Нет Барриоса — нет трофея. Как «Зенит» проиграл «Локомотиву»

Все знают, что Барриос – ключевой игрок «Зенита». Команда Семака испытала очень много проблем без колумбийца – как без мяча (было очевидно), так и с мячом (не было очевидно). Сергей Богданович пытался исправить этот набор проблем всю игру. Но, когда показалось, что «Зенит» контролирует игру, «Локомотив» и Сёмин еще раз надавили на слабости чемпиона – и уже не упускали преимущества. Как «Локо» обыграл «Зенит» – в этом разборе.

У «Зенита» было слишком много проблем в обороне

Чемпионы испытывали проблемы и в попытках прессинговать соперника, и в позиционной обороне, и в переходных фазах. Источник большинства проблем – пара опорников: Нобоа и Оздоев.



Проблема при прессинге не так часто проявлялась, но все же присутствовала. При давлении «Зенита» ближний к мячу опорник «Локомотива» часто оставался в одиночестве. По идее, закрывать линию передач на Крыховяка или Баринова в таких ситуациях должны были нападающие, которые оказывали давление на защитника с мячом. Но, во первых, Азмуну и Дзюбе это не удавалось, во-вторых, их легко было отыграть через третьего. При этом опорники «Зенита» почему-то не поджимали Крыховяка и Баринова, когда те были близко к мячу.

Проблему усугубляла и задача Ригони. Если Дриусси играл по дальнему опорнику «Локо», когда мяч был на другом фланге, то Ригони этого не делал – эту функцию выполнял Оздоев. Страховать опорников «Зенита» было некому, а между линий команды создавался разрыв.



Проблемы во флангах у «Зенита» тоже были, причем и в позиционных атаках. Так, один из номинальных крайних полузащитников «Локо» мог утащить крайнего защитника «Зенита» выше, а его партнер врывался в освобожденную зону. На примере выше такой маневр выполнял Миранчук, но чаще «железнодорожники» пытались провернуть это на правом фланге – там и Смолову комфортнее врываться, и более возрастной Жирков играет, и Нобоа плохо страхует.



Первый гол собрал в себе элементы всех проблем «Зенита» в позиционной обороне. Полное отсутствие давления на Баринова со стороны кого-либо из игроков в синем (впрочем, они перестраивались, так что вполне простительно), ужасная игра Нобоа в отборе (от него снова ушли, как от столба), рывок Жиркова на Миранчука и рывок Смолова в зону Жиркова. Ну и плохая игра Ракицкого при разрезающей передаче в полуфланг с ошибкой Лунёва, само собой.

«Локомотив», как и всегда, очень сильно нагружал пространство между линий. Больше всего проблем «Зениту» доставляли именно переходные фазы, когда подопечные Семака теряли мяч и получали быструю передачу в свою опорную. «Железнодорожники» быстро разворачивали контратаки в сторону чужих ворот, при этом Нобоа и Оздоев, как правило, не успевали накрыть соперников.

Нобоа был очень плох в этом тайме. Он ужасно вступал в отборы, его постоянно обыгрывали, он плохо страховал партнеров, не успевал возвращаться при провалах в переходных фазах. На примере выше Нобоа страховал Жиркова в начале контратаки, но, когда мяч уже дошел до линии штрафной, Кристиан должен был сблизиться с Ракицким, чтобы не дать Миранчуку пространство. Барриос читает такие эпизоды гораздо качественнее.



Проблема Нобоа заключалась еще и в том, что «Зенит» во многом из-за него не имел четкой структуры в атаке, с которой было бы проще препятствовать контратакам «Локо».

«Мне показалось, что Лунёв мог выручить». Семак недоволен вратарём и судейством Пресс-конференция после матча за Суперкубок России.

«Зенит» долго искал атакующую игру

Кажется, что Барриос не очень сильно влияет на атакующую игру петербуржцев. В прошлом сезоне Вилмар почти всегда оттягивался в первую линию билд-апа и становился как бы третьим центральным защитником. Вроде бы не самая важная роль в нападении, но без колумбийца «Зенит» почему-то не смог воспроизвести ту же структуру атаки.



