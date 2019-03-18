Два гола, полторы травмы. Как сыграли российские «сборники» в выходные

Из нападающих никто не забил. Но есть и обнадёживающие для Черчесова новости.

Футболисты сборной России собрались в полном составе для подготовки к матчам квалификации Евро-2020 с командами Бельгии и Казахстана. Кто в каком настроении прибыл в Новогорск? Пройдемся по списку.

Вратари

Маринато Гилерме («Локомотив»)



Гилерме иногда позволяет себе авантюрные выходки, приводящие к нелепым голам, но игру с «Краснодаром» он отработал безукоризненно. Южане нечасто били в створ на «Локомотиве», но всё, что летело, Маринато отбил.



Андрей Лунёв («Зенит»)

Андрей Лунёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё с утра в воскресенье одно из изданий утверждало, что Лунёв пропустит «дерби двух столиц». На деле Андрей не только вышел на игру, но и качественно её провёл. Пятёрка сейвов – самое убедительное тому подтверждение. Пропущенный гол – большой привет стопперам и Барриосу, не удержавшему Глушакова.

Антон Шунин («Динамо»)



Поражение «Динамо» в Оренбурге – чудовищное для гостей стечение обстоятельств. Создать больше всех в туре голевых моментов (10) и проиграть 0:1 – умудриться надо. Шунину за пропущенный мяч не предъявишь – там защитники «наварили».

Головин воссоединился с «армейцами». Остальные «сборники» подтянутся позже Много фото и видео с первой тренировки сборной в 2019 году.

Защитники

Максим Беляев («Арсенал»)



У Беляева первое место в туре по количеству единоборств вверху (19), второе-третье – по единоборствам в обороне и третье – по количеству удачных «челленджей». Если закрыть глаза на личность соперника – горемычного «Енисея» — шикарная статистика для стоппера.



Георгий Джикия («Спартак»)



Очередной отличный матч Джикии. 88% выигранных единоборств – лучший показатель среди полевых игроков «Спартака» и «Зенита». Вторую неделю подряд Георгий – в сборной тура. Тоже своего рода знак качества.

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Юрий Жирков («Зенит»)

Юрий Жирков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Весь позитив от выступления Жиркова в Тушино смазал очень некрасивый «наезд» ветерана на новичка таких матчей Глушенкова. По сугубо игровым характеристикам претензий к Юрию у тренера возникнуть не должно. Не феерил, но фланг держал. То, что самый возрастной человек на поле отбегал все 90 минут, уже о многом говорит.



Илья Кутепов («Спартак»)



Рядом с темпераментным Георгием Кутепов смотрится не так ярко. В эпизоде с ответным голом «Зенита» крайне некстати упал и не успел вовремя подняться на ноги, когда Барриос досылал мяч в сетку.

Вячеслав Караваев («Витесс» Нидерланды)



Караваев засыпал штрафную «Хераклеса» кроссами с правой бровки (6 штук) – точность оставляла желать лучшего. С фланга Вячеслава к «Витессу» пришёл первый пропущенный гол, но это единственный повод для упрёка игроку. Гости, играя почти тайм в меньшинстве, уступили – 2:3.



Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция)



«Башакшехир» привёз очко из Коньи, Кудряшов прилично отыграл все 90 минут на позиции левого бека.



Андрей Семёнов («Ахмат»)



В Уфе вся пятёрка защитников Рахимова отработала качественно и чётко. Семёнов – не исключение.



Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Кирилл Набабкин Фото: pfc-cska.com

Выйдя на замену в Уфе, Набабкин первым делом обзавёлся предупреждением. В дальнейшем был более осмотрителен и аккуратен. По проценту точных передач (94) Кирилл уступил только соседу по обороне Бекао (95). В присутствии Набабкина «Урал» не создал ни одного стоящего момента впереди – притом что «дома» на все засовы хозяева не запирались.



Марио Фернандес (ЦСКА)



Пожалуй, лучший игрок матча в Екатеринбурге. Мало кому в РПЛ удаётся полностью решить «проблему Марио» — у «Урала» не получилось. В 20-м туре Фернандес в очередной раз подтвердил то, что и раньше было известно: на позиции правого линейного ему нет равных в чемпионате России. И дело не только в голе, хотя его ценность тоже не стоит приуменьшать.

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Георгий Щенников (ЦСКА)



Щенников на Урале был не столь активен, как коллега с противоположного края. Ушёл досрочно и хромая. Тревога оказалась ложной: в сборной Георгий работает в общей группе.

Полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА)



Из двух российских опорников ЦСКА ярче в созидании проявил себя Обляков – 12 передач в штрафную, 4 ключевых паса (по обоим пунктам – лучший в туре). Ахметов был в большей степени занят менее благодарной, подготовительной и разрушительной работой.



Юрий Газинский («Краснодар»)

Юрий Газинский Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

После изнурительного матча посреди недели с «Валенсией» весь «Краснодар» выглядел опустошённым в воскресенье. Газинский выдержал все полтора часа на поле, но был не столь изобретателен и предприимчив в созидании, как в лучших играх.



Александр Головин («Монако» Франция)



Не самый выдающийся матч нашего «француза», но в Москву Александр прилетел в приподнятом настроении. «Монако» вышел из кризиса и начал подъём по таблице. Выездная победа над второй командой сезона дорогого стоит. Головин в Лилле отбегал 79 минут, мог забить – не вышло.



Роман Зобнин («Спартак»)



К тому, что Зобнин «даёт объём», все давно привыкли. В атаке хотелось бы видеть от Романа больше конкретики – в виде острых передач, ударов по воротам. Против «Зенита» у него всего 2 таких действия (1+1) и оба – неточные. Плюс карточка. И, как оказалось, травма…

«Спартак» — «Зенит» — 1:1. Каррера приехал к голу Глушакова. Как это было Текстовая трансляция главного матча недели.

Владислав Игнатьев («Локомотив»)



На Игнатьева в уик-энд свалилась повышенная нагрузка – ему пришлось сдерживать сдвоенный фланг «Краснодара», где что Рамирес, что Скопинцев атаковать любят и умеют. С поставленными задачами Владислав справился. Ни один из его оппонентов в Черкизово не блеснул.



Алексей Миранчук («Локомотив»)



Автор одного из двух самых невероятных промахов тура (второй – Ригони). Это минус. Плюс – 8 ключевых передач (больше всех в матче) – пожирнее будет.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Антон Миранчук Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Обладатель высшего балла в туре от Instat. Из четырёх ударов по воротам «Краснодара» реализовал один – с пенальти. «Локомотиву» для победы и этого хватило.

Алексей Ионов («Ростов»)



«Ростов» в Казани начал забивать после ухода Ионова с поля. Ситуацию можно преподать и так, что Алексей задёргал защитников своими рывками и создал предпосылки для удачных действий свежего Шомуродова. И то, и другое будет правдой.



Далер Кузяев («Зенит»)



Очевидно, что на позиции крайнего хава, тем более левого, в системе 4-4-2 Далер чувствует себя не вполне комфортно. В главном матче недели Кузяев средне выглядел что в созидании, что в разрушении.



Магомед Оздоев («Зенит»)



За 7 минут на газоне Магомеду затруднительно было проявить себя, но кое-что он всё-таки успел – например, вывел Дриусси на удар.



Денис Черышев («Валенсия» Испания)



В домашней игре с «Хетафе» Марселино выделил своему левому хаву полтайма игрового времени – в жёстком состязательном графике «Валенсии» ротация неизбежна. У Дениса была возможность отличиться, но, продравшись в центр штрафной с фланга, он пробил прямо в кипера. «Тёщина» правая нога подвела.

Нападающие

Артём Дзюба («Зенит»)



Артём снова не забил, но на команду поработал добросовестно. В активе Дзюбы 5 фолов и 42 единоборства, из которых 36 – в атаке. По всём трём параметрам питерский гигант — №1 в 20-м туре.



Фёдор Смолов («Локомотив»)

Фёдор Смолов Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Насколько важно было Смолову забить «Краснодару», настолько «Краснодару» принципиально было сдержать Смолова. Приезжие защитники с этой локальной задачей справились лучше местного бомбардира. За 90 минут Фёдор изыскал всего одну возможность для удара – головой в руки Сафонову.



Фёдор Чалов (ЦСКА)



Не лучший матч самого эффективного снайпера лиги. При всей своей высокой вовлеченности в комбинационную игру, от нападающего ждут прежде всего голов, результативных передач. У Фёдора из трёх ударов не достиг цели ни один. Но. На решающем стандарте ЦСКА именно Чалов совершил важный отвлекающий манёвр. В то время как два человека в оранжевом крыли самого опасного соперника, Фернандес практически беспрепятственно вбил мяч в сетку.

В материале использованы данные Instat.