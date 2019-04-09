Символическая сборная 22-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 22-м туре ЦСКА обыграл «Спартак», «Локомотив» зацепил ничью в важнейшем матче с «Зенитом», «Краснодар» вымучил победу против неуступчивых «Крыльев», да и у остальных клубов не было проходных игр.

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Дюпин вытащил матч против «Динамо», совершив несколько умопомрачительных сейвов, но капитан «армейцев» спасал свою команду против более именитого соперника в более важном с точки зрения всего турнира матче. Благодаря Акинфееву, который сделал шесть сейвов, в том числе переиграв Мельгарехо при выходе один на один, ЦСКА ушёл на перерыв с нулём в графе «пропущенные», а во втором тайме перевернул игру.

Марио Фернандес, ЦСКА

Завсегдатай сборных тура провёл очередной мощный матч против «Спартака». Половина атак «армейцев» проходила через правый фланг. Бразилец добавил к пяти отборам и пяти перехватам шесть точных передач в штрафную, уничтожение Айртона на своём фланге во втором тайме, три ключевые передачи и голевой пас.

«Спартак» отжигал на трибунах, ЦСКА – на поле. Лучшие фото 22-го тура РПЛ Феерия Сигурдссона, нимб Акинфеева, супергеройские шашлыки и новый концепт формы «Рубина» — в нашей подборке.

Гол у «Зенита» забил Ракицкий, но лучший защитник – именно серб. Он отлично загонял атакующих игроков «Локомотива» к лицевой, не давал разворачиваться в центр с мячом, отлично противостоял Фернандешу, который должен был помочь «Локомотиву» в созидании. У португальца не получилось, а Иванович сделал два отбора и пять перехватов, чем подтвердил положительное визуальное впечатление от его игры.

Урош Спайич, «Краснодар»

Серб заработал пенальти в ворота «Крыльев» своевременным включением в штрафную, но его полезные действия на этом не ограничились. Два отбора и шесть перехватов, 11 удачных оборонительных единоборств (из 12) и четыре выигранных единоборства в атаке позволили «Краснодару» не только не проиграть против «Крыльев» в меньшинстве, но и победить.

Егор Сорокин, «Рубин»

Егор заслужил самую высокую оценку в матче с «Арсеналом», совершив четыре отбора и целых восемь перехватов – отличные цифры для крайнего центрального защитника в тройке. Во многом благодаря Сорокину «Арсенал» не создал кучу моментов через свой правый фланг, которым туляки атаковали 49% времени.

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Вилмар Барриос, «Зенит»

Колумбиец уничтожал атаки «Локомотива»: он шикарно контролировал Миранчуков между линиями, не давая им пространства в позиционной обороне и моментально накрывая их при контратаках, а также здорово страховал Смольникова/Анюкова и Ивановича. Барриос проделал огромный объём работы, совершив 6 отборов, 3 перехвата и 9 подборов. В дополнение к этому Вилмар разгонял контратаки «Зенита» весь второй тайм.

Поляк в очередной раз продемонстрировал высокий пас: он спокойно разбивал прессинг «Зенита» умными открываниями, доводил мяч до Миранчуков между линий и разворачивал атаки «Локомотива», когда хозяева вжали команду Семака к чужим воротам. Крыховяк – лидер по передачам в матче и самый важный игрок «Локомотива».

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Швед действовал по всей левой половине поля, напрягал оборону «Крыльев», сделал четыре точные передачи в штрафную, две ключевые передачи, нанёс три удара (больше всех за матч) и забил единственный гол с пенальти.

Силвестр Игбун, «Уфа»

Команда из Башкортостана набрала важнейшие три очка в матче с «Ростовом», который всё ещё является лучшей оборонительной командой страны, пусть и находится в плохой форме. Три удара – второй результат в матче после Ерёменко, но, в отличие от Романа, Игбун забил решающий мяч и позволил «Уфе» продолжить борьбу за выживание.

Именно с выхода ветерана российского футбола начался невероятный камбэк «Урала» с 0:2. После появления Погребняка «Урал» начал навал, сам Павел забил второй мяч, два раза бил по воротам (столько же, сколько лидеры по ударам за весь матч) и выиграл 67% единоборств.

Арнор Сигурдссон, ЦСКА

Исландец – герой центрального матча тура РПЛ. Сигурдссон принёс победу своей команде, забив два мяча «Спартаку» во втором тайме. Арнор был самым активным игроком ЦСКА в линии атаки: он здорово открывался в центре штрафной, нанёс пять ударов и сделал две ключевые передачи.

Тренер – Виктор Гончаренко, ЦСКА

«Армейцам» повезло не проиграть первый тайм, но во второй половине команда вышла заряженной на победу, забила два быстрых мяча и здорово оборонялась остаток матча, не дав «Спартаку» создать ни одного опасного момента. Победа над красно-белыми имеет огромное турнирное значение – вкупе с ничьей «Зенита» у ЦСКА появились шансы на чемпионство.