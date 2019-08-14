22 пенальти в Копенгагене. Упрямее оказались сербы

Двум игрокам пришлось выходить к 11-метровой отметке по два раза. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

«Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов



В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.



Голами в составе «Краснодара» отметились полузащитник Тонни де Вильена, открывший счёт на 3-й минуте, и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола — на 14-й и 34-й минутах. За «Порту» забили форвард Зе Луиш, ранее выступавший в составе «Спартака», и хавбек Луис Диас.

Первый матч с Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».

«Краснодар» выбил «Порту»! Но Россия этого не увидела Вот это «быки»! Вот это Магомед-Шапи Сулейманов!

«Олимпиакос» и «Црвена Звезда» вышли в плей-офф отбора ЛЧ, «Базель» и «Селтик» выбыли



В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 2:0.



Голами отметились полузащитники Рубен Семеду и Матьё Вальбуэна, реализовавший пенальти.



В раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов прошёл «Олимпиакос». В первом матче греческая команда также одержала победу (1:0). Для попадания в групповую стадию турнира ей предстоит победить «Краснодар» в двухматчевом противостоянии.

В параллельном матче ЛАСК принимал «Базель». Встреча состоялась на стадионе «Линцер» в Линце и завершилась со счётом 3:1.



В составе хозяев отличились полузащитник Рауль Петретта, реализовавший пенальти, хавбек Томас Гойгингер и нападающий Марко Рагуц. Гости ответили голом форварда Кемаля Адеми.



В первом матче ЛАСК тоже одержал победу (1:0). Таким образом, австрийская команда вышла в раунд плей-офф, где сыграет с «Брюгге».

Также определился победитель в паре «Селтик» – ЧФР. В ответном матче, который прошёл на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, румынская команда одержала победу со счётом 4:3.



У хозяев забили полузащитники Джеймс Форрест и Райан Кристи и нападающий Одсонн Эдуард. У гостей отличились хавбек Чиприан Дяк и форвард Джордже Цукудян, а нападающий Бийель Омрани оформил дубль.



Таким образом, ЧФР после ничьей в первом матче (1:1) прошёл в раунд плей-офф, где сыграет с пражской «Славией».

«Копенгаген» и «Црвена Звезда» определили победителя в серии пенальти. Матч прошёл на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 1:1.



После основной серии пенальти счёт был ничейный 3:3. Серия до первого промаха началась с четырёх нереализованных пенальти подряд – по два на каждую команду. Всего же для выявления победителя понадобилось исполнить 22 пенальти. Причём полузащитнику «Копенгагена» Йонасу Винду и защитнику «Црвены Звезды» Радовану Панкову пришлось исполнять эту процедуру дважды, поскольку обе команды доигрывали матч вдесятером.



Панков был точен дважды, а вот Винд в основной серии забил, а в серии до первого промаха вышел к 11-метровой отметке 22-м и вторую попытку не реализовал. С общим счётом 7:6 серию пенальти выиграла «Црвена Звезда». В раунде плей-офф она сыграет с «Янг Бойз».

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов



Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Брюгге». Встреча состоялась в столице Украины на НСК «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:3.



Уже на 6-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару полузащитника Виталия Буяльского. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, бельгийская команда восстановила равенство в счёте усилиями защитника Симона Дели. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, «Динамо» вновь повело в счёте — гол забил хавбек Владимир Шепелев. В концовке матча составы обеих команд уменьшились — с поля были удалены защитник Никита Бурда и нападающий Перси Тау. На 88-й минуте отличился полузащитник гостей Руд Вормер. В добавленное время соперники обменялись голами — автогол забил защитник Брандон Мехеле, также забитым мячом отметился форвард Луа Опенда.



«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов.

Шесть голов и два удаления. Киев вылетел из Лиги чемпионов красиво Украинский клуб не сумел отыграть отставание в один гол.

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20



Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. По их итогам стали известны все участники раунда плей-офф.



В следующем раунде сыграют следующие пары:

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия)

ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия)

«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)



Матчи раунда плей-офф состоятся 20/21 и 27/28 августа.

«Матч ТВ» обвинил «Порту» в нарушении условий подписанного контракта



Телеканал «Матч ТВ» объяснил отсутствие трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».



«Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходило исключительно в официальном клубном приложении «Порту».



Даже усилия наших друзей из «Краснодара» не смогли изменить эту драматическую ситуацию.



Мы приносим свои извинения», — было сказано в заявлении телеканала.

«Матч ТВ» не показал очень крутой матч «Краснодара». Но канал не виноват Почему так случилось?

ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко



Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.



Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу.



Напомним, что интерес к Комличенко также проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.