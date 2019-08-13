Символическая сборная 5-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Много игроков «Спартака» и «Зенита» и один — «Сочи». Валерий Газзаев определяет лучших в пятом туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 5-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Сослан Джанаев, «Сочи»

«Сочи» провёл сухой матч против ЦСКА, заслуга Джанаева в этом большая. Особенно классный сейв Сослану удался в концовке.

«Сочи» сыграл за себя и за Питер. Все довольны, кроме ЦСКА Не зря «Зенит» помогал игроками «Сочи». Аутсайдер отблагодарил чемпиона ничьей с конкурентом.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес, пожалуй, был лучшим у ЦСКА. Успевал и в оборону, и в атаку. Забивать голы – не его основная задача.

Бранислав Иванович, «Зенит»

«Зенит» провёл очередной матч на ноль, одержав победу над «Динамо». Защита «Зенита» погасила много атак соперника.

По той же причине включу в сборную Ракицкого.

Айртон, «Спартак»

Бразилец выручал «Спартак» в обороне, а также показал отличные атакующие навыки против «Ахмата». Айртон провёл хороший матч.

Полузащита

В опорную зону я поставлю Барриоса. Очередной прекрасный матч колумбийца.

В пару к Барриосу определю Крыховяка. Поляк на старте сезона прекрасен в разрушении. А теперь и начал забивать. Шикарный гол в ворота «Урала» тому подтверждение.

Самый жёсткий вынос сезона. Просто без шансов Внутри красивейший гол Крыховяка.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей – главный катализатор атаки «Локомотива», которая забила 4 гола «Уралу». Он создал много моментов, а ещё мог забить гол пяткой.

Нападение

Немец здорово начинает карьеру в «Спартаке». Становится лидером команды. В матче против «Ахмата» Шюррле записал на свой счёт гол и пас.

«Спартак» показал в деле своих звёздных новичков. А лучшим снова стал Бакаев Красно-белые уверенно победили в Грозном. У Тиля – две голевые, у Шюррле – дебютный гол, у Бакаева – дубль.

Зелимхан – главная звезда «Спартака» прямо сейчас. 4 гола в двух матчах, зрелая и яркая игра.

Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба на старте сезона в огне. Он забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи за весь сезон, забил победный гол в ворота «Динамо». Ключевой игрок в системе «Зенита», который не сбавляет обороты.

У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард «Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.

Лучший тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

Назову Сёмина лучшим тренером тура за яркий разгром крепкого «Урала».