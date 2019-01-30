На «Анжи Арене» снимают газон. Футбола больше не будет?

«Анжи Арена» — последний символ времён, когда в Дагестане задумали идею восточного суперклуба. Тогда финансовый фэйр-плей никто не воспринимал всерьёз, а границы нашей страны были чуть уже. И стадион в Каспийске был полон зрителей, которые любовались на Виллиана и ждали победной лезгинки Самуэля Это’О.

Разговоры про то, что «Анжи» переедет, ходят уже не первый год. Стадион принадлежит госструктурам, и поговаривали, что его хотят превратить в аквапарк. Бучу подняли зря, дальше бурления в интернете тема не ушла. Стадион остался, но в позу встал уже клуб — денег на аренду такой махины не было. Президент Кадиев заговорил про переезд на старенький «Динамо» в целях экономии, и боссы «Анжи Арены» вроде пошли навстречу.

Когда стало ясно, что играть в Премьер-Лиге клубу осталось недолго, такая благотворительность оказалась ни к чему. «Анжи» нужно как-нибудь закончить сезон, и тут уж не до выпендрёжа: где дадут, там и будут доигрывать.

Сегодня, 30 января 2019 года, «Чемпионату» стало известно, что теперь и впрямь всё идёт к переезду. В Каспийске уже начали снимать газон — стадион планируют переориентировать на проведение концертов.

Газон стадиона «Анжи Арена» Фото: РИА Новости

Где доигрывать сезон «Анжи»?

До конца сезона осталось 13 туров. В них у «Анжи» будет семь домашних игр. На тему возможного переезда уже высказался вратарь Дюпин, который хотел бы проводить домашние матчи в Краснодаре. Также готовность помочь соседям выразили в руководстве «Ахмата». Источники в РФС тоже называли эти два варианта в числе основных альтернатив Махачкале.

Вариант №1. Грозный

В пользу него говорит готовность «Ахмата» идти навстречу дружеской команде и не заламывать ценник. И всё равно сложно вообразить, как проведение матчей в другом городе на стадионе плюс-минус того же уровня, может обойтись дешевле. К тому же в случае переезда на стадион «Ахмата» у команд будет три пересечения по части домашних матчей. Соответственно опять начнутся переносы.

10.03. «Ахмат» — «Урал»

10.03. «Анжи» — «Локомотив»



12.05. «Ахмат» — «Крылья Советов»

12.05. «Анжи» — «Арсенал»



26.05. «Ахмат» — «Ростов»

26.05. «Анжи» — «Урал»

Больше верится в то, что «Ахмат Арена» тут ни при чём, и в контексте Грозного речь идёт о стадионе имени Билимханова. На нём в своё время играл «Терек».

Вариант №2. Краснодар

Арену Галицкого «Анжи» уж точно не потянет — речь о стадионе «Кубань». Сейчас там играет клуб ПФЛ «Урожай». В календаре есть лишь одна дата, в которую обе команды играют свои домашние матчи в один день.

21.04. «Урожай» — «Чайка»

21.04. «Анжи» — «Ахмат»

К тому же объект принадлежит муниципалитетам, что облегчит переговорный процесс. Особенно если поступит команда сверху. Но тут, как и в случае со стадионом им. Билимханова, встаёт ещё и вопрос сертификации.

Что с сертификацией?

Официальный сайт РПЛ ранее сообщал, что среди резервных стадионов заявлены четыре арены — «Арена Химки» (Московская область), «Фишт» (г. Сочи) и «СКБ-Банк Арена» (г. Екатеринбург) и стадион «Нефтяник» (г. Уфа). Как видите, названных выше вариантов среди них нет. Но, судя по словам Игоря Крапивко, члена комиссии РФС по сертификации стадионов, эта проблема решаема.

«Вариант проведения игр на этих стадионах («Динамо» и стадион им. Билимханова) возможен — клубы просто должны получить соответствующее разрешение в бюро исполкома РФС. Оно требуется, если команда хочет провести игру на арене, не соответствующей первой категории. Вопросом организации матчей занимается лига. Допускаю, что они заключат договор на проведение конкретной игры либо на долгосрочной основе», — рассказал он «Чемпионату».

Вариант №3. Оптимистичный

Вероятность того, что «Анжи» доиграет сезон на своём стадионе, тоже есть. Источники в клубе сообщают, что выход публикации о возникшей проблеме на «Чемпионате» вызвал реакцию причастных лиц. По крайней мере, начавшиеся работы временно приостановили. Теперь «Анжи» опровергает информацию о том, что газон снимают за неуплату, и настаивает, что эти работы были плановыми. Что ж, если в Дагестане договорятся, проигравших в этой истории не будет. Того и желаем.