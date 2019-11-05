Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 15-го тура РПЛ сезона-2019/20.
Вратарь
Егор Шамов, «Арсенал»
Уверенная игра Егора на последнем рубеже «Арсенала» позволила команде уйти без пропущенных мячей с «Открытие Арены».
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Марио отлично провёл игру: подключался к атакам, перехватывал диагонали соперника и выдал надёжную игру в обороне.
Урош Спаич, «Краснодар»
Спаич помимо отличных качеств защитника показал и качества лидера. Именно благодаря его подключению и чёткой игре в завершающей стадии «Краснодар» добыл ничью в компенсированное время.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Защитник ЦСКА показал себя настоящим лидером обороны «армейцев». После красной карточки Яки Бийола именно благодаря его уверенным действиям ЦСКА смог увезти из Санкт-Петербурга одно очко.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Бразилец, как всегда, стабильно показал надёжную игру в обороне и активно подключался к атакам «Зенита».
Полузащита
Кристиян Бистрович, ЦСКА
Полузащитник ЦСКА показал хорошую игру в центре поля и активно поддерживал атаку из глубины.
Вильмар Барриос, «Зенит»
Колумбиец уже в который раз показывает великолепную игру в центре поля, он отлично цементирует опорную зону. Матч с ЦСКА не стал исключением.
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич отлично разгонял атаки «армейцев», забил прекрасный гол, который позволил команде претендовать на положительный результат в матче с прямым конкурентом.
Алексей Ионов, «Ростов»
Алексей показал великолепную игру на правом фланге в матче с «Краснодаром». Активно двигал бровку, результативно проникал в штрафную, итогом этого стали два мяча в южном дерби.
Даниил Лесовой, «Арсенал»
Полузащитник «Арсенала» отлично напрягал правый флаг обороны «Спартака», привлекал на себя внимание и успешно страховал партнёра по флангу – Роберта Бауэра.
Нападение
Георгий Мелкадзе, «Тамбов»
Георгий всеми силами тянет «Тамбов» из зоны вылета РПЛ. В этом туре на его счету победный гол в ворота «Сочи», который позволяет «Тамбову» продолжить борьбу за выживание.
Лучший тренер
Игорь Черевченко, «Арсенал»
Игорь Геннадьевич отлично подготовил свою команду к непростому выезду в Москву против «Спартака». «Арсенал» показал уверенную игру в обороне, компактно сыграл в центре поля и использовал свой единственный момент, который реализовал Евгений Луценко.
- 5 ноября 2019
-
11:36
-
11:33
-
11:32
-
11:31
-
11:04
-
11:01
-
10:57
-
10:41
-
10:25
-
10:23
-
10:02
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:06
-
03:58
-
03:48
-
03:30
-
02:55
-
02:40
-
01:55
-
01:48
-
01:22
-
00:45
-
00:38
-
00:35
-
00:14
-
00:13
- 4 ноября 2019
-
23:43