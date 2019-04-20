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«Локомотив» – ЦСКА. Защитник Васин вышел на поле после травмы «крестов»

Виктор Васин
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Васин вернулся на поле. Спустя 423 дня
Это случилось!
Футбол / РПЛ

Виктор Васин получил травму крестообразных связок колена 21 февраля 2018 года. Ответный матч против «Црвены Звезды» закончился для защитника уже на 26-й минуте.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2018, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 – Дзагоев – 45+1



Васин смог самостоятельно покинуть поле несмотря на повреждение крестообразной связки колена. Обычно восстановление занимает 6-7 месяцев, однако процесс реабилитации существенно затянулся. Появились даже разговоры о том, что футболист может закончить карьеру.

Виктор Васин
Виктор Васин

Позже врач ЦСКА объяснил «Чемпионату» почему восстаноление затянулось:

– У нас к правому прооперированному колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль, – сказал Шагабутдин Керимов.

Васин возобновил тренировки спустя год после того, как восстанавливался в клинике вместе с Лавесси. Появления Виктора на поле ожидали уже в начале 2019-го, однако оно случилось лишь теперь – спустя 14 месяцев. Васин вышел на поле на 46-й минуте матча «Локомотив» – ЦСКА вместо Родриго Бекао. На 64-й минуте Васин пробил по воротам головой – мяч прошел в метре от штанги.

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