Конечно, большая часть проблем исходила от Нобоа, которого Семак вполне логично заменил сразу после перерыва. Кристиан все еще не похож на самого себя до травмы; речь даже не о скорости и качестве действий. Эквадорец не мог найти себе место на поле – от этого ломалась структура билд-апа «Зенита».

Когда «Зенит» использовал билд-ап 2-2 с глубоко опускающимися крайними защитниками (по факту – 4-2), команда банально не могла продвинуть мяч. «Локомотив» легко контролировал «Зенит» в среднем-глубоком блоке. Смолов и Алексей Миранчук в первой линии обороны контролировали Нобоа и Оздоева, периодически оказывая давление на Ракицкого и Ивановича, если те тащили мяч слишком далеко. Крыховяк и Баринов тоже контролировали Нобоа и Оздоева, а также следили за пространством между линиями. Жемалетдинов и Антон Миранчук выдвигались на крайних защитников «Зенита» и перекрывали передачи в полуфланг, если находились на фланге с мячом, или уходили уже на фланге без мяча.

Нобоа периодически оттягивался в первую линию, и именно после этих движений «Зенит» проводил что-то похожее на атаки, но дело было не в эквадорце – наоборот, он все равно был не очень хорош. Во-первых, Кристиан располагался не совсем удачно, зачастую – слишком близко к Ракицкому, мяч получал редко и не мог с ним ничего сделать. Во-вторых, сам Ракицкий двигал мяч по центру и делал диагонали из центральной зоны – обычно Ярослав действует из полуфланга. Для продвижения мяча это важно, потому что двум нападающим соперника тяжелее накрывать именно в полуфланге; для диагоналей это важно, потому что оборонительные построения соперника сильнее смещаются на одну сторону поля, оставляя пространство на другой.



Идея с третьим игроком в первой линии билд-апа во фланге довольно проста: это позволяло «Зениту» использовать Жиркова широко во фланге, а Дриусси иметь большую свободу – аргентинец мог и смещаться в опорную «Локо», и уходить шире для комбинаций с Жирковым. Опорную «Локо» мог перегружать и Ригони; также Эмилиано смещался во фланг при переводах слева направо, чтобы вдвоем со Смольниковым вскрыть правый фланг (это случалось крайне редко).



Атака «Зенита» смотрелась очень слабо. Без длинной передачи подопечные Семака практически не могли продвинуть мяч. Как правило, «Зенит» упирался во фланг и возвращал мяч назад. Не работали ни перегрузы флангов, как на примере ниже («Локомотив» здорово контролировал фланги и полуфланги – Дриусси решил оттянуться к мячу, но сделал для атаки только хуже), ни переводы на противоположный фланг, ни попытки вскрыть через центр.

Иногда казалось, что «Зенит» действует по старым наработкам Манчини. Дриусси и Ригони действовали не очень слаженно – поэтому случались ситуации, когда чемпионы вообще не нагружали центр и полуфланги «Локо», расставляясь строго по периметру.

Доставлять мячи во фланги удавалось даже в таких ситуациях (хотя Баринов на примере выше мог помочь партнерам, которых Жирков и Дриусси разорвали 2v2), но дальше мог идти только кросс в штрафную, где «Локомотив» всегда создавал численное большинство. Игроки «Зенита» практически никогда не вбегали под второй темп.



Гол «Зенита» в концовке тайма – уникальная ситуация, когда Дриусси получил мяч в опорной соперника, а Ригони и Смольников вдвоем оказались справа, причем Игорь еще и достаточно высоко. Эта атака все равно закончилась безальтернативным кроссом в штрафную, где «Зениту» еще и понадобился рикошет, чтобы забить. Кроме этого эпизода, «Зенит» не создал ни одного действительно опасного момента с игры за весь первый тайм.

Семак неплохо изменил игру в перерыве, но этого не хватило

Сергей Богданович сделал очевидную, но очень важную замену в перерыве: он убрал Нобоа с поля. Другой вопрос – насколько оправдан Ерохин в опорной зоне, когда «Локо» так давит на нее, но вариантов явно сильнее нет. Конечно, есть опция играть по схеме с тремя центральными защитниками, которой «Зенит» пользовался отрезками в конце предыдущего сезона, но, во-первых, без Анюкова эта идея смотрится сомнительно, во-вторых, при замене Нобоа на центрального защитника, «Зениту» бы пришлось играть с Дриусси и Ригони в качестве центральных полузащитников.



