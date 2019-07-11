«Арсенал» проваливает трансферное окно. Это может стоить им места в топ-6 АПЛ

«Арсенал» закончил прошлый сезон с одним очком отставания от четвёртого места и добрался до финала Лиги Европы. Если не следить за командой, кажется, что Унаи Эмери вдохнул жизнь в потухшую в последние годы команду, а непопадание в Лигу чемпионов – несчастный случай.



В каком-то смысле, так и было. «Арсенал» с 34-го по 37-й тур в течение двух недель проиграл «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптону» и «Лестеру» и сыграл вничью с «Брайтоном». Если бы хоть в одном из этих матчей удалось одержать победу, лондонцы попали бы в четвёрку. Но провальная концовка сезона – тоже не совсем случайность. И если бы Эмери даже удалось добраться до Лиги чемпионов на следующий сезон, это было бы вопреки всем проблемам, а не благодаря тому, что их нет.

«Арсенал» год копил проблемы

Первую половину сезона Эмери удавалось маскировать структурные проблемы с игрой качественными решениями по ходу матчей. За отличными результатами на старте сезона как-то потерялось, что баск не сумел реализовать свои основные идеи по стилю игры. «Арсенал» много владел мячом, но забивал в основном после прострелов и забеганий по флангам, а от высокого прессинга как лучшего способа защиты пришлось отказаться довольно быстро.

«Арсенал» снова стал безыдейным, как в последние годы при Арсене Венгере. Но долгое время результат был, пусть он и не не соответствовал качеству игры. Эмери маскировал проблемы: пару месяцев менял схему по ходу почти каждого матча с 4-2-3-1 на вариант с двумя форвардами, искал лучшее место на поле для Месута Озила и пары Обамеянг/Ляказетт (с первой задачей не справился, со второй всё получилось здорово), а потом окончательно перешёл на странноватую расстановку с тремя защитниками, при которой одним из латералей был Мэйтленд-Найлз (неубедительно).



Всё перечисленное – вынужденные эксперименты, на которые Эмери пришлось пойти, решая конкретные задачи. Худший в карьере сезон Озила требовал творческого решения, и тренер искал его почти весь сезон, периодически сдаваясь и сажая игрока в запас. Травма Эктора Бельерина сыграла огромную роль в спаде «Арсенала» во втором круге. Ещё одной важной проблемой стал центр защиты: ни одно сочетание не давало достаточной надёжности, а слабая игра Шкодрана Мустафи и травмы Косельни, Сократиса и Холдинга усугубляли ситуацию.

Последние полгода – худшие в карьере Озила Ушёл из сборной, потерялся в «Арсенале».

Всё это – объективные трудности, к которым нужно добавить хаос в руководстве: команду по ходу сезона покинули исполнительный директор Иван Газидис и глава скаутской службы Свен Мислинтат. Но и сам Эмери, кажется, мог разрешить несколько ситуаций лучше. В первую очередь, не настолько жертвовать чемпионатом ради Лиги Европы в конце сезона, имея впереди неплохую позицию и не самый сложный календарь последних туров АПЛ. Не отказываться так быстро от услуг Аарона Рэмси: стороны не договорились о контракте на фоне слабой игры полузащитника, но потом Рэмси добился прогресса, который сам Эмери в апреле назвал невероятным. Сейчас уход валлийца напоминает стратегическую ошибку, особенно на фоне того, как плохо провёл сезон Озил. Опять же: плохо, но ведь речь об одном из лучших ассистентов Англии прошлых пяти лет. Какой бы нефутбольный кризис он ни переживал, это огромный актив, им нужно или лучше распоряжаться (подстраивая команду под его слабую игру в защите, а не пытаясь найти ему наиболее безвредное место на поле), либо вовремя избавляться. Не получилось ни то, ни другое.



