Две штанги спасли ЦСКА. Акинфееву очень повезло

Первый тайм

По идее, после первого тайма нейтральные зрители могли выключать телевизор. ЦСКА качественно и уверенно выносил своего соперника, забил два гола и ни разу, по сути, не подпустил «Енисей» к своим воротам.

Уже на 4-й минуте Щенников выиграл борьбу перед чужой штрафной, проскочил двоих и пробил аккуратно под дальнюю штангу. На 15-й минуте Чалов слева подбежал к штрафной и сыграл на Влашича, который резко ушёл влево и пробил под перекладину. 2:0. Игра сделана?

Ничего подобного.

Травма

На 52-й минуте получил травму Родриго Бекао. Унесли бразильца с поля сразу в раздевалку. На замену вышел Яка Бийол. А Виктору Гончаренко теперь снова думать, как и кем играть в Лиге чемпионов.

5 главных вопросов к последним играм 2018 года В РПЛ может смениться лидер, в «Динамо» — тренер.

Ответ

Пока «армейцы» были в меньшинстве, «Енисей» сквитал один гол. Зотов разыграл стеночку, а затем уже из пределов штрафной покатил мяч на дальнюю штангу на свободного Комолова. Комолов, заметим, вышел на замену ещё до перерыва.

Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ. К 20 годам он уже прошёл через ад! Долгое время в мире футбола существовал один Ахметов – владелец «Шахтёра». Теперь это не так.

Везение

Ключевой момент матча случился на 61-й минуте. Саркисов выбежал на проникающий пас и нарвался на подкат Набабкина! Кирилл в мяч не сыграл, поэтому судья назначил пенальти. Валерий Кичин пробил неплохо, но попал в штангу. От неё мяч прокатился по линии ворот, ударился во вторую штангу и вернулся в поле. Такое не часто увидишь.

Концовка

В конце матча обе команды имели возможности забить. Немного, но шансы были. Вообще ЦСКА в этом сезоне не в первый раз очень лихо начинает матчи, но очень плохо их заканчивает. Сегодня команде Виктора Гончаренко повезло.