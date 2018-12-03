Без мяча «Ростов» намного острее. ЦСКА позволил ему играть в свой футбол

На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин подвёл промежуточные итоги для своей команды, в которых похвалил оборону и признал необходимость улучшения игры в атаке. К матчу с «армейцами» ростовчане отлично отработали движение без мяча в позиционной обороне и переходных фазах. В первой тайме, пока игра не выравнялась, «Ростов», не владея инициативой и двигаясь преимущественно без мяча, нейтрализовал позиционную атаку ЦСКА, вынудив гостей атаковать через фланг Набабкина и оттуда же обеспечил эффективный переход из обороны в атаку, создав несколько отличных моментов у ворот Акинфеева. Игра ЦСКА с «Ростовом» стала матчем сильных и тактически подготовленных команд, в котором хозяева поля всё же смотрелись острее. Поэтому недовольство Карпина слабой реализацией вполне справедливо. «Ростов» вынудил атаковать ЦСКА правым флангом.

«Ростов» справедливо рассчитывал на удобный для себя сценарий матча. Сильные в переходах ростовчане уступили москвичам контроль мяча, но по сути управляли его продвижением. Пятиугольник первых двух линий прессинга «Ростова» блокировал доводку мяча до финальной трети через середину поля по стандартной для себя модели. Два нападающих команды ориентируются на центральных защитников соперника, а крайние центральные полузащитники «Ростова» переключаются с зональной ориентировки на персональную, как только владение ЦСКА переходило на чужую половину поля в полуфланге.

У Акинфеева 300 «сухарей», у ЦСКА — выездная суперсерия ЦСКА не проиграл ни одного гостевого матча РПЛ в 2018 году.

Отличие работы флангов «Ростова» в позиционной обороне в том, что правый край поля хозяева насыщали намного активнее, в особенности с помощью смещений Гацкана. В перегруженной зоне Щенникова у ЦСКА практически не было шансов довести мяч до финальной трети и организовать там атаку. При этом на противоположном полуфланге разряжалось пространство как в зоне Набабкина, так и в полуфланговой зоне между линиями защиты и полузащиты.

Хозяева сознательно шли на такой риск. ЦСКА успевал перестраиваться, как минимум один партнёр Кирилла (Нисимура, а чаще – Влашич) успевал предлагать себя в свободной зоне, а Марио грамотно держал ширину, создавая разрыв между Логашовым и Вилюшем. За весь первый тайм Кирилл лишь дважды отдал рисковую обостряющую передачу, предпочитая этому либо возврат мяча Бекао, либо стерильную передачу на плотно опекаемого Фернандеса. В этом компоненте Магнуссон намного эффективнее своего партнёра, и именно поэтому большую часть матча был лишён таких возможностей.

Типичная для Набабкина передача на Фернандеса не только бесперспективна для атаки «армейцев». Когда Кирилл загонял Марио в угол, игравший по Набабкину Зуев снова переключался на зональную ориентировку, и фактически Влашич, единственный вариант Фернандеса для передачи вперёд, оказывался зажатым в треугольник игроков «Ростова». Отсюда постоянные потери «армейцами» мяча – из 18 перехватов «Ростова» 12 были совершены именно в этой зоне, и именно в ней начинали своё движение при смене владения Ионов и Сигурдарсон. Когда Кирилл отдавал мяч партнёру, он нередко выключался из игры и не поджимал зону мяча, оставляя Бистровича в одиночестве против двух соперников. Вспомните включения Магнуссона в спорные мячи, уже принесшие его команде голы в матчах с «Зенитом» и «Ахматом», и сравните.

Работа в подыгрыше Сигурдарсона – первая после Дзюбы

Подобные переходы «Ростова», действовавшего острее ЦСКА, — заслуга Бьорна Сигурдарсона. Бьорн поучаствовал в 34 единоборствах и 23 раза пытался выиграть для своей команды верх — только в одном матче РПЛ исландец так часто боролся за спорные мячи, и это был гостевой матч с теми же «армейцами», когда на старте сезона вертикальная доводка мяча до исландца была одной из немногих атакующих опций команды Карпина. Процент выигранных единоборств Сигурдарсона впечатляет не меньше. 47 процентов выигранных единоборств внизу и более половины снятого «второго этажа» – впечатляющие показатели даже для Дзюбы.

