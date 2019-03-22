Переход на схему с Чаловым и Смоловым обернулся провалом. Разбор игры с Бельгией

Встреча с Бельгией оставила двоякие ощущения. С одной стороны, даже против «красных дьяволов» без Де Брёйне, Витселя и Лукаку шансов изначально было очень мало; счёт 3:1 – не разгромный, по явным моментам счёт справедливый, в обороне не было проходного двора (по крайней мере в первый час игры). С другой стороны – безыдейность в атаке и постепенный развал после смены схемы на 63-й минуте. Чтобы составить общее впечатление, стоит разобрать три главных компонента игры сборной – прессинг, глубокую оборону и атаку в целом – по отдельности.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

Прессинг – снова сильнейшее качество команды

При Черчесове именно прессинг был отработан лучше всех остальных аспектов, более того, Станислав Саламович умеет подбирать работающие планы под (почти) каждого соперника.

Против Бельгии прессинг-задача была смелой и очень интересной. Россия прессинговала в среднем блоке, постепенно выдвигаясь в высокий прессинг, если хозяева перекатывали мяч между тремя центральными защитниками. Когда мяч находился в центре, опорников Бельгии, Дендонкера и Тилеманса, контролировали одновременно инсайды (слева Черышев, справа Кузяев/Миранчук), и опорники (Головин — Ахметов). Когда мяч уходил в полуфланг, одному из крайних центральных защитников Бельгии, инсайд вылетал на этого защитника, дальнего опорника забирал дальний инсайд, а дальний опорник спускался ниже и контролировал передачи в центр.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

Риск заключался как минимум в ситуации в задней линии: помимо стандартной для противостояния 3-Х-Х модулей ситуации с 1v1 Жиркова и Фернандеса против Кастань и Торгана Азара, по факту, 3vs3 оставались защитники против трио Мертенс-Азар-Батшуайи.



Дрисс и Эден умеют опускаться глубже за мячом, особенно хорошо это получается у второго, и в первые минуты у Бельгии было несколько эпизодов, когда кто-то из бельгийских инсайдов получал мяч в одиночестве, потому что за ними не выдёргивались Кудряшов и Набабкин. Проблема была быстро исправлена – Кудряшов и Набабкин стали намного активнее выбрасываться на Мертенса и Азара. Российские центральные защитники хорошо справлялись со своей задачей, особенно если учитывать пропасть в классе. Более того, они справлялись и с более сложными задачками: так, в эпизоде снизу Азар и Кастань быстро поменялись местами, но Кудряшов и Жирков сразу знали, кого накрывать.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

Важно отметить, что гол – не следствие провала 1vs1 крайнего центрального против инсайда, потому что такого противостояния в эпизоде не было в принципе: бельгийцы вводили мяч из аута, против Азара играл Ахметов, а Кудряшов по итогу вообще страховал Джикию, который сначала не успел к Батшуайи, а потом пытался остановить Азара у бровки. Разберём момент с пропущенным мячом позже.



Кроме комбинаций во флангах, у Бельгии практически не было вариантов выйти в атаку через короткий пас. Ниже в одну линию к защитникам мог опускаться Дендонкер, например, но создание преимущества в первой линии имеет смысл, если не располагаться в одной точке. Правый инсайд и опорник могли не выдёргиваться за Дендонкером – полузащитник не помогал «дьяволам» такими передвижениями, скорее даже мешал.

Очень показательно, что гол Россия забила после прессинга. Легко скинуть всё на синий экран, который выдал Тибо Куртуа под давлением, но наши ребята заслужили такой гол. К сожалению, только такой.

Куртуа привёз гол на ровном месте. Но это не помогло России Очень глупая ошибка вратаря «Реала».

Позиционная оборона – до 60-й минуты смотрелось неплохо даже с такой опорной

Пара Головин — Ахметов в опорной зоне вызывает много вопросов. Понятно, что недоступен Зобнин, но всё-таки на скамейке был Газинский (и Кузяев, но предположим, что его роль в прессинге была слишком важна, чтобы ставить Далера опорником). Об атакующей проблеме такого сочетания «шестёрок» — чуть позже, но ведь и в обороне оба игрока не идеально контролируют опорную, оба могут неоправданно вылететь на соперника и потерять зону, оказаться отыгранным и так далее.



