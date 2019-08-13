Европейский футбол начинается. Как и когда это произойдёт

Европа просыпается. В течение месяца футбол вернётся в ряд стран из большой пятёрки. Для всех, кто только-только опомнился после дач и отпусков, собрали в один текст, где и когда стартует новый сезон.

Между «Интером» и «Юве» началась война. Все детали трансфера Лукаку Пока победил «Интер», но это только первый раунд.

Испания

Старт: 16 августа.

В первом матче Ла Лиги «Барса» сыграет с Бильбао. Та же вывеска останется самой яркой в дебютном туре. Среди прочего — игра «Валенсии», которая всё-таки выкупила нашего Черышева. И обновлённый «Реал».

Полное расписание

Черышев теперь самый дорогой из наших. Он стоит 80 млн евро Так решила «Валенсия».

Германия

Старт: 16 августа.

Сезон открывается игрой чемпионов. «Бавария» примет дома «Герту», а её ближайший преследователь из Дортмунда покажет, как на нём скажется (или нет) уход нескольких игроков в РПЛ. Один из них уже забил первый гол.

Полное расписание

В Бундеслигу вышла сумасшедшая команда. Два года назад она вылетела в 4-ю лигу! Да, такое возможно.

Италия

Старт: 24 августа.

Самый поздний старт среди топ-лиг Европы. Открывается первой игрой Сарри в «Ювентусе» (на выезде против «Пармы»). В целом, вывеска тура довольно скромная. С претензией на большее разве что матч «Фиорентины» с «Наполи».

Полное расписание

Как одно решение изменило жизнь Матейса де Лигта навсегда Маленькая деталь, которая хорошо характеризует работу «Аякса».

Где футбол уже начался?

Стартовали пока только две лиги из топ-5. Англия и Франция. В Лиге 1 успел расстроить «Монако», который без Головина умудрился крупно уступить «Лиону» (0:3). В АПЛ ожидаемо зажигают «Ман Сити» и «Ливерпуль».

Из сюрпризов — крупный разгром «Юнайтед», который легко разделался с «Челси». Не видели? Включайте эксклюзивные кадры от Окко Спорт.