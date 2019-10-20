7 самых громких судейских скандалов нынешнего сезона РПЛ

13-тур РПЛ был омрачён очередным судейским скандалом. В игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» арбитр Василий Казарцев принял несколько спорных решений и таким образом спровоцировал потасовку на поле после окончания матча.

К сожалению, подобные случаи не редкость для нынешнего сезона чемпионата России. Похоже, с середины июля российские арбитры ошибаются как никогда часто.

Судья Казарцев убил «Оренбург». И спровоцировал драку Анюков получил первую красную в карьере, Божович танцевал в центральном круге. Настоящий шабаш.

«Спартак – «Сочи» — 1:0, Владимир Москалёв

Первый судейский скандал произошёл уже в стартовом туре РПЛ. Арбитр Вадимир Москалёв в матче «Сочи» — «Спартак» сначала не поставил стопроцентный пенальти в ворота московского клуба, когда в первом тайме Рассказов прыгнул в ноги Казаеву, а затем вообще приговорил соперника красно-белых.



В добавленное время встречи после подачи углового Жиго продавил Песегова, схватив его за голову, а затем отправил мяч в сетку ворот. Судья не заметил нарушения в действиях французского защитника и засчитал гол, который стал победным.

Ну и где VAR, РПЛ? Первая несправедливая победа сезона В матче «Спартак» — «Сочи» было два спорных эпизода в пользу хозяев.

После матча на Москалёва обрушился заслуженный шквал критики от журналистов, игроков и даже коллег. В результате департамент судейства и инспектирования РФС отстранил его от работы на неопределённый срок. С тех пор матчи российских клубов арбитр не обслуживал.

В следующем туре РПЛ вновь начудил арбитр, обслуживающий матч «Спартака». В гостевой игре московского клуба с «Ростовом» Кирилл Левников не поставил пенальти в ворота красно-белых за фол Фернандо, а в конце встречи не показал вторую жёлтую карточку Зелимхану Бакаеву, который грубо нарушил правила.



После матча Валерий Карпин на пресс-конференции призвал журналистов написать про судейство, а «Ростов» обратился к РФС с просьбой отстранить Левникова от работы.

«Вопрос соответствует названию вашей газеты. Надо будет почитать на досуге» Весёлая послематчевая пресс-конференция в Ростове.

В итоге глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал ошибки арбитра, после чего в нынешнем сезоне матчи РПЛ судья больше не обслуживал. Зато Левников поработал в Лиге Европы, а также на играх Кубка России и ФНЛ.

«Оренбург» — «Зенит» — 0:2, Сергей Карасёв

«Героем» третьего тура среди судей стал Сергей Карасёв. В матче «Оренбург» — «Зенит» арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев, когда Терентьев попал в руку Козлову, а также не поставил одиннадцатиметровый, когда в своей штрафной площади Барриос сыграл рукой.



После игры Александр Егоров признал ошибки Карасёва, а «Оренбург» подал в РФС жалобу на судейство. В результате арбитр извинился перед клубом и болельщиками.



Следующие два тура его не назначали главным арбитром матчей.

ЦСКА – «Сочи» — 0:0, Виталий Мешков

Матч 5-го тура между ЦСКА и «Сочи» обслуживал арбитр Виталий Мешков. Та встреча закончилась сухой ничьей, однако неизвестно, как бы завершился матч, если бы судья не принял два очень спорных решения.



В первом тайме Калугин так сзади подкатился под Сигурдссона, что исландец был вынужден закончить игру. Тем не менее Мешков сделал защитнику «Сочи» лишь устное предупреждение.

«100% пенальти и прямая красная». ЦСКА пострадал от судейства Мешкова Похоже, рефери недодал две красные карточки.

В добавленное время второй половины матча в штрафной площади Миладинович разбил Чалову нос, но судья не увидел в эпизоде даже нарушения.



