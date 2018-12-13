«Усиление ЦСКА зимой? Всё возможно, работа ведётся»

— Понятно, что эмоции противоречивые. Разгромили «Реал» и при этом не вышли даже в Лигу Европы. Какие чувства перевешивают?

— Позитивные. Мы живем по принципу – стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Обидно, конечно, на фоне такой яркой победы не выйти в весеннюю стадию еврокубков. Но послушайте: не каждый день наши клубы обыгрывают на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» со счетом 3:0. Пусть этот матч ничего не решил в плане турнирных раскладов, но тем не менее, ребята большие молодцы. Они получили бесценный опыт. А самый главный вывод лично для меня – что у нас есть команда. Теперь об этом уже можно говорить с полной уверенностью. Да, молодая, да, не очень стабильная. Если бы у нас было чуточку больше опыта, мы могли бы попытаться выйти из группы не в Лигу Европы, а в Лигу чемпионов. В домашних матчах с «Ромой» и особенно «Викторией» мы могли рассчитывать на лучший результат, чем тот, который мы получили. Главное – что команда растет и набирается опыта. В начале сезона мало кто мог, предположить, что у нас будут такие результаты. Сейчас в сезоне будет пауза. Она пойдет нам на пользу. Как, возможно, и то, что весной мы не будем играть в еврокубках. Тренерский штаб может максимально эффективно воспользоваться этой паузой, чтобы сделать команду еще сильнее и достойно выступить в весенней части чемпионата.

— Что, на ваш взгляд, предопределило победу ЦСКА?

— Мы сыграли на очень высоком уровень, крайне дисциплинированно. У ребят была максимальная концентрация. Безусловно, видна работа тренерского штаба. Была выбрана правильная тактика и определен верный состав на игру. Ну и самое главное – мне уже с первых минут показалось, что ребята не дергаются. У них не было синдрома трясущихся коленок. И это тоже заслуга Виктора Михайловича Гончаренко. Он нашел правильные слова, смог настроить ребят на игру. Без доли везения, конечно, тоже не обошлось. Но с другой стороны, когда обыгрываешь «Реал», без везения не обходится. Когда счет стал разгромным, коллеги подсказали, что это самое крупное домашнее поражение «Реала в Лиге чемпионов.

«Игра войдёт в историю». Гончаренко — о победе над «Реалом» Главный тренер ЦСКА рассказал, когда узнал о результате матча «Виктория» – «Рома».

— ЦСКА в первой части матча несколько раз спас Акинфеев. Показалось, что это вселило в команду уверенность.

— В одном моменте там был действительно классный сейв. Трудно переоценить в принципе роль Игорь в команде в последние десятилетие. Может, это прозвучит странно, но мы привыкли к его безупречной работе. К хорошему быстро привыкаешь.

— Вы же наверняка следили за игрой в Чехии? Когда начали интересоваться?

— Как только чехи забили первый гол, уже стало немножно тревожно. Потом расслабились, когда «Рома» сравняла. А после того, как счет стал 2:1, не покидало ощущение, что там навряд ли что-то поменяется. Мы смотрели онлайн трансляцию и, по-моему, там даже ни одного удара в створ больше не было.

Чао, мадридский «Реал»-2. Эта победа важнее любой Лиги Европы Это происходит раз в 20 лет.

— Этим летом вновь поразила селекция ЦСКА. А ждать ли зимой еще новичков, которые смогут всех удивить?

— Работа у нас ведется постоянно. Трудно попадать в яблочко регулярно. Надеюсь, что восстановятся наши травмированные футболисты, от которых очень многое зависит. Виктор Васин, Адан Дзагоев, Абель Эрнандес – это футболисты, на которые делалась ставка. Это, можно сказать, хребет команды. Но никто из них толком не сыграл в первой части сезона. Если удастся подготовить их к весне и избежать травм – это уже само по себе усиление. Плюс поможет Лассана: он уже давно находится в нашей команде, но пока не заявлен, потому что трансферное окно закрыто. Ну, и конечно, смотрим на других интересных молодых игроков. Все возможно. Но что-то конкретное я сейчас сказать не готов.



— Абель Эрнандес остается в ЦСКА?

— Мы сейчас обсуждаем с ним формат возможного продолжения сотрудничества. Велика вероятность, что он останется в команде.



— Уже посчитали, сколько ЦСКА заработал за матчи ЛЧ в «Лужниках»?

— У нас пока нет окончательных данных по кейтерингу и по фан-шопу. Но уже можно говорить о приблизительной цифре в 350 миллионов рублей. Это предварительные цифры по билетной программе.

Чалов: это было как во сне! Автор первого гола ЦСКА – о фантастической победе «армейцев».

— Почему ЦСКА отказался от участия в предсезонном турнире в Катаре?

— Мы обсудили с тренерским штабом такую возможность. Взвесили все за и против. Если бы мы дали свое согласие, межсезонная подготовка получилась бы несколько скомканной.



А первый сбор особенно важен с точки зрения физики. Да и финансовые условия были не такими, чтобы лететь в Катар на два матча. Мы посчитали, что оно того не стоит.