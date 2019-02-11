8 причин, по которым эта ЛЧ будет роскошной

Снизились ли шансы у «ПСЖ», какой клуб может всех удивить и при чём здесь «Локомотив».

Прекрасный «Ман Юнайтед»

Всего два слова, которые нужно знать о переменах в «МЮ». Уле-Гуннар Сульшер. Без понятия, что он такого сделал, но «Юнайтед» в последние пару месяцев просто космический. Для начала норвежец повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти по количеству побед в первых играх (6 побед в АПЛ). Теперь этих побед 10 (при одной ничьей). «Манчестер» не только берёт очки, но и играет бодро — чувствуется, что сэр Алекс дал пару советов бывшему игроку. Посмотрим, что будет в ЛЧ.

«ПСЖ» без Кавани и Неймара. Зато с Паредесом

Есть и ещё один фактор в пользу команды Сульшера. Игру пропустят главные звёзды «ПСЖ» — Неймар и Кавани. Первый ещё недавно ковылял на костылях, а второй не успел долечить бедро. Накануне стало известно, что не сыграет ещё и Менье — тоже из-за травмы. А ведь ещё пару месяцев назад по явному фавориту этой пары не возникало ни одного вопроса.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Что о них нужно знать Коротко о каждой паре.

Ещё одна игра без главных звёзд

Игру между «Боруссией» и «Тоттенхэмом» кое-кто ждёт не меньше. Команды в тренде, а дортмундцы с Витселем по осени стали одним из главных сюрпризов группового этапа. Команды объединяет тот факт, что у них есть ярко выраженные лидеры. У «Боруссии» много лет им является Ройс, у «шпор» — Кейн. Оба пропустят ближайший матч из-за травм. Глянуть на то, как клубы обойдутся без них, будет весьма интересно.

Месть «Шальке-04» за наших

Тут пессимизм разделять необязательно — может, немцы и вынесут «Сити». Но, согласитесь, верится в это с трудом. Учитывая последнюю игру «Сити», вопросов по первому четвертьфиналисту сейчас минимум. При чём здесь «Локо»? Ну как — это из-за «Шальке» московский клуб остался без еврокубков. Два поражения и четвёртое место в группе ЛЧ. Правда, больше вопросов у «паровозов» должно быть к самим себе.

5 главных вопросов к «Локомотиву». Их нужно срочно решать Вылет из Лиги чемпионов — лучшее время для самоедства.

Сюрпризы от ноунеймов

Зато в других парах всё не так очевидно. Конечно, шансов у «Барсы» и «Реала» на порядок больше, чем у «Лиона» с «Аяксом». И уж точно речь не идёт о кризисе в одной из команд — даже Мадрид подтянул результаты и идёт в Ла Лиге вторым. Но приятные эпизоды осени в исполнении их соперников по плей-офф позволяют на пару минут включить скептиков в этих парах. Или романтиков. «Аякс», например, в группе ни разу не уступил «Баварии». А Тадич — лидер гонки бомбардиров турнира на пару с Левандовским. А вдруг.

Мората против «Юве»

Мората выдал депрессивный сезон в «Челси», и англичане нашли ему замену в лице Игуаина. Сам испанец вернулся домой — пока это аренда в «Атлетико». Так уж вышло, что в первом же еврокубковом матче за новый клуб ему играть с клубом, в котором он сделал себе имя. Сентиментальным Альваро в любом случае не назовёшь, иначе воспитанник «Реала» вряд ли пошёл бы в «Атлетико». Тем интереснее будет смотреть, как он поведёт себя в игре с бывшим клубом. И как его примут болельщики из Италии.

Окончательное падение «Ромы»?

Авторы феерического камбэка с «Барсой» в этом сезоне опять тормозят. Ди Франческо вообще регулярно бывает близок к увольнению, и в этот раз жареным не просто пахнет, а прямо разит. «Рома» уже пропустила «Милан» в топ-4 Серии А, и ЛЧ может остаться последним шансом сохранить лицо. С «Порту» играть можно, несмотря на их лидерство в Португалии. Но предпосылок быть оптимистом здесь не больше, чем ныть о грядущих проблемах.

А может и вылет «Баварии»

Разговоры про конфликты Нико Ковача с командой сходят на нет, и причина банально в улучшении результатов. Но даже длительная победная серия не вывела «Баварию» в лидеры Бундеслиги. Более того, недавно мюнхенцы проиграли «Байеру». У англичан всё в порядке: впервые за много лет они всерьёз претендуют на чемпионство. Ещё бы не казусы вроде того, что были в Кубке Англии — с «Вулверхэмптоном»… Но всерьёз рассуждать о шансах в этой паре смешно. По именам их игра уж станет одной из главных рубок 1/8, а значит, результат может быть вообще любой — всё, как мы любим.