Важно, что Семак поменял структуру атаки. Тренер «Зенита» сделал ее более жесткой: теперь в первую линию атаки не смещались полузащитники, а полузащита была похожа на треугольник с вершиной вниз. Вершиной, как правило, был Оздоев, а над ним располагались Ерохин и кто-либо из сместившихся игроков – чаще всего Дриусси, но мог оттянуться и Ригони (если Ерохин уходил левее), и Дзюба. При этом Ригони справа дополнительно нагружал полуфланг, заставляя крайнего полузащитника «Локо» разрываться между ним и Смольниковым. Это сработало в эпизоде со вторым голом – тогда на Ригони вылетели и Крыховяк, и Рыбус, а также движение в его сторону сделал Миранчук. Эмилиано отдал передачу свободному Смольникову под ускорение.

Нельзя сказать, что «Зенит» создал много моментов с игры во втором тайме (кроме гола вспоминается только удар Азмуна слету из центра штрафной), но, по крайней мере, петербуржцы стали атаковать осмысленнее. Более того, команда Семака меньше времени проводила с мячом, чем в первом тайме, а сам тренер добил атакующий потенциал команды, выпустив Джорджевича в пару к Дзюбе.



У «Зенита» было еще одно изменение относительно первого тайма – теперь опорники Семака накрывали ближнего к мячу опорника «Локомотива».

Правда, это не всегда было панацеей. Миранчуки очень здорово открывались между линиями, при этом выдвигаться на них защита «Зенита» уже боялась – на примере выше за спину Смольникову уже готовили рывки и Рыбус, и Смолов. По идее, помогать опорной и прикрывать Оздоеву спину должны были Дриусси и Ригони, но они далеко не всегда добегали до прямого оппонента.



Замена Семина – Эдер вместо Жемалетдинова – оказалась очень умной: понятно, что вариантов особо и не было, но Юрий Палыч выпустил еще одного игрока, который помогает вскрывать пространство между линий, вместо игрока, который делает это хуже всего. Более того, так Сёмин дал команде возможность перегружать один фланг и оставлять Алексея Миранчука справа в изоляции: тот мог врываться в штрафную или отскакивать глубже и ближе к центру на свое усмотрение благодаря своему чувству пространства, или обыгрывать под рабочую левую, или бить обводящими ударами. В этом заключалась часть плана тренера «Локо» – он сам признался в этом на пресс-конференции.



Один из вариантов вскрыть опорную соперника – небольшой розыгрыш мяча на своей половине и длинная передача в полуфланг, которая отрезает опорников соперника. «Зенит» стягивался в один фланг и оставлял часть опорной совсем пустой (Дриусси недобегал).

При этом «Локомотив» стал часто пользоваться ситуациями 2v1, которые создавались против Оздоева и – чаще – Ерохина. На примере выше Ерохин после длинной передачи ушел за Миранчуком, но оставил Крыховяка, который и выдал пас на одинокого Смолова.



В итоге «Локомотив» дожал опорную «Зенита». Не стоит спихивать все на Лунева: обоих случаях плохо сыграли и Ерохин с Оздоевым, и Ракицкий с Ивановичем, и Дриусси (снова недобежал).

Выше – второй гол «Локомотива». Ерохин зачем-то ушел встречать Рыбуса; Антону Миранчук отскочил от Смольникова и пропихнул мяч между ног Оздоеву, который на него вылез; Эдер отскочил от Ракицкого и скатил Крыховяку мяч, а поляк отдал пас в штрафную Алексею Миранчуку. Опорная «Зенита» была растоптана.

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Возможно, такой результат сыграет «Зениту» на руку. Семак не имел в распоряжении своего главного игрока, опорника по совместительству, а в соперниках у него был «Локомотив», который как раз лучше всех в чемпионате вскрывает пространство между линиями. Теперь и тренер петербуржцев, и мы знаем, что без Барриоса «Зенит» выглядит довольно слабо и что команде нужны новые и альтернативные идеи – как в обороне, так и в атаке.