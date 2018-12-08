Две штанги спасли ЦСКА. Акинфееву очень повезло

Первый тайм
По идее, после первого тайма нейтральные зрители могли выключать телевизор. ЦСКА качественно и уверенно выносил своего соперника, забил два гола и ни разу, по сути, не подпустил «Енисей» к своим воротам.
Уже на 4-й минуте Щенников выиграл борьбу перед чужой штрафной, проскочил двоих и пробил аккуратно под дальнюю штангу. На 15-й минуте Чалов слева подбежал к штрафной и сыграл на Влашича, который резко ушёл влево и пробил под перекладину. 2:0. Игра сделана?
Ничего подобного.
Травма
На 52-й минуте получил травму Родриго Бекао. Унесли бразильца с поля сразу в раздевалку. На замену вышел Яка Бийол. А Виктору Гончаренко теперь снова думать, как и кем играть в Лиге чемпионов.
Ответ
Пока «армейцы» были в меньшинстве, «Енисей» сквитал один гол. Зотов разыграл стеночку, а затем уже из пределов штрафной покатил мяч на дальнюю штангу на свободного Комолова. Комолов, заметим, вышел на замену ещё до перерыва.
Везение
Ключевой момент матча случился на 61-й минуте. Саркисов выбежал на проникающий пас и нарвался на подкат Набабкина! Кирилл в мяч не сыграл, поэтому судья назначил пенальти. Валерий Кичин пробил неплохо, но попал в штангу. От неё мяч прокатился по линии ворот, ударился во вторую штангу и вернулся в поле. Такое не часто увидишь.
Концовка
В конце матча обе команды имели возможности забить. Немного, но шансы были. Вообще ЦСКА в этом сезоне не в первый раз очень лихо начинает матчи, но очень плохо их заканчивает. Сегодня команде Виктора Гончаренко повезло.