команде выпадает такой джекпот, как, например, Н’Голо Канте. Также, в отличие от других схем с четырьмя защитниками, можно отметить ярко выраженную «десятку», занимающуюся открываниями в свободных зонах или стягиванием на себя защитников противника, освобождая тем самым дорогу фланговым игрокам. Возможности этой схемы позволяют свободно контролировать мяч и проводить с ним больше половины времени за игру в поисках щелей в оборонительной линии соперника, что идеально подходит сильным командам, ну, или командам с хорошими исполнителями в середине поля, которые готовы сохранять способность отдать точный пас за спину с самой центральной точки на протяжении всего матча.

Наш чемпионат довольно печально известен тем, как любят плотно закрываться в обороне команды нижней восьмерки, а потому такие построения, при которых практически весь матч проходит без ворот в надежде дать этот самый заветный пас и найти так необходимую зону для врывания флангового защитника, очень распространены, но, если посмотреть на среднюю результативность в наших матчах, то можно увидеть, что сделать это получается не всегда.

Как использовать эту схему максимально продуктивно? Разберём пример практически идеальной атаки в системе 4-2-3-1, и тут, думаю, несложно угадать, что мы возьмем за пример действия лидера чемпионата, команду с шикарно отлаженной тактикой перемещений и молниеносной атакой, в общем, хватит мне тут петь дифирамбы, — «Зенита».

Этот пример, на мой взгляд, так сильно похож на типичные ролики с матчей какого-нибудь «Манчестер Сити», когда в атаке участвует чуть ли не каждый футболист, что кажется, будто бы Семак перед матчем заставлял всю команду пересматривать матчи команд Гвардиолы по несколько раз, словно персонажа из «Заводного апельсина», привязывая к стульям в раздевалке и не позволяя даже моргать.Звучит, может, забавно, но посмотрите сами: в забитой гол свою лепту вложили все, даже те, кто мяча не касался — за счет не менее важных передвижений без него, как, например, Далер Кузяев, которого я считаю одним из главных героев этого момента.

Он сделал всё так, как должен человек, играющий позиции «десятки», ушел вправо — открылся, увел одного игрока, когда Дзюба получил мяч — побежал налево, спровоцировав еще парочку соперников, и вот: Дзюбе остаётся притормозить и, в ожидании кросса Набиуллина, выбирать, как и с какой позиции лучше забить, так как центрдефы«Бордо» кроют Далера. Тут просто не могу не вспомнить, будучи кем он приходил в «Зенит» прошлым летом —опорником. Это просто еще раз доказывает, какой же он красавчик — идеальный игрок для схемы в 4-2-3-1, так как он может как встать сзади и спокойно раздавать передачки с центра, так и делать то, что вы только что увидели на видео.

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Кто играет по этой схеме помимо «Зенита»?

4-2-3-1 требует исполнительского мастерства, определенного превосходства в нем над соперником, поэтому аутсайдеры, команды, которым важнее не пропустить самим, нежели взломать оборону соперника, прибегают к такому построению редко, а если и прибегают, то кончается это зачастую довольно печально — пример самарских «Крыльев Советов», которые решили начать сезон в новом дивизионе именно с атакующих схем, одной из которых была и 4-2-3-1, но по итогу дерзкий, смелый вызов канонам завершился лишь тем, что команда, играющая на шикарном стадионе, оставшемся после мундиаля, плетется в районе стыков и уже поменяла тренера. Хотя, конечно, есть и примеры обратного, когда скромная по ожиданиям команда начинала играть с показателем выше 50-60% владения мячом и сопротивлялась в этом показатели даже с топами, и тут я подразумеваю тульский «Арсенал», интереснейший проект Кононова, который, несмотря лишь на 11 место его команды, вернулся в элиту отечественного футбола так громко, что не прошло и полугода с начала его работы с «пушкарями», как коучу на электронную почту прилетело предложение от «Спартака», и нет разницы, на каком месте находится в нынешней ситуации московский клуб — «Спартак» идеализирован, он при всех своих недостатках остается клубом, тренировать который — всегда вызов, для любого тренера. Как Кононов привьёт москвичам свою атакующую идеологию, будучи довольно консервативным и принципиальным специалистом, ведь всё последнее время «Спартак» шёл по немного другой тактической дороге — это уже другой вопрос.

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В ФНЛ промоутерами атакующей игры через призму 4-2-3-1 можно назвать «Факел», «Нижний Новгород», отчасти «Чертаново», хоть последние и предпочитают в большинстве случаев футбол силовой, с двумя форвардами и забросами в dangerzone, но об этом тоже ближе к концу.

3-5-2

Мы уже говорили о схеме 3-4-3, тренде игры с тремя защитниками, контратаками, но такой вариант этого тренда, как у Конте, у нас не так популярен, как вариант с двумя форвардами — максимально таранный и акцентированный на игру на контратаках, при котором кроссы с флангов сыпятся в штрафную соперника с частотой теннисной пушки: а если крайние защитники помимо скорости и умения отправлять мяч на сорок метров владеют дриблингом и отличным видением поля, то тактика в 3-5-2 становится крайне интересной и опасной, и, что самое интересное, актуальной: тренд на нее, по крайней мере у нас в России, не проходит. Кажется, «Ростов» в сезоне 15/16 удивил всех, а на следующий год не был так успешен, и создается ощущение, что все нашли оружие против такой игры и объясняют ее удачей, но потом такую схему в ЦСКА ставит Гончаренко, а весной в тот же «Ростов» приходит Карпин и снова выдает потрясающий сезон (если судить по его уже сыгранной части) с этойже схемой, но со своими поправками. Что же это за тактика?