«Мы напишем соответствующее обращение (в РФС. – Прим. «Чемпионата»), но у нас после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, постфактум признают ошибки, что тоже неплохо, но хотелось бы, чтобы было иначе. То, что было сегодня, это перебор», — сетовал после матча генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.



Кстати, после игры «Сочи» — ЦСКА Мешков пропустил лишь один тур.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:3, Алексей Сухой

После домашнего матча «Ахмата» со «Спартаком» в 5-м туре обсуждали не решение арбитра, а реакцию на него на стадионе в Грозном.



На 75-й минуте встречи Аблайе Мбенге, забив гол, сцепился с Георгием Джикией. После этого эпизода судья Алексей Сухой показал жёлтую карточку только сенегальцу. Минуту спустя озлобленный форвард срубил россиянина, за что получил второй «горчичник» и был удалён с поля. Чуть позже на стадионе прозвучала фраза «Судья – козёл».

«Судья — козёл!». Так что же случилось в Грозном? Эхо матча «Ахмат» — «Спартак».

В «Ахмате» виновным назвали работника пресс-службы, который в тот момент находился в дикторской и на эмоциях прокричал оскорбления в микрофон. «Нерадивый сотрудник» был уволен, а грозненский клуб оштрафован на 150 тыс. рублей за использование громкой связи на стадионе.



Разбирая тот матч, Александр Егоров признал, что Сухой дважды ошибся. По мнению руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, арбитр не должен был засчитывать гол «Ахмата», а жёлтую карточку ему следовало показать не только Мбенге, но и Джикии.

На матче 6-го тура между «Зенитом» и «Ахматом» судья Алексей Матюнин умудрился отработать таким образом, что его действиями остались недовольны оба клуба. Бурное негодование вызвали два эпизода: удаление Ризвана Уциева на 7-й минуте, после которого был отменён гол Сердара Азмуна, а также спорный офсайд в моменте с забитым мячом Эмилиано Ригони.



После того матча в миксте жгли Артём Дзюба и Денис Глушаков. Нападающий назвал судейство позором, а Александра Егорова – фантазёром. Полузащитник же пожаловался, что арбитр не удалил Смольникова и посетовал на то, что игрокам «Зенита» не показывали жёлтые карточки, когда они «катились с двух ног».

«Судейство – позор! Послушаем Егорова-фантазёра!» Мощнейший спич Дзюбы По окончании матча «Зенит» – «Ахмат» досталось судье Алексею Матюнину и его начальнику Александру Егорову.

Ещё категоричнее оказался главный тренер «Зенита». После окончания встречи Сергей Семак назвал бригаду судей «козлами», однако спустя сутки извинился.



Сам Матюнин признал свою результативную ошибку. В результате следующий тур он пропустил, а затем, проработав некоторое время на матчах ФНЛ, Кубка России и в качестве запасного арбитра в РПЛ, вернулся в Премьер-Лигу главным арбитром, получив назначение на игру «Рубин» — «Уфа» в конце сентября.

Сразу после окончания матча 12-го тура «Уфа» — «Ахмат» пресс-служба уфимского клуба выложила в «Твиттер» видеоролик с двумя эпизодами из игры. Первый – падения Вомбергара после толчка Уциева. Второй – снова падения, но уже Неделчяру в результате столкновения с Мусаловым. Оба эпизода случились в штрафной площади грозненцев, однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов не поставил ни одного пенальти. Пост с видео уфимцы сопроводили хештегом #ЕгоровУходи.



После матча судей также раскритиковал и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым он даже призвал к отставке Александра Егорова.



Спустя пару дней глава департамента судейства и инспектирования РФС немного странно ответил на критику в свой адрес.



«Реакция «Уфы»? Я – Егоров, а не Газизов, звоните ему. К их несчастью, меня нет ни в каких соцсетях, и я даже не знаю, что такое хештег. Клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель — президент РФС Александр Валерьевич Дюков», — сказал Егоров корреспонденту «Чемпионата» Дарье Юрко.