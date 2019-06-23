Самый атмосферный матч лета в России уже сыгран. Лучше не будет!

Удивительно, но зрители московских матчей РПЛ (да и не только) как-то слишком быстро привыкли к хорошему. Чемпионат мира подарил нашей стране кучу новых стадионов, а клубы стараются делать всё максимально комфортно для зрителей. При этом говорим мы не только про Москву – болельщики «Спартака», например, остались в восторге от отношения к ним самарских хозяев, когда в мае «Крылья» принимали красно-белых. Потихоньку начинаем привыкать к хорошему – и это здорово.



Но. Всегда есть «но», в российском футболе об этом забывать не стоит. Так вот, если вы соскучились по старой атмосфере, а именно по длинным очередям на вход, по простым палаткам с временными столиками, где продают раритетные значки футбольных клубов, где можно торговаться за напульсники (помните такие?), по кепкам «Стон Айланд» за 500 рублей – то вам, друзья, в ФНЛ.

Драки, ОМОН и мат. «Торпедо» и «Динамо» на вечер вернули всех в прошлое Дерби, про которое многие успели забыть.

Возможно, в других городах России, где нет классных стадионов, построенных к чемпионату мира, такая картинка – вполне себе «каждоматчевая» история, но только не для Москвы. Начнём с самого начала – ещё зимой прошлого года стало известно, что старейший клуб мира, английский «Шеффилд Юнайтед», приедет в Москву, где сыграет несколько товарищеских матчей, в том числе – с московским «Торпедо». Афиша уже многообещающая! А тут ещё прошло несколько месяцев, «Торпедо» успело вернуться в ФНЛ, пришёл Сергей Игнашевич (грандиозная фигура для российского футбола), да и под нового главного тренера собрали опытных игроков: Рязанцев, Лебеденко… Про нового владельца «Торпедо», реконструкцию стадиона и общий тон «светлого будущего» для клуба мы даже не говорим.

Зачем старейший клуб мира приезжает в Россию? Отвечает организатор этого турне Если вы не в курсе, англичане сыграют с «Торпедо», «Казанкой», «Знаменем труда» и ФК «КФ».

Так вот, все эти события заставили собраться около пяти тысяч зрителей на товарищеский матч между командами ФНЛ и восьмой английской лиги. И вот здесь самое время вернуться к атмосфере – очереди на Восточной улице — это то, чего так не хватало российскому футболу! Возможно, у многих болельщиков со стажем сейчас в голове всплывают воспоминания о том, как тут было раньше.

Зато через несколько минут пошёл ливень, куда-то срочно побежал отряд Росгвардии (по всей видимости – ложная тревога, хотя выглядело опасно), а очередь после сильнейшего дождя рассосалась за какие-то 10 минут, хотя работало всего полтора входа (на гостевой сектор болельщиков почти не было). А сотрудники полиции, досматривающие зрителей на входе, вздыхали: «Ну и куда мы так спешили их пропускать».



Сразу после входа – продажа атрибутики. Как мы уже писали – всё по «олд скулу» — никаких специально украшенных палаток, обычного стола вполне достаточно. И, конечно же, много спартаковской атрибутики. Фанатов с красно-белыми шарфами на матче тоже было достаточно.

Очереди – пожалуй, единственный минус организаторов матча. Но, наверное, на новой арене такого не будет.

До игры самым забавным было читать состав гостевой команды. Сотрудники «Торпедо» даже шутили, что игроки гостей познакомились прямо перед игрой, отсюда в составе и такие имена, как Соло, Алекс и Сэм – фамилий ребят, видимо, просто не знают! Но шутки оказались не просто шутками, после матча главный легионер в составе «Шеффилда», Евгений Савин, признался, что во втором тайме на поле вышли игроки, которые видят друг друга в первый раз.



Сам Савин вышел на поле только во втором тайме (а до этого за ним бегали мальчишки, у которых на матч была своя задача – взять автограф у Евгения). Его выход на поле болельщики встретили овацией.

А вот до перерыва развлекали всех не только футболисты, которые умудрялись не забивать из выгоднейших положений, но и, по традиции, болельщики «Торпедо». За первые 15 минут они успели припомнить в плохом ключе все московские клубы (кроме, естественно, «Спартака»), а потом переключились на новичка команды – Игоря Лебеденко. Ещё до матча было понятно, что с распростёртыми объятиями Игоря на стадионе имени Стрельцова не примут, хотя бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев и призывал фанатов встретить его аплодисментами. Но аплодисментов не было, вместо них – поток оскорблений.

Зато голу Игоря все порадовались, хотя кто-то и начал шутить, что его голы не считаются.

Во втором тайме голов стало больше, но настоящий праздник начался уже после игры – Игнашевич с командой «шизил» вместе с фанатами, а фанаты, в свою очередь, приветствовали гостей из Англии, которые за 90 минут игры стали для них своими. Так что немногочисленным поклонникам английской команды (скорее всего – это «местные» англичане), можно было уходить домой без страха попасться болельщикам «Торпедо».

Ну а один из самых трогательных моментов – послематчевая перекличка футболиста «Шеффилда» и любимца болельщиков «Торпедо» Эдгара Гаурача.

Атмосфера вот этого русского праздника (да ещё и с иностранными гостями) – пожалуй, главное, что вчера было на Восточной улице. Так что клубу и большинству болельщиков за такую атмосферу стоит сказать спасибо (некоторые фанаты приехали на игру из Люберец, хотя и существует стереотип, что за «Торпедо» болеют только местные жители).



После игры новичок команды (и воспитанник «Торпедо») Александр Рязанцев признался, что таких товарищеских матчей у него ещё никогда не было. Несколько минут отвечал на вопросы прессы и владелец «Торпедо» Роман Авдеев. Любопытно, что матч он провёл в фан-секторе «Торпедо». А раз был там, значит, не слышать оскорблений в адрес Лебеденко он не мог. Роман Иванович от ответа уходить не стал: «Лебеденко забил первый гол. Я порадовался за команду, за него. Для меня реакция болельщиков странная, хотя я понимаю, откуда всё идёт. Болельщики имеют своё право на эмоции, но мы с ними в диалоге. Будет результат, будет красивая игра — всё пройдёт».



Скоро в Москве пройдёт и эпоха таких матчей. У «Торпедо» будет обновлённая арена, а самобытности и старого духа в нашем футболе станет ещё чуть-чуть меньше. Так что, если соскучились по старой атмосфере русского футбола – вперёд на Восточную, время ещё есть.