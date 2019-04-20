Васин вернулся на поле. Спустя 423 дня

Виктор Васин получил травму крестообразных связок колена 21 февраля 2018 года. Ответный матч против «Црвены Звезды» закончился для защитника уже на 26-й минуте.





Васин смог самостоятельно покинуть поле несмотря на повреждение крестообразной связки колена. Обычно восстановление занимает 6-7 месяцев, однако процесс реабилитации существенно затянулся. Появились даже разговоры о том, что футболист может закончить карьеру.

Позже врач ЦСКА объяснил «Чемпионату» почему восстаноление затянулось:



– У нас к правому прооперированному колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль, – сказал Шагабутдин Керимов.



Васин возобновил тренировки спустя год после того, как восстанавливался в клинике вместе с Лавесси. Появления Виктора на поле ожидали уже в начале 2019-го, однако оно случилось лишь теперь – спустя 14 месяцев. Васин вышел на поле на 46-й минуте матча «Локомотив» – ЦСКА вместо Родриго Бекао. На 64-й минуте Васин пробил по воротам головой – мяч прошел в метре от штанги.