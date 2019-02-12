А ещё три вынужденные замены. Все подробности матча.

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — 0:2. 9 жёлтых и красная Погба. Как это было

Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ». Текстовая трансляция

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01:00. Не зря мы посмотрели этот матч! И не надо думать, что тут уже всё определено. «ПСЖ» и не такое преимущество упускал. А «МЮ» умеет выбираться из сложных ситуаций. До встречи!

00:54. Всё. 0:2. Заслуженная победа «ПСЖ».

00:52. «ПСЖ» катает мяч спокойно.

00:49. Погба получил вторую жёлтую. Кажется, за разговоры. «МЮ» в меньшинстве.

00:47. Мяч у «Манчестера». Но пока без моментов.

00:45. Лукаку вместо Рашфорда.

00:43. Погба ушёл в лицевую, отдал назад Эррере, тот попробовал обводящим ударом попасть в дальний угол. Не попал.

00:42. Колин Дагба вместо Ди Марии.

00:40. Пока у нас на повестке дня первое поражение Сульшера и первый матч при нём без голов.

00:38. «Манчестер» давит. Но примитивно. Навесы-прострелы.

00:36. Паредес вместо Верратти.

00:33. «ПСЖ» сейчас выдал атаку, ну, скажем так, издевательскую. Больше минуты гости катали мяч у чужой штрафной пятками.

00:30. «ПСЖ», есть такое ощущение, отходит назад и будет играть на рывки Мбаппе.

00:27. Второй тайм феерический!

00:25. Мбаппе опять убегает один на один, исполнял немного пижонски — Де Хеа спас!

00:21. Суператака «ПСЖ». Несколько пасов, Ди Мария на левом фланге, пас в штрафную и Мбаппе играет на опережение. 0:2!

00:21. Андер Эррера оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, здорово в касание пробил, но отправил мяч рядом со штангой!

00:18. «ПСЖ» продолжает. После розыгрыша углового оказался первым на подборе у чужой штрафной Дани Алвес и в касание пробил, но после рикошета от Погба мяч пролетел рядом со штангой!

00:17. Красота!

00:15. ГОЛ! «ПСЖ» выходит вперёд! Ди Мария навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Матич упустил Кимпембе, а тот ударом фактически в упор расстрелял ворота!

00:14. Дани Алвес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Мбаппе пробил головой в угол ворот, но спас свою команду Де Хеа!

00:12. Виктор Линделёф предупреждён. 6 жёлтых у нас.

00:10. Он всё видит!

Алекс Фергюсон

00:07. Продолжаем!

00:00. И Марсьяль не может продолжать. Хуан Мата вместо него.

23:51. Перерыв. 0:0. 5 жёлтых карточек. Вынужденная замена. И только один момент. У гостей. Отдыхаем!

23:50. Замена на четвёртой добавленной минуте. Алексис Санчес вместо Лингарда.

23:48. В Риме 0:0 после первого тайма.

23:47. Алвес бьёт штрафной — выше. Да и Де Хеа всё видел.

23:45. В концовке серия быстрых атак, угловых и неприятный штрафной. «ПСЖ» бьёт.

23:40. Янг грубо толкает Ди Марию, тот вылетает за пределы поля и ударяется об борт. Ещё пауза.

23:39. Марсьяль на газоне. Похоже, будет замена. Нет, вернулся он на поле.

23:38. Ещё один выход один на один! Ди Мария поспешил и открылся на пас, который шёл на Мбаппе. Офсайд. Аргентинец, впрочем, не забил. Де Хеа выручил, ну или Анхель слышал свисток и уже специально бил не сильно.

23:36. А «ПСЖ» поинтереснее смотрится, пожалуй.

23:35. Хуан Бернат получил жёлтую карточку за грубый фол против Эшли Янга.

23:30. Эшли Янг получил желтую карточку за грубый фол против Мбаппе.

23:28. Шикарная атака «ПСЖ». Дракслер вывел Мбаппе один на один, но тот не совсем удачно принял мяч, бил в падении и не попал в створ. Возможно, там был офсайд, но его не зафиксировали.

23:27. Мбаппе пробежался по флангу, но упёрся в защитника, попробовал отдать сложный пас. Потеря.

23:26. Третий подряд фол от Погба. Жёлтая. Уже три предупреждения.

23:25. Шикарно «МЮ» выходил в контратаку, но Лингард не исполнил пас на Марсьяля.

23:23. Много фолов в центре поля.

23:20. Дракслер грубо играет в центре поля. Жёлтая.

23:18. Фланговый навес — Кимпембе надёжно сыграл головой.

23:16. Погба прорвался по флангу, вошёл в штрафную, прострелил, но Буффон перехватил.

23:12. Кимпембе получил жёлтую карточку за фол против Рашфорда в центре поля.

23:11. Любопытно. Давид Де Хеа — единственный вратарь возрастом до 35 лет, который вышел в стартовом составе этим вечером Лиги Чемпионов:



Джанлуиджи Буффон — 41 год

Икер Касильяс — 37 лет

Антонио Миранте — 35 лет

Давид Де Хеа — 28 лет

23:09. Рашфорд то ли простреливал, то ли умышленно бил, но мяч после рикошета пошёл в ближний угол. Буффон на месте.

23:07. Гости долго разыгрывали мяч перед чужой штрафной, закончилось всё ударом Ди Марии. Не опасно.

23:05. Сегодня все на «Олд Траффорде».

Немного о легендах.

Легенды «МЮ» 1990-х. Где они сейчас? Один из них сегодня будет противостоять «ПСЖ» в ЛЧ.

23:00. Ну что, поехали!

22:58. Минута молчания. И аплодисменты. Прощай, Эмилиано Сала.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков Грустный итог поисков.

22:45. Составы.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделёф, Бэйли, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Марсьяль, Рашфорд.



Запасные: Ромеро, Далот, Джонс, Фред, Мата, Санчес, Лукаку.



«ПСЖ»: Буффон, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Верратти, Алвес, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе.



Запасные: Ареола, Курзава, Дагба, Паредес, Нкунку, Шупо-Мотинг, Диаби.

22:30. Добрый вечер! Лига чемпионов возвращается! И сразу нас ждёт суперматч! «Манчестер Юнайтед» против «ПСЖ».

Во втором матче игрового дня сразятся «Рома» и «Порту». За ходом этого матча мы также будем следить.

А пока несколько текстов для затравки. О проблемах «ПСЖ».

Перед возвращением в Лигу чемпионов в «ПСЖ» бардак. Конфликты и травмы звёзд Тухелю некем играть, а он ругается со спортивным директором.

Анализ пар 1/8 финала.

Как изменились команды перед плей-офф Лиги чемпионов Главное об участниках 1/8 финала ЛЧ, которые сыграют на этой неделе.

Подкаст Григория Телингатера и Кирилла Хаита.