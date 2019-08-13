Символическая сборная 5-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 5-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Сослан Джанаев, «Сочи»
«Сочи» провёл сухой матч против ЦСКА, заслуга Джанаева в этом большая. Особенно классный сейв Сослану удался в концовке.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес, пожалуй, был лучшим у ЦСКА. Успевал и в оборону, и в атаку. Забивать голы – не его основная задача.
Бранислав Иванович, «Зенит»
«Зенит» провёл очередной матч на ноль, одержав победу над «Динамо». Защита «Зенита» погасила много атак соперника.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
По той же причине включу в сборную Ракицкого.
Айртон, «Спартак»
Бразилец выручал «Спартак» в обороне, а также показал отличные атакующие навыки против «Ахмата». Айртон провёл хороший матч.
Полузащита
Вильмар Барриос, «Зенит»
В опорную зону я поставлю Барриоса. Очередной прекрасный матч колумбийца.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
В пару к Барриосу определю Крыховяка. Поляк на старте сезона прекрасен в разрушении. А теперь и начал забивать. Шикарный гол в ворота «Урала» тому подтверждение.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Алексей – главный катализатор атаки «Локомотива», которая забила 4 гола «Уралу». Он создал много моментов, а ещё мог забить гол пяткой.
Нападение
Андре Шюррле, «Спартак»
Немец здорово начинает карьеру в «Спартаке». Становится лидером команды. В матче против «Ахмата» Шюррле записал на свой счёт гол и пас.
Зелимхан Бакаев, «Спартак»
Зелимхан – главная звезда «Спартака» прямо сейчас. 4 гола в двух матчах, зрелая и яркая игра.
Артём Дзюба, «Зенит»
Дзюба на старте сезона в огне. Он забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи за весь сезон, забил победный гол в ворота «Динамо». Ключевой игрок в системе «Зенита», который не сбавляет обороты.
Лучший тренер
Юрий Сёмин, «Локомотив»
Назову Сёмина лучшим тренером тура за яркий разгром крепкого «Урала».
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