РПЛ – рандомная премьер-лига. Европа, завидуй!

Каждый, кто посмотрел матчи первого весеннего тура родимой РПЛ, должен проникнуться жалостью к Европе. Им – богатым, успешным, правильным, разумным и логичным – должно быть неимоверно скучно жить.



Ну вот какие эмоции может вызывать чемпионат Франции, где «ПСЖ» отрывается от второго места на 17 очков, а от зоны Лиги Европы – на 27 (по потерянным – на 30)? Да на выборах президента России интрига выше – у нас хотя бы кандидаты забавные, бреют усы за проценты. А вот их бытие – тоска. Как там, кстати, «Юве»? 16 очков от второго места и 28 до зоны Лиги Европы. Что, никогда такого не было? Пожалуй, для укрепления интриги в следующем году им нужно взять ещё кого-нибудь из «Наполи» и купить Икарди вместе с женой.



Далее – по очереди.

Испания. «Барселона» — 7 до ЛЧ и 20 до Лиги Европы.

Англия. «Сити» и «Ливерпуль» — 14 до ЛЕ.

Германия. «Бавария» и «Боруссия» — 14 до ЛЕ.

Одни и те же команды, год за годом. И так – везде.

Голландия. «Аякс» и ПСВ – 15 до ЛЕ.

Турция – «Истанбул Башакшекир» — 14 до ЛЕ.

Украина – даже трогать их «Шахтёр» с «Динамо» не будем. В футбольном плане самобытная страна действительно очень близка к Европе. У них нет бюджетных клубов, открыты бюджеты, закупленные бразильцы перепродаются в топ-клубы, а на стадионах ЧЕ-2012 играют команды из премьер-лиги.



Нам всё это не подходит – у России особенный путь. «Зенит» — 8 до ЛЕ и 16 очков (по потерянным) до зоны стыковых матчей на вылет. И ведь уже завтра этот отрыв может сгореть.

Ведь только у нас, чуть приуныв от предсказуемости, можно узнать, что где-нибудь в Туле перестала расти трава. И р-р-раз – «Арсенал» с ЦСКА будут отправлены не унылым путём в соседнюю Москву, а за приключениями в Чечню. Всё правильно: страна большая и надо расширять географию, поэтому «Динамо» со «Спартаком» тоже неплохо было бы заслать не в обожравшийся футболом главный город РПЛ 21 века под названием Химки, а на потеху в Хабаровск.

ЦСКА ни разу не проиграл на предсезонке. «Арсенал» это исправил Тула по делу обыграла одного из лидеров чемпионата.

Только у нас можно уволить одного тренера после первого тура, не договориться с другим, назначить никогда не работавшего главным и толком не говорящего даже по-английски иностранца, пришедшего работать с защитниками – и выиграть первое чемпионство за 16 лет.



Только у нас можно спустя годы вернуть в команду тренера-легенду, открыто конфликтующего с президентом и путающего не только близнецов Миранчуков, но и белого Форлана с темнокожим Фарфаном – и за два года взять золото РПЛ и Кубок.

Только у нас можно избавляться от игрока, называя его больным, а через полгода говорить о нём как о лучшем футболисте России. И только у нас можно быть уверенным, что «Семак – ещё не тренер» в тот момент, когда команда уже идет первой с отрывом.

Только у нас можно поставить на бровку тренера без лицензии, отдать соперникам неизменно лучшего бомбардира лиги, кинуть в атаку юниоров – и показывать лучший футбол в лиге.

Только у нас можно расстаться с десятком ключевых игроков, наспех собрать команду из региональных юниоров и игроков второго дивизиона Бразилии – и победить в гостях мадридский «Реал» 3:0. А потом, когда в тебя все поверят, начать проигрывать аутсайдерам своего же чемпионата.

Только у нас опять можно занять последнее место, испытывая финансовые проблемы, но неведомым образом остаться в Премьер-Лиге, разориться окончательно, собирая деньги на дорогу до матчей, но всё равно побеждать лидеров.



Только у нас можно стрелять из ракетниц в судей, выбегать на поле и вставать в боксёрскую стойку перед игроком своей же команды, кричать бразильскому вратарю сборной России про обезьян, а потом абсолютно искренне протестовать против санкций КДК и в знак протеста бойкотировать матчи не сумевшего (или не желавшего) отстоять фанатов клуба.



Только у нас можно, будучи капитаном, встретить первые минуты чемпионства, сидя на заборе своего же стадиона с гитарой и банкой самогона в руках, быть признанным лучшим игроком чемпионата, а через полгодика быть признанным самым слабым игроком за всю новейшую историю клуба.



Только у нас можно вставить на официальный сайт клуба статью, где твоих же болельщиков назовут «нищими горлопанами».

В принципе, не только у нас можно не поставить фото тренера в новость о его увольнении, но зато только у нас пресс-атташе подаёт в отставку в прямом эфире центрального канала.

Только у нас можно рассчитывать на главную надежду сборной России, а через полгода наблюдать за ней в СИЗО после точного удара стулом по голове федерального чиновника.



Только у нас можно построить современные и большие стадионы к чемпионату мира, а играть на коробках для 4000 человек.



Только у нас можно опять составить календарь летом, а потом искренне удивиться от того, что к февралю пришла зима и играть в это время просто нельзя.



Только у нас нельзя понять, что же будет завтра: чемпионство или провал, + 30 или – 20, ненависть или культ, стадион с крышей или камера с маленьким окном, Лига Европы или ФНЛ.



Просто РПЛ – абсолютно непредсказуемая, интересная и рандомная лига. Европа, завидуй! Здесь нет «Юве», «Барсы» или «Баварии, зато наш футбол – это просто, весело и прекрасно!