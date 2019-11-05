Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Шамов, Лесовой и Мелкадзе! Валерий Газзаев определяет лучших в 15-м туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 15-го тура РПЛ сезона-2019/20.

Вратарь

Егор Шамов, «Арсенал»

Уверенная игра Егора на последнем рубеже «Арсенала» позволила команде уйти без пропущенных мячей с «Открытие Арены».

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио отлично провёл игру: подключался к атакам, перехватывал диагонали соперника и выдал надёжную игру в обороне.

Спаич помимо отличных качеств защитника показал и качества лидера. Именно благодаря его подключению и чёткой игре в завершающей стадии «Краснодар» добыл ничью в компенсированное время.

«Краснодар», что ты творишь? Камбэк года в РПЛ в исполнении «быков»! В добавленное время команда Мусаева забила дважды и спаслась от поражения в игре с «Ростовом».

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Защитник ЦСКА показал себя настоящим лидером обороны «армейцев». После красной карточки Яки Бийола именно благодаря его уверенным действиям ЦСКА смог увезти из Санкт-Петербурга одно очко.

Бразилец, как всегда, стабильно показал надёжную игру в обороне и активно подключался к атакам «Зенита».

Полузащита

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Полузащитник ЦСКА показал хорошую игру в центре поля и активно поддерживал атаку из глубины.

Колумбиец уже в который раз показывает великолепную игру в центре поля, он отлично цементирует опорную зону. Матч с ЦСКА не стал исключением.

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич отлично разгонял атаки «армейцев», забил прекрасный гол, который позволил команде претендовать на положительный результат в матче с прямым конкурентом.

ЦСКА в меньшинстве увёз очки из Петербурга! Но судейство будут обсуждать «Зенит» не смог дожать «армейцев» в огненном матче.

Алексей Ионов, «Ростов»

Алексей показал великолепную игру на правом фланге в матче с «Краснодаром». Активно двигал бровку, результативно проникал в штрафную, итогом этого стали два мяча в южном дерби.

Даниил Лесовой, «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» отлично напрягал правый флаг обороны «Спартака», привлекал на себя внимание и успешно страховал партнёра по флангу – Роберта Бауэра.

Нападение

Георгий всеми силами тянет «Тамбов» из зоны вылета РПЛ. В этом туре на его счету победный гол в ворота «Сочи», который позволяет «Тамбову» продолжить борьбу за выживание.

Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём сразу два гола! Чудеса в Премьер-Лиге.

Лучший тренер

Игорь Черевченко, «Арсенал»

Игорь Геннадьевич отлично подготовил свою команду к непростому выезду в Москву против «Спартака». «Арсенал» показал уверенную игру в обороне, компактно сыграл в центре поля и использовал свой единственный момент, который реализовал Евгений Луценко.