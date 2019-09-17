Огромная статья про всех фаворитов ЛЧ. Чего от них ждать

Если вы в последние несколько лет хотя бы немного следили за Лигой чемпионов, то точно угадаете всех претендентов на титул. Потому что список из года в год не меняется. Перестановки есть, но они всегда носят внутренний характер: в один сезон выше оцениваются шансы «Манчестер Сити», в другой – «Барселоны».



Вот список, который (почти везде именно в таком порядке) фигурирует у всех букмекеров в России и в Европе: «Манчестер Сити», «Барселона», «Ливерпуль», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Бавария», «Атлетико». Правда, почти везде шансы «Атлетико» прилично меньше, чем у «Баварии», а за мадридцами толпятся «Тоттенхэм», «Боруссия», «Челси» и «Наполи». Это уже второй эшелон: если обойдётся без сенсаций, им нет места даже в полуфинале. А чтобы понять, насколько велика вероятность сенсаций, нужно оценить проблемы фаворитов.

«Атлетико»

Диего Симеоне, отчасти вынужденно, устроил летом глобальную перезагрузку проекта. Он потерял главного игрока «Атлетико» последних пяти лет и отпустил двух возрастных защитников, которые были символами стиля клуба: Диего Година и Хуанфрана. Но «Атлетико» обновил не только состав, но и и стиль. Стартовые туры вместили массу экспериментов со схемой: ромб в полузащите, трёх центральных защитников, расстановку с одним и двумя игроками под нападающим. Мадридцы на шестом месте в Примере по владению мячом с почти 54% владения. Выглядит не слишком впечатляюще, но только если не знать, что это лучший показатель за всё время, что Диего возглавляет команду.

Смена привычного стиля на более атакующий проходит небезболезненно. «Атлетико» по привычке закрывается, ведя в счёте, а в последнем матче сыграл по старой схеме и в старом стиле – и проиграл «Реалу Сосьедад», причём качество игры должно беспокоить Симеоне даже больше результата. Его идея читается, но пока далека от реализации. Поэтому пока говорить о новом «Атлетико» явно рано. Сейчас это строящаяся несыгранная команда, которая уже не показывает топовую игру оборонительную игру, ещё не показывает топовую атакующую, зато уже зависит от индивидуальных действий 19-летнего новичка. У Симеоне полно работы.

126 миллионов евро за 19-летнего парня. Фелиш действительно так хорош? Португалец должен заменить Гризманна в «Атлетико».

«Бавария»

Ещё одна команда с признаками раздвоения личности. Первый год Нико Ковача получился странным: тренер, специализирующийся на игре от обороны, попал в самую доминирующую команду лиги и весь год искал компромисс между своими идеями и возможностями состава. В начале второго сезона «Бавария» снова владеет мячом намного больше 60% (хотя пока уступает лидерство безумному «Байеру»), но у Ковача появились игроки, которые могут разнообразить стиль команды.

Кто такой Ковач и за какие заслуги ему доверили «Баварию» «Бавария» нашла альтернативу «дедушке» Хайнкесу. Очень и очень неожиданную.

Иван Перишич – бесполезный в контроле мяча, но крайне полезный при вертикальной игре, и Филиппе Коутиньо, который может тащить мяч между линиями (уместное качество для контролирующей команды) и даёт второй темп атакам (иногда даже частит с дальними ударами).

Правда, у них на двоих всего три минуты на поле в последнем матче, но это временно. Более того, от того, как быстро и качественно Ковач встроит новичков (Гнабри, Дэвис и Коман – это вполне основа претендента на титул в Бундеслиге, но не в Лиге чемпионов), на мой взгляд, и зависят перспективы команды в Европе. Обновление назрело. Первое интересное решение уже есть: Йозуа Киммих в трёх матчах в опорной зоне отдал 10 пасов под удар.

«ПСЖ»

Если игроки и тренерский штаб «ПСЖ» хоть немного следят за новостями в интернете, то начало сезона они должны воспринимать как отдых. Всё лето давление на клуб было огромным. Забавно, что с источником бешеного потока новостей в итоге так ничего и не случилось: Неймар остался в Париже. Вот краткий список проблем «ПСЖ»: недовольство владельцев, война собственных болельщиков с главной звездой команды, травмы Кавани и Мбаппе.

«ПСЖ» — закомплексованный суперклуб. Но теперь у него есть психолог А Неймар теперь обычный работник с зарплатой 380 тыс. евро в неделю.

