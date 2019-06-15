10 самых дорогих европейских трансферов лета, которые уже состоялись

10. Керем Демирбай

Из «Хоффенхайма « в «Байер» за 32 млн евро



Демирбай три года верой и правдой служил «Хоффенхайму», став за это время одним из лучших футболистов команды. Он был ценен своими организаторскими функциями и универсальностью: мог сыграть хоть в глубине поля, хоть ближе к атаке – и везде был полезен, отовсюду раздавал классные обостряющие передачи. «Байер» настолько возжелал приобрести такого диспетчера, что не поскупился на 32 млн, прописанных в контракте в качестве суммы отступных. Зато теперь есть достойная замена Брандту, сбежавшему в «Боруссию».

Фото: bayer04.de

Из «Штутгарта» — в «Баварию» за 35 млн евро



Откровенно говоря, не очень понятно, почему Павар не перешёл в какой-нибудь клуб-гранд ещё год назад, ведь во время чемпионата мира в России мы увидели, на что способен этот молодой французский защитник. И дело даже не в сумасшедшем голе в ворота Аргентины, признанным самым красивым по итогам всего первенства, а в общем уровне игры.



«Бавария» пыталась приобрести Павара зимой и даже давала дополнительные 10 млн евро, но «Штутгарт», боровшийся за выживание, моментально расставаться с ключевым защитником, способным сыграть на любой позиции, не решился. «Бавария» купила меня не из-за гола в ворота Аргентины, а потому, что я один из лучших защитников Бундеслиги. Я хорош в обороне, у меня неплохая техника», — заметил Бенжамен после подписания контракта. Теперь со своей скромностью он будет штурмовать новые вершины и конкурировать с Киммихом. Хотя последний запросто может перебраться в опорную зону.

8. Рауль Хименес

Из «Бенфики» в «Вулверхэмптон» за 38 млн евро



«Волки» арендовали мексиканского нападающего у «Бенфики» прошлым летом. Союз получился очень удачным: в Англии Хименес стал более эффективным, чем в Португалии, собрал 20 результативных баллов («13+7») в сезоне и помог команде финишировать на сенсационном седьмом месте. Само собой, клуб захотел продолжить сотрудничество и выкупил трансфер форварда. 38 миллионов евро – это рекорд для «Вулверхэмптона».

Фото: Michael Regan/Getty Images

7. Родриго

Из «Сантоса» в «Реал» за 45 млн евро



Покупка Родриго – это шикарная инвестиция «Реала» в будущее. В свои 18 он успел провести 80 игр за «Сантос» во всех турнирах (в том числе 41 – в бразильской серии А) и забить 17 голов. На поле Родриго умеет всё: убежать на скорости, обыграть с места, ворваться в штрафную сквозь толпу защитников, пробить с любой ноги, выдать скрытый ключевой пас. Другое дело, что в Мадриде, возможно, бразилец свои чудеса сразу не продемонстрирует, пример Винисиуса Жуниора перед глазами.

«Реал» строит третью версию «галактикос». Но начинает не с того Зидану нужно было обратить внимание на то, что же стало с его центральным треугольником.

Из «Лиона» в «Реал» за 48 млн евро



Менди успел провести только два года на высшем уровне (до сезона-2017/18 он играл во второй французской лиге), но этого хватило, чтобы привлечь сам «Реал». Хотя помимо Мадрида защитником несколько раз интересовалась «Барселона», но с сине-гранатовыми у Ферлана роман не сложился. Теперь на левом фланге обороны в «Королевском клубе» предвидится сумасшедшая конкуренция – Менди против Марсело.

«Реал» подписал защитника, которого хотела «Барса». Спасибо Зидану Купив Ферлана Менди, клуб установил личный трансферный рекорд уже к середине июня.

Из «Порту» — в «Реал» за 50 млн евро



«Реала» в нашем списке будет много, ведь «Королевский клуб», желающий восстать из руин, ведёт себя на рынке активнее всех и успел потратить рекордные для себя 305 миллионов. Покупка Эдера Милитао стала первым трансфером после возвращения Зидана, объявлено о ней ещё в марте. 21-летний бразилец способен сыграть как в центре обороны, так и справа. Но «Реал», скорее всего, рассматривает его именно на фланге, ведь сегодня Карвахаль и Одриосола – не самые великие футболисты в мире. Хотя 50 миллионов всё равно немного смущают. Год назад «Порту» заплатил «Сан-Паулу» за Милитао всего семь.

Из «Айнтрахта» — в «Реал» за 60 млн евро



Обычно «Бенфика» умеет чувствовать перспективу и выгодно продавать игроков, но в случае с Йовичем, кажется, промахнулась. Когда она отпускала Йовича в «Айнтрахт» в аренду после сезона-2016/17, прописала в качестве опции выкупа смешную сумму в пять миллионов евро. Лука в Германии возмужал, перестал вести разгульную жизнь и превратился в славного бомбардира. После «17+5» в минувшем чемпионате у него не было шансов избежать интереса со стороны топ-клубов.



В мае «Айнтрахт» перечислил «Бенфике» пять миллионов. А в июне – заработал 60 от «Реала». Вот такой бизнес.

Фото: realmadrid.com

Из «Аякса» в «Барселону» за 75 млн евро



Великолепный «Аякс», едва не пробившийся в финал Лиги чемпионов и игравший в минувшем сезоне в самый красивый футбол в Европе, несёт неизбежные кадровые потери. О трансфере одного из лучших игроков этой команды, центрального полузащитника Френки де Йонга, стало известно зимой, но официально присоединится в «Барселоне» он только с 1 июля. Теперь Френки пытается убедить перейти к каталонцам бывшего партнёра и товарища – де Лигта. Вероятно, скоро мы снова увидим «голландскую» «Барселону».

Фото: fcbarcelona.com

За сколько «Аякс» собрал эту команду? Всего за 86 млн евро! В такую сумму обошлись трансферы 20 игроков основы. Шесть из них вообще пришли из великолепной академии амстердамского клуба.

Из «Атлетико» в «Баварию» за 80 млн евро



Покупка французского защитника-универсала ошарашила Германию, ведь «Баварии» такие дикие траты не очень-то свойственны. Но здесь она усмотрела перспективу. Лукас Эрнандес был важной частью могучего «Атлетико» и золотой сборной Франции, он способен сыграть как слева в обороне, так и в центре. Но 80 миллионов – это всё равно слишком круто. Зато теперь у мюнхенцев будут сразу два защитника-чемпиона мира.

Из «Челси» в «Реал» за 100+ млн евро



Теперь Азар станет лидером «Королевского клуба» (в этом почему-то нет никаких сомнений), а сумма, которую за него получит «Челси», может достигнуть 130 миллионов. Но есть подозрение, что этим летом мы имеем шансы увидеть трансфер в финансовом плане покруче. Ещё не решена судьба Погба, давным-давно готов сбежать из Парижа Неймар, да и вообще деньги в современной футбольной Европе тратятся легко и красиво, безо всяких сожалений. Так что готовимся удивляться дальше и обновлять рекорды.

Фото: realmadrid.com