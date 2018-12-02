ЦСКА не проиграл ни одного выездного матча чемпионата за год

ЦСКА впервые за четыре месяца начал игру чемпионата без Чалова

Виктора Гончаренко крепко раздосадовало поражение от «Виктории». Заочными претензиями игрокам, высказанными на пресс-конференции, главный тренер ЦСКА, естественно, не ограничился, проведя скрупулёзный разбор полётов в командном кругу. После полученного выговора повышенный настрой на игру в Ростове у «армейцев» подразумевался по умолчанию. А местом в старте за неудачный евроматч поплатились игроки с фамилиями на букву «ч».

И если возвращение на лавку Чернова, при всём уважении к Никите, читалось (не реализовал свой шанс – извини, подвинься), то обнаружить на ней Чалова было довольно удивительно. Всю осень, если оставить за скобками кубковую гастроль второго состава в Тюмени, Фёдор отыграл в старте, а с наступлением зимы снова присел на «банку». По словам тренера, нападающий элементарно устал.

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Хотя не исключаю, что заодно Гончаренко решил немного встряхнуть своего бомбардира. В прошлый раз, в августе, эта мера возымела действие: Чалов результативно вышел на замену против «Арсенала» и «Рубина», после чего из основы больше не выпадал.



В Ростове образовавшиеся в составе вакансии главный «армеец» отдал Магнуссону и Нисимуре. Возвращение Хёрдура не только добавило надёжности обороне – разнообразило наступательное меню команды. Из всех стопперов ЦСКА он обладает лучшим длинным пасом. Во вторник в «Лужниках» его красно-синим ощутимо не хватало. Такума – именно так он обозначен на игровой майке – без малого час игры отработал старательно, но не слишком эффективно. Его первого и убрал с поля Гончаренко, вернув Чалова на его привычное место.

Пять исландцев на одном поле

Два изменения в составе произвёл и Валерий Карпин. Оба отголоски питерского поражения. Гулиев привёз из Северной столицы дисквалификацию и уступил место на поле Ионову. Скопинцев выпал из основы по спортивным причинам – оба гола «Зенита» «пришли» к южанам с его фланга. Логашов не так изобретателен, как конкурент, в атаке – зато «дома» осмотрительнее. Из двух вариантов на левой бровке Карпин предусмотрительно выбрал более оборонительный – не лишняя мера предосторожности против, возможно, самого агрессивного латераля лиги (в хорошем смысле слова) Фернандеса.



Исландских легионеров на газоне хватило бы на полноценную футзальную команду. Из шести «викингов» на две команды на поле сразу отправились пять – в пропорции 3 к 2. В запасе остался только Кьяртанссон.

Удивлены, почему ЦСКА проиграл чехам? Вам будет всё понятно из этого разбора Показываем на конкретных примерах.

Гацкан провёл 300-й матч за «Ростов»

С особым настроем провёл матч Гацкан. Капитан ростовчан никогда не щадит себя в игре, а на этот раз у него был дополнительный стимул проявить себя – юбилейный, 300-й матч за «Ростов». За эксклюзивную футболку с памятной цифрой герой дня отблагодарил клуб качественной, полезной для команды работой в центре поля.

Мороз на улице – жара на поле

Настоящим бичом «Ростова» в этом сезоне стали ауты. С этой разновидности стандартов жёлто-синие пропустили четыре гола за круг. Естественно, что ЦСКА скрупулёзно разобрал противника и попытался на эту мозоль хозяев посильнее надавить. Магнуссон с Набабкиным метали мяч из-за линии прямиком в район вратарской площади, но на этот раз ростовчане защищались внимательнее, чем в Петербурге. Понапрасну мяч на трибуны не лупили.



Острые моменты до перерыва соперники разделили поровну – по два на команду. Все завершились в пользу вратарей. Акинфеев «потащил» удары Ионова и Зуева, Песьяков – Облякова и Сигурдссона. Несмотря на обилие номинальных защитников на поляне (десяток на две команды), первый тайм получился динамичным и смотрибельным.

Как промазал Влашич?!

Замечательную возможность выйти вперёд столичные футболисты упустили на 55-й минуте. Вилюш неаккуратным подкатом против Сигурдссона её ЦСКА представил. А Влашич загубил даже не один – двойной момент. Первый – стараниями Песьякова, второй – самостоятельно. С добивания хорват запулил мяч над перекладиной метров с 7-8.



Дожимать соперника Гончаренко отправил Чалова. Следом на поле выбежал Кучаев. С его выходом Влашич поднялся выше, сформировав атакующий дуэт с Чаловым. ЦСКА усилил давление на ворота противника и буквально завалил его штрафную прострелами и навесами.



Чрезмерное рвение сыграло злую шутку с Обляковым. Срыв атаки Зуева стоил хавбеку второй жёлтой карточки. Удивительно, но даже вдесятером «армейцы» до конца шли вперёд. В этом случае хозяева скорее нашли очко, чем потеряли два. А больше всех расстроился, похоже, Влашич. После замены Никола в сердцах сбросил перчатки на землю и досадливо обхватил голову руками. Не его день.