На этом фундаменте Томас Тухель пробует новые тактические варианты: чередует схему с двумя опорниками-ролевиками (разыгрывающий Верратти – отбирайющий Гейе) с типичной тройкой в центре («шестёрка» и две «восьмёрки»), с Неймаром в роли плеймейкера на левого вингера. По крайней мере, у тренера появился новый форвард взамен травмированных. Мауро Икарди способен не только заменить Кавани, но и заставить поломать голову над выбором старта, когда все игроки «ПСЖ» будут здоровы.

Прямо сейчас «ПСЖ», с травмированными лидерами, кучей новичков и без основной стартовой схемы, разобран. Но потенциал роста огромный. И на всякий случай напомню, что в прошлом сезоне до февральской травмы Неймара команда по качеству игры на дистанции уступала разве что «Ман Сити».

«Ювентус»

Отмотав время на месяц назад, попытайтесь спрогнозировать тройку полузащитников, которую Маурицио Сарри выпустит в первых турах Серии А. Получилось? Не представляю, как могло получиться. Потому месяц назад Матюиди и Хедиру ещё активно пытались куда-нибудь продать или обменять. В итоге они в старте, у новичков Рэмси и Рабьо один выход на замену на двоих в трёх турах, а Эмре Джан недоволен, потому что не попал в заявку в Лигу чемпионов. Пауло Дибала проигрывает конкуренцию Дугласу Косте и тоже в запасе. Как при Массимилиано Аллегри. Да, как-то странно.

На самом деле, сходство «Ювентуса» Сарри с «Ювентусом» Аллегри ещё глубже. Коста и Матюиди выполняют сложную роль при переходе с 4-3-3 на 4-4-2. По владению мячом туринцы не входят даже в топ-6 в Италии – невероятно для Сарри. В общем, стоит отметить, как бережно Сарри отнёсся к наработкам предшественника. Он использует те же принципы перехода из атаки в оборону. Речь не только о том, как смена схемы страхует Криштиану Роналду, но и о священном для Сарри прессинге. Индекс PPDA (метрика, которая считает интенсивность высокого прессинга) «Ювентуса» зашкалил до 5,85 в играх с «Пармой» и «Фиорентиной», но радикально упал (до 14,59) с «Наполи». То есть в матче с топ-соперником «Ювентус» играл осторожнее – характерно для Аллегри, а не для Сарри. Что всё это значит?

У «Локо» есть небольшой шанс. Даже Сарри ещё не знает, как играет этот «Ювентус» Разбор наших соперников по Лиге чемпионов.

Что все прогнозы, от «Сарри сделает «Юве» самой зрелищной командой Европы» до «Сарри облажается и ничего не выиграет» пока нужно поберечь: это просто всё ещё не команда Сарри.



Пока Маурицио приспосабливается к раздутому составу, особой роли Роналду и больше занят тем, чтобы ничего не сломать, а отладкой контрпрессинга и выхода из-под прессинга. Вряд ли он сможет растянуть этот период надолго. Его просто за другим пригласили. Перестройка отложена, но не отменена, и «Ювентус» ещё ждут сопутствующие трудности – вроде тех, которые сейчас у «Атлетико».

«Реал»

Новые игроки обошлись «Реалу» в 300 млн евро, а лучшими трансферами пока выглядят Гарет Бэйл и Хамес Родригес. После всего, что наговорили игроки, их агенты и сам Зинедин Зидан, примирение выглядело нереальным. Но Бэйл забивает, а Хамес здорово смотрится на любимой позиции справа под нападающим. И неожиданно оказывается, что в «Реале» великолепная глубина состава. Есть два центрфорварда с абсолютно разными качествами (Йович и Бензема), сразу два игрока на флангах, которые в теории способны делать результат (Азар и Бэйл), есть вариативность в организации атаки и готовность Зидана пробовать разные варианты расстановки, чтобы подстроить схему под сильнейших игроков.

В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»? Половина революции свершилась. Потом всё подвисло.

Отсутствие качественного прессинга и внятной концепции не должно смущать: «Реал» даже в сезоне-2016/17, когда сделал дубль, не был командой с постоянным стилем игры. Его отсутствие компенсировалось качественными временными решениями – и ротацией, в рамках которой сразу 21 футболист провёл в Примере больше 1000 минут. Сейчас у Зидана достаточно глубокий состав, чтобы попробовать тот же путь: идти от матча к матчу, выбирая схему и состав, исходя из игры соперника и формы лидеров.