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3-5-2, легко трансформирующееся в 5-3-2, — универсальная схема, позволяющая как плотно закрываться в обороне и бросать в прессинг двух могучих нападающих, так и атаковать, распуская фланги, словно крылья, с мчащимися крайками вроде Скопинцева у «Ростова». Пример ростовчан я, наверное, и возьму для того, чтобы рассмотреть все прелести подобной тактики, и тут я вынужден уже по-другому говорить о «Зените»: тут они уже обороняются и пропускают от команды Карпина такой красивый и закономерный по своей геометрии и развитию гол, что я не могу не посетовать: это не случайность, а целенаправленное использование слабостей «сине-бело-голубых» в опорной зоне в контратаке, когда после потери мяча и хаотичного прессинга ростовчане разыгрывают за счет тех самых пресловутых переводов с одного края на другой красивейшую комбинацию.

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Кого же можно отметить здесь? Если, говоря про схему 4-2-3-1, я выделял «десятку»— Кузяева, то кого же похвалить здесь? Кто является важнейшим звеном при таком построении? А вот тут сразу так и не скажешь: хорош Скопинцев, подающий потрясающий пример того, как должен действовать крайний защитник без мяча в такой ситуации: уйти за спину, бежать, ждать, получить и ударить, и не суть, что в итоге последним мяча коснулся не он. Ну и как не отметить того, кто сделал этот кросс, как не отметить исландского форварда, выигравшего такую важную борьбу? В подобных схемам, в отличие от прошлой, большую важность уже приобретает немного другая форма командной работы: если там это длительные маневры и перемещения, словно в шахматном эндшпиле, то тут главным становится выиграть здесь и сейчас, как можно быстрее выбить, найти свободную зону, забежать, ударить.

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Всё это немного сглаживает, быть может, не самый высокий уровень отдельных игроков и позволяет строить конкурентоспособную команду в ограниченных условиях, так что прошу подумать: кто может так играть?



Если вы вспомнили ЦСКА и «Рубин», то можете вешать на стенку диплом уровня «медиум» в познаниях отечественного футбола, а если ещё и «Анжи» с «Уфой» и «Оренбургом» (хоть у них и один нападающий, а не два), то вы — профи. Ну а если вы хотели назвать ещё и калининградскую «Балтику», то и так знаете, насколько вы незаурядны.

4-4-2

Если две прошлые схемы преобладают среди команд высшего дивизиона, то вот в описании этой схеме легко узнать стиль игры ФНЛ: два взаимозаменяемых форварда, мячи до которых доставляют четверо полузащитников, действующих относительно компактно в центре поля, множество забросов и борьбы.



Да, это известная всем 4-4-2, которая остается актуальным вне зависимости от каких-либо трендов и времен: на уровне дивизионов эта система, заточенная на борьбу во всех ее проявлениях, не может исчезнуть, пока средний возраст многих команд лиги близок к тридцати и сами условия лиги диктуют необходимость драться за каждое очко ради существования, но если оставить в стороне какой-то сухой математический анализи принять факт сути того футбола, который не входит в рамки телевизионных трансляций, то в этом есть своя эстетика, своя красота, ведь зачастую мы видим на полях ФНЛ матчи интереснее, чем в РПЛ, как раз за счёт этих эмоций, открытости игры, и если команда овладевает этой схемой в атаке, то может получаться что-то крайне интересное.

Возьмём для примера игру одних из самых ярких представителей лиги —«Сочи» и «Чертаново» — и разберём гол первых, который отлично иллюстрируют, что можно и в таких построениях делать все красиво: из-за высокого прессинга соперника полузащитник «Сочи» Песегов опускается, выбирается через пас из него и закидывает к центру поля, где мяч подхватывают один из двух нападающих, опустившийся к середине. Две аккуратных передачи, и второму форварду — Максиму Барсову, одному из талантливейших бомбардиров лиги, остается лишь сделать то, что он любит больше всего, ударив точно в дальний угол.



Быстрота решений тут почти та же самая, что и в прошлом пункте нашего текста, но если там атака развивалась через края, то здесь через центр: решающую роль играет насыщенный при 4-4-2 центр, одно из главных отличий этой расстановки от каких-либо других, а также можно отметить разноплановость и взаимозаменяемость нападающих: Саная играет глубже, но именно за счёт его действий — выигранной борьбы и точной передачи на ход Барсову— и был забит этот гол.

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Сегодня мы разобрали три наиболее встречающиеся схемы в наших чемпионатах, но вы, быть может, удивитесь, почему здесь нет какой-нибудь пресловутой 4-3-3 или 4-5-1, 4-3-2-1. Если вам понравился этот разбор и вы хотите увидеть ещё один подобный, но уже на другие схемы, то обязательно напишите об этом в комментариях к тексту.

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