Две штанги спасли ЦСКА. Акинфееву очень повезло

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ЦСКА — «Енисей» — 2:1, 8 декабря 2018 года. Обзор матча

ЦСКА — «Енисей» — 2:1, 8 декабря 2018 года
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
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ЦСКА и «Енисей» сыграли два разных тайма.
Футбол / РПЛ

Первый тайм

По идее, после первого тайма нейтральные зрители могли выключать телевизор. ЦСКА качественно и уверенно выносил своего соперника, забил два гола и ни разу, по сути, не подпустил «Енисей» к своим воротам.

Уже на 4-й минуте Щенников выиграл борьбу перед чужой штрафной, проскочил двоих и пробил аккуратно под дальнюю штангу. На 15-й минуте Чалов слева подбежал к штрафной и сыграл на Влашича, который резко ушёл влево и пробил под перекладину. 2:0. Игра сделана?

Ничего подобного.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
08 декабря 2018, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 – Щенников – 4, 2:0 – Влашич – 15, 2:1 – Комолов – 54

Травма

На 52-й минуте получил травму Родриго Бекао. Унесли бразильца с поля сразу в раздевалку. На замену вышел Яка Бийол. А Виктору Гончаренко теперь снова думать, как и кем играть в Лиге чемпионов.

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Ответ

Пока «армейцы» были в меньшинстве, «Енисей» сквитал один гол. Зотов разыграл стеночку, а затем уже из пределов штрафной покатил мяч на дальнюю штангу на свободного Комолова. Комолов, заметим, вышел на замену ещё до перерыва.

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Везение

Ключевой момент матча случился на 61-й минуте. Саркисов выбежал на проникающий пас и нарвался на подкат Набабкина! Кирилл в мяч не сыграл, поэтому судья назначил пенальти. Валерий Кичин пробил неплохо, но попал в штангу. От неё мяч прокатился по линии ворот, ударился во вторую штангу и вернулся в поле. Такое не часто увидишь.

Концовка

В конце матча обе команды имели возможности забить. Немного, но шансы были. Вообще ЦСКА в этом сезоне не в первый раз очень лихо начинает матчи, но очень плохо их заканчивает. Сегодня команде Виктора Гончаренко повезло.

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