«Ливерпуль»

Летом Юрген Клопп никого не купил, зато отпустил Старриджа и Ингса. За пять туров у нас не появилось ни одной причины думать, что их уход стал потерей. Более того, даже отсутствие травмированного Наби Кейта не сказалось на результате первых туров. «Ливерпуль» тот же, что и в прошлом сезоне, а если сравнивать первые туры, то отличается даже в лучшую сторону: более высокой реализацией. График реализации невозможно прогнозировать, он поднимается и опускается в случайном порядке, поэтому просто факт: года назад Клопп тоже одержал победы в первых пяти турах, забив 11 голов при 13,2 xG. В этом сезоне ожидаемых голов чуть меньше, 10,7, зато забито уже 15. Такой дисбаланс в одну или другую сторону постоянно бывает у большинства команд – но если нетипично высокая реализация сохраняется несколько месяцев, тогда чемпионы бьют рекорды, как было с «Челси» Антонио Конте и в 2018 году с «Ман Сити».

«Ливерпуль» никого не купил. Но у Клоппа появились новые игроки Теперь у тренера больше возможностей влиять на игру. Даже без трансферов.

«Барселона»

Чемпионы Испании совершили два топовых трансфера. Многие считают, что проблема команды была не в составе, а в тренере – именно поэтому я на всякий случай начал абзац про «Барселону» с напоминания, что Эрнесто Вальверде выиграл Примеру второй раз подряд.

Проблема есть. Она в несоответствии игрового стиля, подходящего лидерам команды, и стиля, который предпочитает тренер. Что-то подобное мы в прошлом сезоне видели в «Баварии», с той разницей, что чемпионство Вальверде в первый сезон было более убедительнымпо качеству игры, чем у Ковача. Во втором сезоне такой мощной игры в переходных фазах (ключевых для тренера), какую полгода обеспечивал Паулиньо, мы не видели. Качеств Лео Месси всё равно хватило, чтобы выиграть чемпионат, но во второй половине сезона, если он не играл, команда была беспомощна. «Барса» опасно напоминала сборную Аргентины. В этом сходстве – главный вызов для команды. И судя по трансферной кампании, руководство это понимает.



Фрэнки де Йонг и Антуан Гризманн пришли из максимально абсолютно разных по стилю команд, но у них есть кое-что общее. Оба прекрасно играют под прессингом и продвигают мяч из глубины. Оба – мастера находить пространство. В теории это как раз то, что нужно, чтобы уменьшить зависимость от Месси.

Гризманн должен снизить зависимость от Месси. Рассказываем как И что может ему помешать.

На практике есть нюанс. Нужно дождаться возвращения Месси, чтобы оценить его взаимодействие с Гризманном. Они могут делить функции по продвижению мяча из глубины, а могут и не поделить: в этом случае Месси и дальше будет спускаться в глубину, а Гризманн стоять в ожидании мяча. Это делает «Барселону» командой с огромными атакующими возможностями – но только при решении текущих проблем. Прямо сейчас Вальверде от этого далёк. Напоминает «ПСЖ»? Мне тоже.

«Ман Сити»

Хосеп Гвардиола остался без лучшего центрального защитника на несколько месяцев. Насколько это важно, стало ясно сразу же: три гола от «Норвича» при кошмарной игре Николаса Отаменди (а менять его некем), и отставание от «Ливерпуля» уже пять очков. Выглядит плохо.

Результат точно не может устраивать Гвардиолу, но если отвлечься от результата и посмотреть на качество игры, картина меняется. Команда создаёт больше всего моментов в АПЛ, причём превосходит «Ливерпуль» почти в полтора раза. Даже в матче с «Норвичем», после которого Гвардиола признал, что команда атаковала хуже обычного, по остроте моментов к победе был ближе «Сити». Более того, так много (2,34 xGA) «Норвич» не позволил создать даже «Ливерпулю» — несмотря на четыре пропущенных гола. За пять туров «Ливерпуль» оторвался на пять очков, но в качестве игры такого разрыва нет и близко: команды идут вровень.

Гвардиола собрал команду без слабых мест. Зачем «Манчестер Сити» купил Родри Опорник был необходим Пепу как воздух. Чемпионы Англии стали ещё сильнее.

Потерять пять очков на старте сезона – серьёзный риск, с учётом опыта безумной чемпионской гонки прошлого сезона. Но не приговор, если только «Сити» перестанет дарить свои очки соперникам. И в любом случае травма Эмерика Лапорта, даже если и повлияет в итоге на расклад в АПЛ, на Лигу чемпионов не влияет никак. Из группы надо выходить и без него, а к плей-офф он восстановится.



В статье использованы данные Opta и Understat.

Больше материалов автора в его телеграм-канале «Диего Симеонович».