«Ростов» почти не пропускает с игры. Как они это делают? Сегодня оборона Валерия Карпина протестирует «Зенит».

Поиск Сигурдарсона средней и длинной передачей – норма как для переходных фаз «Ростова», так и для развития позиционных атак. У нападающего всегда есть как минимум два предложения для отыгрыша – вингбек зоны мяча и один из крайних центральных полузащитников. В это время Ионов открывается по последней линии защитников. Расположение «армейцев» в позиционной обороне, несмотря на одинаковые схемы, отличается от ростовского. Разница заключается в ролях опорников команд Гацкана и Бистровича. Бистрович агрессивнее в прессинге и постоянно переключается на персональную опеку игрока центра поля, когда один из его партнёров поднимается в первую линию прессинга. У Гацкана более свободная роль, позволяющая ему прежде всего концентрироваться на контроле зоны перед штрафной.

Кстати, чаще всего именно Гацкан провоцировал команду Гончаренко на нарушение структуры позиционной обороны и освобождение зоны 14. В билд-апе ветеран «Ростова» смещался в глубину между нападающими ЦСКА, стягивал на себя внимание Облякова и Сигурдссона, тем самым заставляя подниматься выше Бистровича. Как правило, «Ростов» развивал позиционные атаки через Ингасона, у которого при получении мяча появлялась возможность для диагонального заброса на Сигурдарсона – перед штрафной ЦСКА стабильно формировалась ситуация 2-в-2. В таких случаях очень часто от больших неприятностей свою команду спасал Бекао.

Цепкость Сигурдарсона заставила Гончаренко отказаться и от активного прессинга на чужой половине поля. В первом тайме «армейцы» регулярно разбирали соперников персонально и провоцировали ростовчан на безадресные выносы мяча, но вместо этого ловили темповые атаки на свои ворота. Ложное движение Юсупова на скриншоте, отыгрывающего Бистровича, показывает, что и этот компонент командой Карпина был отработан.

Подготовка к стандартам в обороне. На примере ЦСКА

У «Ростова» одни из самых интересных розыгрышей стандартов в РПЛ, при этом у своих ворот команда Карпина также допускает слишком много после угловых и аутов. В этом сезоне «Ростов» пропустил уже 4 мяча после вбрасываний мяча из-за боковой. Не отрицает проблему и сам главный тренер команды, но считает, что сделать с этим ничего нельзя. Гончаренко показал, что это не так, и разобрал домашние заготовки «Ростова».

Обратите внимание на движение Магнуссона. Исландец переключается на другого игрока ещё до подачи с угла поля. За матч «Ростов» не создал толком ничего после розыгрышей стандартов и лишь дважды ложными движениями обеспечивал свободную позицию предполагаемому адресату мяча — в первом тайме после аута и штрафного из глубины поля. Стандарты у своих ворот считались одной из главных проблем команды Гончаренко в первом круге. Главный тренер её решает с должным вниманием.

Кратко о том, что ещё важно

— В этом сезоне Арсений Логашов практически не появляется на поле, но накануне левый защитник «Ростова» очень успешно заменил Скопинцева. Арсений допустил лишь одну техническую ошибку и один раз позволил вингбеку ЦСКА выйти на свободное пространство перед штрафной Песьякова. Игра Логашова по Марио не позволила Магнуссону пользоваться диагональными забросами – защитник «Ростова» не отклеивался от Фернандеса и практически полностью его нейтрализовал.

— Разницу в ролях Гацкана и Бистровича продемонстрировала атака, закончившаяся назначенным пенальти. Допустив ошибку во владении на чужой половине поля, игроки «Ростова» непривычно для себя расставились. При обороне Гацкан был вынужден остаться вершиной треугольника центральных полузащитников, и подстраховка Юсупова не сработала – такой эпизод случился с хозяевами поля лишь однажды, но чуть не привёл к поражению команды.

В материале использованы данные InStat.