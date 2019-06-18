«Барса» готова принять Неймара. Если он покается

А также о том, когда «Реал» закроет трансфер Погба и кем заменит француза «МЮ», — читайте в обзоре главных новостей дня.

Сборные России и Шотландии сыграют в «Лужниках»



Российский футбольный союз сообщил на официальном сайте, что отборочный матч чемпионата Европы—2020 с командой Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 21:45 по московскому времени.



Напомним, что две ближайшие встречи квалификации Евро-2020 россияне проведут на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).



Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Казахстан (6) — на третьем месте.

Россия – не Москва и Петербург. Сборная всегда должна играть в регионах Большой репортаж Егорова из Нижнего Новгорода – о роли футбола в жизни страны и примере США.

«Барселона» готова вернуть Неймара, если футболист принесёт публичные извинения



«Барселона» готова рассмотреть возможность возвращения в клуб нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, каталонский клуб намерен потребовать от бразильского форварда публичных извинений за скандал с его уходом в 2017 году. Напомним, в 2017-м «Пари Сен-Жермен» выкупил Неймара у «Барселоны» за € 222 млн. Позже стало известно, что футболист и его отец оттягивали момент перехода, чтобы получить бонусы от каталонского клуба.



Ранее сообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».



Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

«Реал» намерен закрыть трансфер Погба за две недели



«Реал» будет работать над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Marca.



По информации источника, «Королевский клуб» рассчитывает согласовать переход 26-летнего хавбека «красных дьяволов» до 1 июля, чтобы футболист полностью смог пройти с командой предсезонный сбор. На «Сантьяго Бернабеу» понимают, что переговоры с «МЮ» будут нелёгкими из-за нежелания манкунианцев расставаться с французом. Сумма трансфера футболиста может составить порядка € 150 млн. На переходе игрока настаивает лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.



В минувшем сезоне Погба провёл 35 матчей в Премьер-лиге, забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.

Погба сказал, что ему нужен новый вызов. Не стоило «МЮ» хочет его удержать. Но зачем?

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба



«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитникам «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Ивану Ракитичу, сообщает El Mundo Deportivo.



По информации источника, на «Олд Траффорд» игроки каталонского клуба рассматриваются в качестве потенциальной замены хавбеку Полю Погба, который ранее заявил о желании покинуть «красных дьяволов». В «МЮ» расставаться с французом не намерены, однако уже начали изучать различные варианты развития ситуации.



Рыночная трансферная стоимость Коутиньо на сегодняшний день составляет € 90 млн, Ракитича — € 40 млн. Контракт первого с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года, второго — до лета 2021 года. В завершившемся сезоне бразилец на клубном уровне сыграл 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. На счету хорвата 5 голов, 10 ассистов в 54 играх.

Тотти объявил об уходе из «Ромы»



Бывший капитан и нападающий «Ромы», а ныне директор клуба Франческо Тотти объявил о своём уходе из клуба. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Риме. Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы».



Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе. Его не устраивает, что он не участвует в принятии решений в «Роме».



Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992-2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. По окончании карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба.

«Я бы предпочёл умереть, чем попрощаться с «Ромой». Но сегодня я ухожу» Прощальная пресс-конференция Франческо Тотти. Он провел в клубе 30 лет.

Бартомеу: «Барселона» не ведёт переговоров с Гризманном



Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу опроверг информацию, что его клуб работает над трансфером форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.



«Мы всегда говорили, что мы с ним не контактировали. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями, которые будут происходить на рынке», — приводит слова Бартомеу Sport.es со ссылкой на RAC1.



В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».

Гилерме стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина



Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме по итогам сезона-2018/19 стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Решение об этом было принято по итогам голосования читателей, редакции журнала «Огонёк» и экспертов.



Награда стала для россиянина бразильского происхождения первой в карьере. Чаще всего приз имени Яшина выигрывал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Ранее он получал её в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. Ближайший преследователь Акинфеева – Ринат Дасаев – становился обладателем приза 6 раз.



Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В завершившемся сезоне-2018/19 33-летний голкипер принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял на ноль.

У первого номера сборной проблема. Контракт Гилерме – до декабря 2019-го В любой непонятной ситуации приплетайте «Спартак».

«Рубин» объявил о расставании с Бухаровым



«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба форварда Александра Бухарова.



«34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «Рубина».



Бухаров пришёл в казанский клуб в 2003 году. В первую команду «Рубина» он попал спустя два года. Всего в составе казанского клуба во всех турнирах он сыграл 110 матчей и забил 37 мячей. С 33 результативными ударами форвард стал одним из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в Премьер-Лиге. По этому показателю он уступает только Гёкденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.