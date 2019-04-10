«Сити» играл странно. Кажется, Гвардиола испугался

После финального свистка Хосеп Гвардиола сказал, что «Сити» контролировал игру. «Мы заставили их бегать без мяча, почти ничего не допустили у своих ворот. Результат плохой, но у меня нет ощущения, что мы играли плохо. Мы контролировали игру». В принципе, с тренером можно согласиться – если этот тренер, например, Жозе Моуринью. Или Нико Ковач. Тот, кто даже в топ-клубе приезжает на сложную гостевую игру с готовностью к ничьей. И кого устраивает, что за 90 минут его команда дважды попала по чужим воротам (включая пенальти) и кроме пенальти не имела моментов вообще (0,6 xG у «Сити», не считая пенальти). Для некоторых тренеров это нормально: такова их философия. Но мы же вроде бы говорим о Гвардиоле?

Гвардиола привёз в Лондон команду не то чтобы слабую или неподготовленную (план-то как раз был), но абсолютно непохожую на саму себя. Это проявилось даже в стартовой расстановке.

«Ман Сити» – не лучшая команда мира. «Тоттенхэм» это доказывает «Шпоры» выиграли на своём новом стадионе первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

Смелый состав при смелой схеме – норма Гвардиолы

«Сити» играл по схеме 4-2-3-1. Гвардиола всего несколько раз применял её по ходу сезона, например, в гостях с «Ливерпулем» и на протяжении части кубкового матча с «Челси». Обе встречи закончились со счётом 0:0, что даёт исчерпывающее представление о смелости плана. 4-2-3-1 – это лишний игрок в начальной фазе атак, более безопасный билд-ап, лучшая защита от высокого прессинга. Звучит неплохо, но это всё про оборону. Как насчёт атаки? В атаке такая расстановка лишает команду одного игрока в полуфланге. Типичный треугольник Гвардиолы в 4-3-3 направлен остриём вниз и предполагает более рискованный розыгрыш мяча в начальной фазе, зато даёт больше вариантов для продолжения атаки в атакующей трети поля. Размен: минус один в созидании, плюс один в разрушении – понятный объяснимый, но только если бы речь шла о другой команде.

Более того. В 4-3-3 Гвардиола постоянно использует в роли центральных полузащитников Бернарду Силву, Давида Сильву, Кевина де Брёйне – игроков, которые в любой другой команде были бы десятками, вингерами, кем угодно, но не ЦПЗ, потому что это слишком атакующие футболисты. И даже в случаях, когда Гвардиола играл по 4-2-3-1, в опорной зоне был хотя бы один атакующий футболист (с «Ливерпулем» им вообще стал Бернарду Силва). То есть смелую схему Хосеп обычно делает ещё более смелой за счёт атакующих игроков в полузащите (это его стандартный приём), но и более осторожную схему он компенсирует использованием одного атакующей игрока в на оборонительной позиции (запасной план). С «Тоттенхэмом» всё было по-другому: он сыграл по осторожной схеме и выпустил максимально оборонительных игроков. Связка Гюндоган-Фернандиньо – это нонсенс, по стандартам Гвардиолы это сродни трусости.

Гвардиола боится «Тоттенхэм»? Вряд ли: вспомните, как он сыграл в Лондоне в первом круге АПЛ. 4-3-3, Фернандиньо, Сильва и Силва в полузащите (суператакующее сочетание), победа 1:0, но 13:4 по ударам, это была улица с односторонним движением. А ведь тогда «Сити» был в худшей форме, чем сейчас, а «Тоттенхэм» — в лучшей.

Смелое сочетание игроков и смелая расстановка в случае Гвардиолы – не риск. Это было бы риском для другого, но в рамках его системы прессинга и позиционного футбола смелая схема и смелое сочетание игроков – это способ подчеркнуть сильные стороны команды и замаскировать слабости. Логичный и рациональный выбор.

Уникальность Гвардиолы как раз в том, что для его команд слова «баланс» и «смелость» — это синонимы. Отказавшись от смелого плана, сам лишил команду баланса. Зачем он это сделал?

Фактор Делфа

Единственное логичное предположение: из-за Фабиана Делфа. Делф – третий в иерархии левых защитников «Сити», и травма великолепного в последнее время Александра Зинченко на фоне уже привычного отсутствия Менди стала настоящей проблемой для команды. Делф – пусть относительно, но слабое звено. Гвардиола подстраховался: Гюндоган, играя в связке с Фернандиньо, часто смещался на левый фланг. Кстати, Делф вообще играл инвертированного фулбека, смещался в центр при розыгрыше мяча, освобождая для Гюндогана пространство. Знаете, что это дало «Сити»? Ничего. Потому что «Тоттенхэм» вообще не возражал, чтобы гости разыгрывали мяч в центре поля.

Контролировали только Фернандиньо, а прижатые к бровке Уокер, Делф/Гюндоган пользовались относительной свободой. Закрывали не их, а потенциальных адресатов для их пасов Стерлинга и Мареза. Марез и Стерлинг, получив мяч, оказывались под таким прессингом, что сразу отыгрывали назад. На двоих у них всего 24 паса вперёд за весь матч, только 11 пасов вперёд в атакующей трети поля и один пас под удар. Маскируя относительную слабость левого фланга оборонительными решениями, Гвардиола, кажется, стал лечить насморк гильотиной. «Сити» потерял в атаке гораздо больше, чем приобрёл в обороне.

Матч, в котором ни одна из команд не наиграла на гол (0,9 – 0,6 по xG, не считая нелогичного и никак не связанного с ходом игры пенальти), запросто мог закончиться нулевой ничьей, за которой Гвардиола и приехал. Такой результат был бы достаточно справедливым, исхода из качества созданных моментов, и ставил бы ощущение, что тренер «Сити» всё правильно сделал. Но «Тоттенхэм» — команда, которая умеет выжать максимум из немногого. В подкасте «Чемпионата» мы с коллегой Телингатером обсуждали зависимость этой команды от реализации: она не так много создаёт, но не прощает слабостей. И не простила, а высшая ирония заключается в том, что гол привёз Делф.

В голевом эпизоде он за три секунды успел ошибиться раза четыре, причём, ошибка, когда он упустил рывок Сона – наименьшая. Великолепный пас Эриксена было невозможно прочитать, рывок Сона стал неожиданностью – можно потерять секунду. Но ведь дальше-то его нужно догонять, а не выключаться из эпизода и размахивать руками., Решив, что мяч ушёл, Делф бросил играть и потерял ещё больше времени. Поэтому его рывок на Сона получился таким запоздалым, и кореец так легко убрал его на противоходе.

Фабиан Делф – пусть относительно, но слабое звено. Фото: Dan Mullan/Getty Images

Из уважения к Гвардиоле не будем называть его план трусливым. Но сказать, что он выбрал слишком осторожный план, который лишил его команду привычных козырей, но так и не скрыл недостатки – просто необходимо. По крайней мере, в ответном матче у Гвардиолы не будет шанса повторить эту ошибку. Ему придётся играть только на победу, а значит, мы увидим привычный «Сити»: со смелым планом и смелым составом.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».