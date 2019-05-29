Финал Лиги Европы. «Челси» — «Арсенал». LIVE

Тем временем фаны «Арсенала» как могут поддерживают Мхитаряна, который сегодня будет душой со своей командой, но не телом.

Фанаты «Арсенала» поют песни о Мхитаряне в Баку

Делайте ваши прогнозы, господа. Ну и дамы, конечно же.

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. На этой неделе нас ожидают сразу два чисто английских финала в Европе. Первый из них — сегодня. Столица Азербайджана принимает априори увлекательное лондонское дерби: «Челси» с «Арсеналом» поспорят за главный трофей Лиги Европы. Предлагаем вам последить за противоборством в Баку в нашей компании и обсудить перипетии матча в комментариях.