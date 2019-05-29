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«Челси» — «Арсенал», финал Лиги Европы, 29 мая 2019, онлайн-трансляция

Лига Европы, «Челси» — «Арсенал»
«Чемпионат»
Финал Лиги Европы. «Челси» — «Арсенал». LIVE
Всё о первом еврофинале сезона.
Футбол / Лига Европы 0

Тем временем фаны «Арсенала» как могут поддерживают Мхитаряна, который сегодня будет душой со своей командой, но не телом.

Фанаты «Арсенала» поют песни о Мхитаряне в Баку

Делайте ваши прогнозы, господа. Ну и дамы, конечно же.

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. На этой неделе нас ожидают сразу два чисто английских финала в Европе. Первый из них — сегодня. Столица Азербайджана принимает априори увлекательное лондонское дерби: «Челси» с «Арсеналом» поспорят за главный трофей Лиги Европы. Предлагаем вам последить за противоборством в Баку в нашей компании и обсудить перипетии матча в комментариях.

Лига Европы. Финал
29 мая 2019, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Арсенал
Лондон, Англия

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: James Williamson — AMA/Getty Images

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