Европейский футбол начинается. Как и когда это произойдёт

Европа просыпается. В течение месяца футбол вернётся в ряд стран из большой пятёрки. Для всех, кто только-только опомнился после дач и отпусков, собрали в один текст, где и когда стартует новый сезон.
Испания
Старт: 16 августа.
В первом матче Ла Лиги «Барса» сыграет с Бильбао. Та же вывеска останется самой яркой в дебютном туре. Среди прочего — игра «Валенсии», которая всё-таки выкупила нашего Черышева. И обновлённый «Реал».
Германия
Старт: 16 августа.
Сезон открывается игрой чемпионов. «Бавария» примет дома «Герту», а её ближайший преследователь из Дортмунда покажет, как на нём скажется (или нет) уход нескольких игроков в РПЛ. Один из них уже забил первый гол.
Италия
Старт: 24 августа.
Самый поздний старт среди топ-лиг Европы. Открывается первой игрой Сарри в «Ювентусе» (на выезде против «Пармы»). В целом, вывеска тура довольно скромная. С претензией на большее разве что матч «Фиорентины» с «Наполи».
Где футбол уже начался?
Стартовали пока только две лиги из топ-5. Англия и Франция. В Лиге 1 успел расстроить «Монако», который без Головина умудрился крупно уступить «Лиону» (0:3). В АПЛ ожидаемо зажигают «Ман Сити» и «Ливерпуль».
Из сюрпризов — крупный разгром «Юнайтед», который легко разделался с «Челси». Не видели? Включайте эксклюзивные кадры от Окко Спорт.
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