Большую часть матча проблему маскировал именно хороший прессинг: на Ахметова и Головина не падало большой нагрузки, потому что бельгийцам было тяжело атаковать через центр, но пару раз опорная всё равно провалилась. Ниже – пример: Эден Азар отдал разрезавшую полуфланг передачу на Батшуайи и сразу же ускорился под обратный пас, а Торган Азар сместился в опорную под передачу от брата. Головин и Ахметов сразу же отстали от эпизода, Эден Азар получил мяч в полуфланге и хотел сразу отдать в опорную, но чуть замялся – благодаря везению Александр успел накрыть Торгана около штрафной, причём всё равно сзади и на грани фола. Понятно, что защитники в данной ситуации тоже сыграли не лучшим образом, но тут снова можно задаться вопросом, насколько правильно ставить Головина и Ахметова в опорную, если их страхует Набабкин.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

Я не просто так обвёл Черышева на скриншоте: как видите, Денис не опустился ниже при обороне, а остался на месте – у Бельгии из-за этого было ещё больше пространства. Очевидно, что Черышев не опускался в обороне так же глубоко, как Кузяев, потому что Денис необходим России для контратак, но во втором тайме его зона стала явно проседать. Частично это стало причиной для замены Черышева на Чалова – Черчесов перешёл на 3-5-2.



Первый гол Бельгии – не ошибка двух опорников в позиционной обороне, но последствие ошибок каждого из опорников по отдельности. Головин не успел накрыть Тилеманса после ввода мяча, тот развернулся и отдал на Торгана Азара (которого, кстати, не успел накрыть Фернандес). Торган отдал пас на брата, которого Ахметов упустил у себя за спиной – изначально Ильзат контролировал Эдена.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

Показательно, что дальше Эден Азар снова отрезал Ахметова, но уже отдав передачу, а не приняв, а Головин просто не вернулся в опорную – в итоге всё тот же Тилеманс бил из зоны 14 без помех.



До 60-й минуты Россия действительно здорово оборонялась позиционно. Да, опасных моментов у наших ворот было много: выход Батшуайи один на один на второй минуте, вынос Джикии из ворот, гол и пенальти Азара, но причины не в позиционной обороне: первый эпизод – странный привоз Ахметова, второй – контратака после углового, третий – провал после аута, четвёртый – результат ещё более странного включения Кудряшова в прессинг, которое смутило всю команду (половина ушла в прессинг, вторая половина была к давлению не готова – так, Ахметов вообще закрывал дыру в центре обороны).

У Черчесова был смелый план. Но класс Азара перевесил Сборная России проиграла и потеряла Александра Головина.

К Станиславу Саламовичу всегда были две основные претензии. Одна из них – матч-менеджмент. Сложно сказать, какое решение могло бы стать верным, но переход на 3-5-1-1 с Чаловым и Смоловым в совокупности обернулся провалом. В атаке последний удар по воротам хозяев был нанесён на 57-й минуте. Зато за последние полчаса, как раз после смены схемы, Бельгия нанесла 3 удара из нашей штрафной, все – с игры, и в целом намного легче вскрывала оборону России, часто зажимая соперника в его трети.



Оборонительная система в этих 3-5-1-1 с чем-то вроде ромба в центре поля казалась чем-то необычным и сложным для понимания – в том числе и для игроков, которые, казалось бы, не всегда понимали, с каким соперником им играть в какой ситуации. Видимо, мысль была в том, чтобы единственный опорник Ахметов контролировал опорную зону вообще без привязки к игрокам, трио выше – Головин, Чалов и Миранчук – должны были передавать друг другу Дендонкера и Тилеманса, причём свободным должен был оставаться полузащитник на полуфланге с мячом, чтобы перекрывать полуфланг. Как надо было прессинговать Вертонгена и Алдервейрелда в такой ситуации – не очень понятно; наверное, изначально как раз полузащитник на полуфланге с мячом должен был выходить на крайнего центрального защитника Бельгии, но это слишком тяжёлая задача даже для двужильного оборонительного хавбека, не говоря уже о Головине и Миранчуке. Впрочем, высокого прессинга в исполнении России больше практически и не было.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

Вот неплохой пример – Головин попытался разорваться между давлением на Вертонгена и контролем полуфланга. Не вышло – передача Азара после классической смены позиций с его братом прошла, Батшуайи принял пас в опорной, ушёл от Ахметова, поздно попытавшегося накрыть нападающего, и выдал разрезающую передачу на Азара.

Атака России в целом. По отдельности – слишком мало

Самая грустная часть вчерашней встречи. Четыре удара за игру, два из штрафной, ни одного из штрафной после позиционных атак.

