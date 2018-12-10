Форвард «Ливерпуля» подставил на ставках брата. Ему грозит дисквалификация

Сказал, что перейдет в «Милан», а оказался в «Вест Бромвич Альбион». Об этом и другом – в нашем дайджесте новостей.

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ



В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.



Гости вышли вперёд в счёте на 14-й минуте, когда полузащитник из Люксембурга Оливье Тилл отличился после передачи от защитника Дмитрия Живоглядова. На 26-й минуте хозяева отыгрались благодаря точному удару нападающего Ивана Игнатьева, которому ассистировал полузащитник Маурисио Перейра. Таким образом, «Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи), а «Уфа» сыграла вничью во второй встрече кряду.

«Краснодар» (33 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

«Краснодару» до «Сити» и «Барселоны» ещё расти и расти» Почему в юбилей Газинского подарки от «Краснодара» получали уфимцы? Объясняют игроки и тренеры.

«Зенит» проиграл «Рубину», потерпев второе поражение подряд в РПЛ



В матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» проиграл «Рубину» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».



Счёт был открыт уже на седьмой минуте встречи, отличился Егор Сорокин, которому ассистировал Игорь Калинин. В начале второй половины встречи Сорокин оформил дубль, причём вновь с передачи Калинина. Довольно быстро «Зениту» удалось сократить разрыв в счёте: Леандро Паредес реализовал пенальти. Однако большего добиться хозяевам не удалось.

Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд в Российской Премьер-Лиге, а «Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.



После матча «Зенит», набрав 34 очка, сохранил за собой первое место в турнирной таблице РПЛ, но его отрыв от «Краснодара» составляет всего одно очко. «Рубин» поднялся на шестое место, набрав 25 очков.

«Зенит» проиграл без Дзюбы. Защитник Сорокин был близок к хет-трику! Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё преимущество в чемпионате.

Московское «Динамо» разгромило «Урал» в матче Премьер-Лиги



Московское «Динамо» одержало победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник Жоаозиньо, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва преимущество бело-голубых удвоил нападающий Евгений Луценко. Третий мяч забил хавбек Абдул Теттех на 61-й минуте. Точку в игре поставил защитник Алексей Козлов.



«Динамо» прервало серию без побед из пяти матчей в чемпионате России. Для «Урала» это поражение стало вторым подряд.



Команда из Екатеринбурга, набрав 22 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, московский клуб (20) — 11-е.

«Динамо» забило четыре мяча за матч. Да, такое бывает! Давайте разберемся, как это случилось.

Старриджу грозит шестимесячная дисквалификация за нарушение правил о ставках



Нападающему «Ливерпуля» Даниэлю Старриджу грозить шестимесячная дисквалификация за нарушение правил, касающихся ставок, сообщает Tribal Football.



Футбольная ассоциация Англии на данный момент занимается проверкой сообщений и звонков, сделанных Старриджем в период зимнего трансферного окна 2018 года. Сообщается, что двоюродный брат футболиста сделал ставку в размере £ 10 тыс. на переход Старриджа в «Милан», когда стороны были близки к сделке. В итоге нападающий перешёл в «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.



Сообщается, что «Ливерпуль» и Старридж должны ответить на обвинение, выдвинутое в ноябре, до 11 февраля 2019 года. Ранее в английском клубе заявили, что футболист никогда не делал ставки на матчи.

«Реал» одержал тяжелейшую победу в матче с аутсайдером Примеры



В матче 15-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Уэску» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас».



Единственный мяч был забит уже на восьмой минуте встречи, отличился Гарет Бэйл, которому ассистировал Альваро Одриосола. «Уэска» оказала достойное сопротивление именитому сопернику, превзойдя его по количеству ударов по воротам.



Благодаря этой победе «Реал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 26 очков. «Уэска» (7) осталась на последнем, 20-м месте в Примере.



В следующем туре «Реал» дома сыграет с «Райо Вальекано». Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 декабря. «Уэска» на своём поле встретится с «Вильярреалом» (16 декабря).

«Барселона» готова приобрести Кейна у «Тоттенхэма» за £ 200 млн



Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mirror.



По информации источника, «Барселона» намерена приобрести 25-летнего английского футболиста у «Тоттенхэма» за £ 200 млн (около € 224 млн). Руководство каталонской команды видит в Кейне замену форварду Луису Суаресу. 31-летний уругвайский футболист в последнее время испытывает серьёзные проблемы с коленом.



Ранее сообщалось, что интерес к английскому нападающему проявляет мадридский «Реал».



Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.