Под грузом трудных обстоятельств «Арсенал» упустил четвёртую строчку (хотя это было непросто: спотыкались все) и проиграл финал Лиги Европы, причём самым необычным способом: Маурицио Сарри переиграл Эмери в управлении командой по ходу матча. В общем, летом нужны были серьёзные кадровые изменения.

Эмери сам виноват. Почему провалился «Арсенал» Унаи тащил весь сезон на матч-менеджменте, но финал выиграл тренер, который не любит изменения.

Лето: не происходит ничего. Хорошего

Необходимы как минимум сильный центральный защитник (лучше два, чтобы не рассчитывать на Мустафи). Не помешает правый защитник. Бельерин до сих пор не восстановился, но в любом случае на этой позиции должен быть не один игрок, а Мэйтленд-Найлза на этой позиции не заиграл. И быстрый вингер, потому что Мхитарян – игрок не того типа, который нужен Эмери, а одного Ивоби недостаточно. Но пока ни одного игрока старше 18 лет лондонцы не купили. Они ведут переговоры с «Кристал Пэлас» по Уилфриду Заха (в сделку пытаются включить Дженкинсона, Чемберса и Эль-Ненни). Тем временем началась предсезонная подготовка.



На первый сбор «Арсенал» прилетел странным составом, но это не проблема: до старта сезона ещё почти месяц, многое успеет поменяться. Проблема в том, что на все покупки у клуба 45 млн фунтов плюс деньги с продаж. Но Озил, Мхитарян и Мустафи – не самые простые для продажи игроки, возрастные и с высокими зарплатами. В то же время Обамеянг вызвал настолько пристальное внимание «Манчестер Юнайтед», что от продажи форварда клуб предостерёг даже бывший игрок «Арсенала» Рэй Парлор, который сказал: «Если трансфер состоится, это будет безумием и оскорблением для болельщиков».

Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Marc Atkins/Getty Images

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Поэтому Эмери не только имеет дело с разобранным составом, но и остался без чётких перспектив по улучшению ситуации. Проблемных позиций слишком много, а бюджет не позволяет закрыть даже одну (один Заха стоит больше, чем клуб планирует потратить летом). К тому же, «Арсенал» пока не выглядит клубом, который не отдаст ведущего игрока, если получит хорошее предложение.

Ко всей неопределённости добавился конфликт с капитаном. Лоран Косельни отказался ехать на предсезонный сбор в США. Ситуация развивается очень быстро: три дня назад стало известно, что на 33-летнего защитника претендует «Бордо», а сейчас он уже ссорится с клубом, чтобы его отпустили свободным агентом. «Бордо» предлагает хороший контракт на три года, но не хочет выкупать игрока. Поэтому Косельни попросил руководство расторгнуть контракт, а после отказа пошёл на конфликт.



Пока болельщики «Арсенала» в «твиттере» мечтают, как было бы здорово, если бы всё это происходило не с Косельни, а с Мустафи (он, кажется, за несколько месяцев настроил против себя вообще всех), Эмери оказался в ещё более сложной ситуации: теперь покупка нового ЦЗ необходима даже не для усиления обороны (хотя это критически важно), а хотя бы для количества.

Косельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США

Всё перечисленное не уникально в футболе. «Арсенал» существует в том же режиме, что и большинство других клубов Англии, и даже клубы, которые претендуют на зону Лиги чемпионов в других странах. Разница в том, что у клубов с такими проблемами нет задачи попасть в топ-4 в АПЛ. Близость к выполнению этой задачи в прошлом сезоне не должна вводить в заблуждение. «Арсенал» по игре не был даже в топ-6 (по статистике ожидаемых очков xP – седьмое место), если оценивать результат сезона в таком контексте, то команда показала свой максимум.



По хорошему, «Арсеналу» нужны топовые игроки на проблемные позиции, чтобы целиться в четвёрку. Но пока трансферный бюджет не позволяет решить даже количественные проблемы в составе, не говоря о качественных, ставить целью попадание в зону Лиги чемпионов просто неадекватно.



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