Фрэнк воспитывает в себе мотиватора. Он уже дерзит как Моуринью.

Лэмпард матереет в роли тренера. Его «Челси» может побороться с «Ливерпулем»

Сегодня, 14 августа, в матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» встретится с «Челси» в Стамбуле. Во время этой игры особое внимание общественности будет приковано к Фрэнку Лэмпарду. Как минимум потому, что болельщикам нужно разобраться – костерить его за неудачный старт сезона или же, наоборот, защищать от критиков. Сам наставник лондонцев старается не обращать внимания на давление и воспитывает в себе мотиватора.

Как Лэмпард принял разгром от «МЮ»

Фрэнк Лэмпард на тренерском поприще уже второй год. Однако под серьезным давлением английский специалист оказался только сейчас — позади у него кошмарный дебют в матче с « Манчестер Юнайтед», а впереди малообещающий поединок в Суперкубке УЕФА с грозным «Ливерпулем».

Перед игрой с мерсисайдцами главный тренер «Челси» не может не осознавать, что в случае второго подряд оглушительного поражения, критики заговорят о его компетенциях еще язвительнее. И он, конечно, всё понимает. Просто эмоции Лэмпард скрывает за угрюмым и сосредоточенным выражением лица. И даже, если в матче за Суперкубок повторится история с МЮ, вряд ли англичанин снимет эту маску.

Свое невероятное хладнокровие Фрэнк сохранил еще со времен игроцкой карьеры, когда его характер закалял хулиган Ди Канио в «Вест Хэме», а затем развивал Моуринью в «Челси».

Сульшер – дико фартовый. Мы убедились в этом ещё раз «МЮ» был лучше, но «Челси» ещё и не везло во всём.

После матча с «МЮ» Лэмпард как ни в чем не бывало поблагодарил за игру Сульшера и отправился аплодировать болельщикам. Его легкую внутреннюю нервозность смогла выдать лишь одна деталь – Фрэнк изредка облизывал губы, как перед важнейшими пенальти в его жизни.

Удивительно, но во время общения с журналистами англичанин смог раскрыть себя по-новому. Оказывается, он умеет дерзить не хуже, чем его бывший наставник Жозе. Как ни странно, подобный навык Лэмпард продемонстрировал, как раз отвечая на вопрос о критике со стороны португальского специалиста.

«Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьёзно? Вау. Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо ещё. Говорить – это их работа», заявил Фрэнк.

Грубо, иронично и метко – прямо по заповедям самого Моуринью. А главное, без критики конкретных футболистов. То, что после игры практически никто в СМИ не акцентировал внимание на отвратительной игре Курта Зума, с ошибки которого начался разгром «Челси», заслуга Лэмпарда.

Перед матчем с «Ливерпулем» можно констатировать: пока что главную неудачу в своей тренерской карьере Фрэнк принял очень достойно.

Первый матч Лэмпарда – катастрофа! «Челси» разгромлен на «Олд Траффорд» Дубль Рашфорда и две голевые передачи Погба принесли «Манчестер Юнайтед» крупную победу.

Как отреагировали фанаты «синих» на ужасный дебют Лэмпарда

Не менее круто вели себя болельщики «Челси» во время воскресной игры. Несмотря на то, что творилось на поле с их любимой командой, они поддерживали главного тренера клуба регулярными зарядами: «Супер, супер Фрэнк».

Даже после окончания игры ничего не изменилось. Аплодирующего им Лэмпарда, фанаты встречали теми же словами и овациями.

В соцсетях болельщики «синих» также выразили наставнику «Челси» слова поддержки. Среди обилия мемов и шуток про Курта Зума, в «Твиттере» встречались подобные посты.

«Сейчас настоящие фанаты «Челси» стоят горой за свою команду и Лэмпарда, как никогда. Мы играли хорошо, сделали несколько ошибок, но все же давайте сконцентрируемся на следующем матче».

Авторитет Лэмпарда по-прежнему непоколебим среди болельщиков «Челси». Они верят в легенду клуба.

«Ливерпуль» — на первом месте. Пока после одной игры Но уже без основного вратаря. Травма Алисона, трансферы «Динамо» и ни дня без Неймара — в обзоре футбольных событий пятницы.

За счёт чего нынешний «Челси» может победить «Ливерпуль» Клоппа

Очевидно, что по игровым характеристикам сравнивать сегодняшний «Челси» с «Ливерпулем» — просто смешно. Помолодевший, еще не сплоченный коллектив во главе с тренером новичком будет уступать одной из лучших команд мира практически по всем показателям.

Оглядываясь на предыдущий матч лондонцев, можно утверждать, что и автобус в игре с командой Клоппа Лэмпарду вряд ли поможет – игроки «Челси», как оказалось, могут допускать слишком много невынужденных ошибок.

В таком случае Лэмпарду остается уповать лишь на мотивацию. Оценить ее ценность Фрэнк успел сполна еще, будучи футболистом. Победа «Челси» в Лиге Чемпионов в 2012 году – прямой результат сумасшедшего настроя коллектива, который не должен был, но выиграл трофей.

Он вам не Лэмпс. Как Фрэнк Лэмпард привыкает к роли тренера «Челси» Лэмпард меняет команду – другого выхода у него нет.

К мотивации команды англичанин подходит очень грамотно. Во время пресс-конференций он упоминает про трансферный бан, наложенный на клуб, обновленный состав и приемлемость поражения в матчах с «МЮ» и «Ливерпулем». Таким образом, наставник «Челси» снимает с футболистов лишнюю ответственность и ненужное давление. Специалист признавался, что с подобным настроем было намного проще играть и ему самому.

«Мне нравится, когда тебя не считают фаворитом. За время карьеры может быть много таких моментов, и они приятны: ты понимаешь, что можешь сделать, а потом добиваешься своего, и я верю в нас», — говорил Лэмпард.

Возможно, подобная психология поможет «Челси» и сегодня. В противном случае будьте уверены, англичанин не скажет ни одного плохого слова в адрес кого-то и из своих футболистов.

Если судьба блестящего тактика Лэмпарду пока не светит, то отличным мотиватором он вполне может стать.