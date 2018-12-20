Деле Алли забил красивый гол и получил бутылкой по голове

Через три недели после убедительной и красивой победы над «Тоттенхэмом» в чемпионате, «Арсенал» на этом же стадионе проиграл «шпорам» в кубке лиги. Неожиданно уверенная победа гостей по счёту, с другой стороны, это же «Арсенал»: команда, которая даже при стабильных результатах не показывала стабильной игры. Победы на последних минутах, волевые камбэки и голы игроков, вышедших на замену: эти достижения говорят о характере и нацеленности на победу команды Унаи Эмери, но и о том, что ему ещё есть, над чем работать.

Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил всё Зато «Арсенал» опять четвёртый в турнирной таблице.

Поговорим о том, что изменилось по сравнению с матчем трёхнедельной давности, когда «Арсенал» был сильнее.

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Лишние люди «Арсенала»

Мхитарян, Ивоби, Озил. Что здесь делает Озил, который не участвовал в матче? Ну, он бывал даже незаметнее в некоторых матчах, в которых принимал участие… если серьёзно, Озил вне заявки на матч – знак того, что он как минимум серьёзно не в форме. Видимо, даже серьёзнее, чем Мхитарян. Мхитарян активно участвовал в игре с мячом (третий в команде по количеству пасов в первом тайме), но делал это неэффективно: 68% точности без единого паса под удар – это прямо очень плохо. Ну и упущенный чистый выход один на один.

Ивоби нестабилен даже не в масштабе матчей, а в масштабе десятиминуток. Парадоксально, что чуть ли не самый быстрый игрок в составе «Арсенала» больше всех тормозил атаки. Когда во втором тайме Унаи Эмери убрал его и выпустил Ляказетта, шутники из Paddy Power отреагировали вот таким твитом:

Перевод: «Шпоры» показывают, как важна эта игра, выпуская Кейна. «Арсенал» тоже показывает, как важна эта игра, снимая Ивоби».



Кроме игроков, которые не демонстрируют ожидаемый высокий уровень, есть и просто дублёры. Мэйтленд-Найлз уже не в первый раз вышел в старте, но всё равно кажется, что его главное качество в том, что он молодой и свой. Воспитанник, да, но ему 21 год. Всего на год меньше, чем деле Алли.

Гендузи – пока не топ

Талант полузащитника не вызывает сомнений. Гендузи выполняет большой объём беговой работы, при этом техничен и хорошо играет головой. Отличные перспективы, а прямо сейчас это уже неплохой центральный полузащитник. Почему не топ? В плане принятия правильных решений ему ещё есть, куда прогрессировать. На 33-минуте случился эпизод, который хорошо иллюстрирует этот недостаток.

После неудачного розыгрыша углового «Тоттенхэм» убегал в атаку 4-на-4. Первым из оборонявшихся был Гендузи. Он не знал, кого из соперников прессинговать и пробежал метров 20 зигзагом. Сначала за Триппьером, потом за Эриксеном, потом за Сиссоко – ни одного не накрыл. Его хаотичное движение мешало партнёрам разобрать остальных игроков. Умения действовать спокойно в критических ситуациях, которые требуют мгновенной реакции, пока не хватает.

«Арсеналу» просто не везло

Исходя из первых абзацев может сложиться впечатление, что «Арсенал» был намного хуже. Это не так. Привычные провалы в обороне действительно были, но «Арсенал» в этом сезоне силён не обороной. Команда много даёт бить по своим воротам, в том числе, из явных голевых ситуаций (по ожидаемым пропущенным «Арсенал» на восьмом месте), но обычно компенсирует это эффективной реализацией.

Одна из фишек канониров при Эмери – они реализуют всё, что имеют. Этот матч стал исключением, но по моментам матч ближе к ничьей, чем к победе одной из команд с разницей в два гола. В первом тайме был выход один на один Мхитаряна и опасный удар Рэмзи. Навал в концовке тайма привёл к пяти ударам за пять минут (четыре – из пределов штрафной). Во втором тайме, особенно, с выходом Ляказетта и перестроением, «Арсенал» имел несколько хороших подходов к воротам. В том числе, были попадания в штангу и перекладину.



Розыгрыши через на полуфлангах удавались «Арсеналу» так же хорошо, как «Тоттенхэму» забросы за спину защитникам. Но из своих четырёх явных моментов гости реализовали два (не забили в той самой контратаке 4-на-4 и после удара Кейна в упор), то «Арсенал» из такого же количества моментов не забил ничего. Неприятный эпизод, но это не повод говорить о каком-то регрессе в игре. Пока это только эпизод.

Удар бутылкой

Хотелось бы закончить текст на этом, но болельщики «Арсенала» бросили с трибун бутылку в голову Деле Алли. И попали.

Бутылка не выключила Алли из игры: он остался и даже мог после этого забить. Ждём расследования. Но и без второго гола Алли – лучший игрок матча. Он вырезал на Сона в эпизоде с первым голом, а второй гол получился ещё лучше.

Обратите внимание на тайминг Кейна: он в касание принял сложный пас, вторым касанием подработал и третьим отдал идеальный пас в идеальный момент – как раз когда Алли был на линии офсайда. Подсечка Алли над Чехом не хуже. А ещё лучше – его реакция на бутылку. Алли не упал и не катался по газону, а подошёл к трибуне и показал болельщиками счёт. Можно предположить, что такой ответ эффективнее всего отобьёт желание бросать бутылки.