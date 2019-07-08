Тогда в квалификации ЧМ-2022 Аргентина сыграет без своего капитана. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Месси может получить дисквалификацию на два года. И отдохнёт от сборной

«Спартак» предложил € 12 млн за сына Хаджи



Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, близок к переходу в московский «Спартак». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сообщает Gazeta Sporturilor.



По информации издания, «Спартак» предложил за 20-летнего игрока € 12 млн. Руководство красно-белых ожидает ответа от коллег из «Вииторула», который рассчитывает получить до 10 июля.



Если «Вииторул» примет предложение «Спартака», трансфер Хаджи станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.



Янисом заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».

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8 июля Сутормин пройдёт медобследование для «Зенита»



Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин завтра, 8 июля, пройдёт медобследование для «Зенита». Со вторника футболист начнёт тренироваться с питерским клубом.



Хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на четыре года.



Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».

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Месси могут отстранить на два года от игр за сборную



Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию за критику в адрес КОНМЕБОЛ, сообщает AS.



За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет. Если футболист получит в итоге максимальное наказание, он не сможет помочь своей сборной в отборочных играх чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, и в матчах Кубка Америки 2020 года, который будут принимать Аргентина и Колумбия.



Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.

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Гризманн сообщил «Атлетико», что выкупит свой контракт за € 120 млн



Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн проинформировал мадридский клуб о намерении активировать пункт о выкупе своего контракта за € 120 млн, сообщает El Mundo Deportivo.



По информации источника, 28-летний нападающий через своих адвокатов уведомил клуб, что заплатит отступные и разорвёт действующее соглашение с «матрасниками». С момента получения «Атлетико» уведомления от футболиста он получил юридически обоснованную возможность не появляться в расположении клуба для начала подготовки к новому сезону. Таким образом, француз избежит штрафа, который «матрасники» обещали наложить на него, если он не явится сегодня, 7 июля, на клубную базу.



Теперь в расположении Гризманна есть несколько дней, чтобы выкупить свой контракт. Вероятным местом продолжения карьеры форварда называется «Барселона».

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«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн



«Ювентус» планирует предпринять попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Times.



По информации источника, на покупку 26-летнего хавбека «красных дьяволов» «старая синьора» планирует выделить € 130 млн. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что на «Олд Траффорд» согласятся снизить запрашиваемую за француза сумму в € 150 млн и примут предложение.



В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.



Ранее сам Погба заявил, что намерен сменить клубную прописку этим летом.

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Де Хеа подпишет новый 5-летний контракт с «МЮ» с зарплатой € 20 млн в год



Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет новый контракт со своим клубом, утверждает Sunday Mirror.



По информации источника, 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о продлении сотрудничества, по которому его зарплата вырастет с € 222 тыс. до € 390 тыс. в неделю (€ 20 млн в год). Таким образом, испанец станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды, уступая только чилийскому форварду Алексису Санчесу, который в неделю зарабатывает € 557 тыс.



Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги. Его действующее соглашение с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.

Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира



Завершился финальный матч женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе. Победу в игре со счётом 2:0 одержали американки.

Первый мяч в матче был забит на 61-й минуте. Автором результативного удара стала Меган Рапино, реализовавшая пенальти. На 69-й минуте американкам удалось закрепить своё преимущество благодаря голу Роуз Лавелль.



Таким образом, сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала 4-й на мировых форумах, что является рекордом.



Финал стал первой игрой на турнире для команды США, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.



США — Нидерланды — 2:0

Голы: Рапино, 61 (пенальти), Лавелль, 69.

Все 9 стартовых матчей сезона в ФНЛ закончились победой гостей



В 1-м туре Футбольной национальной лиги состоялись девять матчей, и все они закончились победой гостей.



«Луч» уступил «Химкам» (2:5), «СКА-Хабаровск» — «Шиннику» (1:2), «Нижний Новгород» — «Томи» (0:2), «Текстильщик» — «Енисею» (0:1), «Мордовия» — «Нефтехимику» (0:1), «Авангард» — «Ротору» (0:3), «Факел» — «Торпедо» (0:1), «Чайка» — «Чертаново» (0:1) и «Балтика» — «Спартаку-2» (0:1).



Тур завершится 9 июля. «Армавир» на своём поле сыграет с «Краснодаром-2».



В данный момент по разнице забитых и пропущенных голов в турнирной таблице ФНЛ лидируют «Химки». Второе место занимает «Ротор», на третьем — «Томь».