Проблема в атаке, как это очень часто бывает, начиналась с билд-апа. Не будем обращать внимание на странные ошибки типа передачи Гилерме за лицевую линию при розыгрыше мяча от ворот; лучше снова обсудить пару Головин — Ахметов в опорной. Дело в том, что, играя на этих позициях, Александр и Ильзат практически дублируют друг друга: оба круто сбрасывают прессинг на дриблинге либо короткими передачами партнёру между прессингующими, и оба могут подключаться выше при развитии атаки. При этом Ахметов лучше продвигает мяч вперёд именно через пас, чем Головин, но так или иначе ему нужны открывания в полуфлангах от партнёров – а их не было. Более того, в первом тайме с мячом чаще работал именно Головин. В итоге у обоих опорников смехотворные показатели по передачам: 12 успешных пасов из 63 передач всего у Ахметова и удручающие 6 из 45 – у Головина.



Изначально у сборной России была одна идея. Во-первых, Кузяев должен был опускаться в правый полуфланг, превращая схему из 3-4-2-1 в 3-5-2; во-вторых, когда мяч доходил до Кудряшова, Головин делал рывок к бровке, получал там мяч и по идее должен был получать еще и свободу, а Россия – 3vs2 в центре поля.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

Вот так задумка выглядела в идеале. Почти в идеале: в этом эпизоде проявилась слабая сторона Головина как разыгрывающего опорника – будучи правшой и имея два отличных варианта справа от себя (практически свободный Ахметов и абсолютно свободный Кузяев), Александр сунул мяч Черышеву, да ещё и не в темп.



Бельгия приспособилась к такому манёвру очень быстро – Головина накрывали сразу, не давая ему варианта развернуться. Батшуайи контролировал линию передач на Ахметова, Тилеманс из центра вылетал на Головина, Азар одновременно контролировал Ахметова и Кузяева, причём доставить мяч на Далера в такой ситуации в принципе невозможно.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

В итоге Головин уйдёт от Тилеманса ближе к своей штрафной, подождёт с мячом пару секунд и отдаст его центральному защитнику. Даже своим прекрасным дриблингом он разбил давление Бельгии лишь раз, уйдя от Батшуайи и Мертенса в центре и выпилив не лучшую диагональ на Фернандеса в финальную треть.



Внезапно оказалось, что другого плана выхода в атаку нет. Смещения Черышева или Дзюбы глубже, которые в теории должны были создавать аж 4-в-2 против Дендонкера и Тилеманса, не работали, что видно из двух примеров выше. Длинных передач на Дзюбу с последующими скидками было меньше, чем обычно, но ими вряд ли можно кого-то удивить: гибко подстраивающийся под скидки Головин, убегающий вперёд между защитниками Черышев по всей линии атаки, вот это все бельгийцы ждали, и оттого эти приёмы сработали лишь раз. Длинной передачей Кудряшова удалось разбить контрпрессинг Бельгии, Дзюба сделал классную скидку Головину, но Александр отдал неточную разрезающую на Дениса, хотя могло быть опасно. Окей, два раза, если считать эпизод с передачей центрального защитника Бельгии на Миранчука после выигранного подбора.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

После выхода Чалова, а затем и Смолова стало совсем тухло: уже упомянутые 0 ударов, всего 5 передач в штрафную, из которых одна была точной (после нее сразу пошел пас из штрафной – эта атака отмечена кружками на карте передач снизу). С выходом Чалова предпринимались попытки делать на Федора вертикальные забросы, с выходом Смолова игроки пытались комбинировать с ним во флангах и полуфлангах. За полчаса оба нападающих на двоих сделали три передачи в финальной трети – всё, что надо знать о продвижении мяча.

Фото: Скрин «Матч Премьер»

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Рвать на себе волосы из-за поражения сборной России точно не стоит: с нашим подбором игроков мы должны проходить настолько слабую группу. Да, у России есть кадровые проблемы – до сих пор непонятно, какое сочетание в опорной можно назвать идеальным, есть пробелы на позиции центрального защитника (хотя Беляев наверняка будет достаточно хорош) и левого защитника, но в остальном у Черчесова есть в распоряжении классные игроки на все случаи жизни. Совсем не хватает только позиционного нападения: очень хочется верить в то, что спустя полтора цикла у сборной России оно появится. Надеюсь, что сборной просто не хватило одной тактической тренировки перед игрой.