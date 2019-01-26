Игуаин уже в «Челси», а Пёнтек – в «Милане». Трансферы в Европе за неделю

«Челси» наконец-то оформил трансфер Гонсало Игуаина. Аргентинский нападающий взят в аренду у «Ювентуса» до конца сезона. Лондонский клуб имеет право продлить арендное соглашение ещё на сезон за 18 млн евро, либо выкупить контракт Игуаина за 36 млн.

В свою очередь «Челси» отдал в аренду «Фенербахче» на полтора года полузащитника Виктора Мозеса. 28-летний нигериец, являвшийся игроком основы при Антонио Конте, почти не имеет практики после прихода нового главного тренера Маурицио Сарри. Теперь Мозес сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

«Ливерпуль» включился в борьбу за форварда «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Согласно Bild, представители красных уже провели встречу с агентами футболиста и самим Хадсоном-Одои. Основным претендентом на 18-летнего игрока остаётся «Бавария», предложившая лондонскому клубу 39 млн евро. Тем не менее «Челси» пока отказывается продавать одарённого англичанина.

Примера

«Барселона» арендовала полузащитника «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга (с правом выкупа за 8 млн евро) и объявила о договорённости с «Аяксом» по поводу приобретения полузащитника Френки де Йонга. Стоимость трансфера 21-летнего голландца составит 75 млн евро. Ещё 11 млн амстердамцы рассчитывают заработать на бонусах. Впрочем, многообещающий новичок переберётся в Барселону только летом по окончании сезона-2018/19. После покупки де Йонга у каталонского клуба снизился интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриену Рабьо, который теперь может оказаться в «Тоттенхэме».

«Барселона» отдала 75 млн евро за игрока «Аякса». Кто это? Трансфер, которому рады все.

«Атлетико» согласовал с «Челси» аренду нападающего Альваро Мораты. По информации Goal.com, ради перехода в мадридский клуб 26-летний испанец согласился на снижение зарплаты, которая составляет около 7 млн евро в год. «Атлетико» получит право выкупить контракт экс-игрока «Реала» за 54 млн.



«Сельта» пополнила состав защитником «Саутгемптона» Уэсли Худтом. 24-летний голландец взят в аренду до конца сезона с правом выкупа. Интересно, что в нынешнем сезоне Худт дважды забил в собственные ворота в 13 матчах АПЛ.

Серия А

«Милан» выкупил у «Дженоа» одного из лучших бомбардиров Серии А – Кшиштофа Пёнтека. «Россонери» заплатят за 23-летнего польского нападающего 35 млн евро. Пёнтек, ставший заменой Игуаину, подписал контракт на 4,5 года. Помимо того, «Милан» отдал в аренду «Фрозиноне» защитника Штефана Шимича. 24-летний чех перешёл на правах аренды до конца сезона, при этом у «Фрозиноне» нет возможности выкупить игрока. В нынешнем чемпионате Италии Шимич не сыграл за «Милан» ни разу.

Уругвайский защитник Мартин Касерес в третий раз в карьере переходит в «Ювентус». Теперь туринский клуб берёт 31-летнего игрока у «Лацио». Касерес заменит в составе лидера Серии А Мехди Бенатию, которого продадут в катарский «Аль-Духайль» за 10 млн евро. Другим новичком команды должен стать защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан. По информации Gazzetta dello Sport, туринский клуб арендует Дармиана за 3 млн евро с правом выкупа ещё за 8 млн.

Из «Ювентуса» в «Дженоа» перешёл полузащитник Стефано Стураро. Генуэзский клуб арендовал 25-летнего игрока до конца сезона с обязательством выкупа за 8,5 млн евро. При определённых условиях сумма трансфера может вырасти в два раза.

«Интер» выставил на продажу финалиста ЧМ-2018 Ивана Перишича. Миланский клуб планирует выручить за хорватского полузащитника 40 млн евро. Сегодня стало известно о желании «Арсенала» арендовать Перишича с правом выкупа. По информации итальянских СМИ, в качестве замены хорвата «нерадзурри» рассматривают вингера «Далянь Ифан» Янника Феррейра-Карраско. 25-летний бельгиец перебрался в Китай из «Атлетико» год назад, но теперь мечтает о возвращении в Европу.



Тем временем «Интер» закрывает сделку по переходу защитника «Саутгемптона» Седрика Суареша. Сообщается, что миланский клуб арендует 27-летнего португальца с правом выкупа за 11 млн евро. Суареш уже прошёл медобследование для новой команды.

Дортмундская «Боруссия» временно рассталась со своим молодым талантом – нападающим Александром Исаком. 19-летний швед будет выступать за «Виллем II» на правах аренды до конца сезона. Напомним, Исак перешёл в «Боруссию» из АИКа, однако не сумел закрепиться в основной обойме лидера Бундеслиги.

Как сообщает Bild, дортмундцы готовы также продать Синдзи Кагаву всего за 2-3 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний японский полузащитник принял участие лишь в двух матчах Бундеслиги. Кагава не входит в планы главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра.

Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис переходит в «Монако». О трансфере 23-летнего бразильца, выступавшего в первой части нынешнего сезона на правах аренды за «Риу Ави», будет объявлено в ближайшие часы. Мораис – один из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата Португалии: он забил восемь голов в 14 матчах.



Кроме того, пытающиеся спастись от вылета из Лиги 1 монегаски проявляют интерес к нападающему «Вест Хэма» Хавьеру Эрнандесу. По данным Marca, руководители «Монако» согласны заплатить за Чичарито 12 млн евро. На мексиканца претендует также «Валенсия», но испанский клуб предлагает за игрока только 8 млн.



Марио Балотелли всё-таки попрощался с «Ниццей» и подписал контракт с «Марселем» на правах свободного агента. Как утверждают во Франции, 28-летний нападающий получил 4 млн евро за переход, а ещё 1,4 млн он может заработать за счёт бонусов. Итальянец дебютировал в «Марселе» с гола, который, правда, не спас команду от поражения в домашнем матче с «Лиллем» – 1:2.