«В матче «Спартак» — «Локомотив» должно быть весело». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Начнём с приятного. Наконец-то лучший прогнозист прошлого сезона получил заслуженный приз! Ещё раз поздравляем Александра Мостового.

В 15-м туре нашего конкурса снова не обошлось без неудач. В третий раз подряд слабо выступила команда читателей.

Андрей Такоев из Владикавказа угадал только три исхода: в матчах «Спартак» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Арсенал» и «Зенит» — «Ростов».

Худшие результаты



Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

Сергей Силкин предсказал счёт матчей «Анжи» — «Рубин» и «Спартак» — «Крылья Советов», а также исходы встреч «Ахмат» — ЦСКА, и«Краснодар» — «Арсенал». Это 12 очков.

Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов угадал счёт матча «Краснодар» — «Арсенал», разницу в игре «Спартак» — «Крылья Советов» и исходы встреч «Ахмат» — ЦСКА и «Оренбург» — «Уфа». И заработал 10 баллов.

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Таблица после 15-го тура

Специалисты – 162 очка

Журналисты – 145 очков

Читатели – 137 очков

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Прогноз специалистов

Руслан Нигматуллин, известный в прошлом вратарь:

«Рубин» — «Динамо» — 2:1

Предполагаю, что будет победа казанцев. В Казани уже холодно, и футбол будет зимний. Считаю, что «Рубин» выиграет, но будет минимальная победа.



«Енисей» – «Ахмат» — 1:1

Если в Казани будет футбол зимний, то в Красноярске — очень зимний. Хотели перенести в манеж, но не получилось. Будет холодно, не скажу, что матч будет огонь. Главное – это ребятам ничего не отморозить. «Енисей» после неожиданной победы в Москве поверил в себя и может не проиграть.

«Оренбург» – «Крылья Советов» — 1:0

«Оренбург» на правах хозяина должен победить. Команда мне очень симпатична в этом сезоне, не вижу особых причин для проигрыша.

«Анжи» – «Уфа» — 2:2

«Анжи», видимо, доигрывает этот отрезок в боевом составе. Скорее всего, сезон будет доигрывать молодёжь, а основные футболисты должны проявить себя, чтобы лучше трудоустроиться, так как финансовой мотивации уже нет. Думаю, что команды сыграют вничью.



«Краснодар» – «Урал» — 2:0

«Урал» — это команда, которая творит чудеса на финише данного отрезка. Видно, клуб хочет уйти на перерыв в хорошем настроении. Три матча – три победы. «Краснодар» может подпортить настроение, команда хорошо играет дома. Думаю, что они и выиграют.

«Ростов» – «ЦСКА» — 1:0

Встречаются команды, которые мало пропускают в этом сезоне. Это говорит о том, что думают о надёжности своих ворот. Предположу, что «Ростов» победит.

«Спартак» – «Локомотив» — 1:1

Московское дерби. Команды встречаются после Еврокубков, у «Локомотива» времени на передышку больше, настроение другое после победы. Думаю, что будет ничья.

«Арсенал» — «Зенит» — 1:2

Вспоминается прошлогодний огненный матч, но Дзюба тогда играл за «Арсенал».

Не совсем понятно, готов ли «Арсенал» к тренерским перестановкам, да и Дзюба сейчас играет за «Зенит». Питерцы являются фаворитами.

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Прогноз читателей

Сергей Авдеев (Омск):

«Рубин» — «Динамо» — 1:0

«Динамо» в явном кризисе, а «Рубин» идёт по дистанции ровно, без особых провалов. Казанцы победят.

«Енисей» — «Ахмат» — 1:2

«Енисей» удивил в прошлом туре, но это были эмоции. Сейчас начнёт работать багаж, который Аленичев оставил сам себе. «Ахмат», кстати, вполне прилично играет в гостях, три победы на выезде о чём-то да говорят.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:1

«Оренбург» идёт в первой восьмёрке, команда выиграла последние домашние матчи.

«Анжи» — «Уфа» — 2:1

Соседи по турнирной таблице не смогут выявить победителя.

«Краснодар» — «Урал» — 2:0

Да, я в курсе, что «Урал» обыграл в гостях «Спартак» и «Локомотив». Но я вижу, как играет «Краснодар».

«Ростов» — ЦСКА — 1:2

«Ростов» в гостях играет лучше, чем дома, а ЦСКА будет зол и мотивирован после провала в Лиге чемпионов.

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1

«Спартак» вообще непредсказуем, команда-хайп и команда-эмоция. Именно поэтому и поставлю в этом матче на хозяев.

«Арсенал» — «Зенит» — 0:1

«Зенит» вернулся в то состояние, когда команда штампует унылые победы на классе. Так будет и в Туле.

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Прогноз журналистов

Максим Ерёмин, корреспондент «Чемпионата»:

«Рубин» — «Динамо» — 0:0

От некоторых матчей РПЛ не ждёшь почти ничего. Примерно как в этом случае.



«Енисей» — «Ахмат» — 2:2

После потрясающей истории с Аленичевым все уже сделали вид, будто ничего не было. Зато «Енисей» вспыхнул. Может, опять не проиграет.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 1:0

Наверняка будет очень холодно и томно. Но картавый Сутормин снова включит режим героя и забьёт победный мяч.



«Анжи» — «Уфа» — 2:1

Для футболистов «Анжи» самое время продавать себя, а Кириченко пока не до конца разобрался с новой ролью.



«Краснодар» — «Урал» — 1:1

«Гроза авторитетов» постарается удержать планку. В победу над ещё одним лидером верится с трудом.



«Ростов» — ЦСКА — 3:2

«Армейцы» в плохом эмоциональном состоянии. С физикой после матча ЛЧ тоже будет хуже, чем у соперника.



«Спартак» — «Локомотив» — 3:4

Бессмысленно прогнозировать матчи «Спартака», но в дерби должно быть весело. Кононов будет играть на победу, а «Локо» только того и ждёт.

«Арсенал» — «Зенит» — 1:1

Просто хочется интриги в чемпионской гонке.