5 лучших вратарей 17-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 17-го тура РПЛ. Здесь можно ознакомиться с критериями оценки. По сравнению с прошлым туром голкиперы РПЛ сделали шаг вперёд. Если тогда Владимир успел поругать некоторых коллег вратарей, то сейчас уровнем игры голкиперов он остался доволен.

Слово Габулову.



В РПЛ настало время реально непростых погодных условий для футболистов – бывает очень холодно. Из-за этого у вратарей возникают трудности. Когда моменты у ворот случаются нечасто, голкиперы в прямом смысле слова замерзают. По себе знаю, как это тяжело. Речь идёт не о потере концентрации, сложности другие – могут замерзнуть пальцы на руках, поэтому фиксировать мяч становится сложнее. Да и сам мяч покрывается ледяной коркой — это тоже вызывает дополнительные трудности. Но, несмотря на погоду, вратари в прошедшем туре действовали надёжно, явных ляпов не было.

Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Дзюба, Влашич и три игрока «Динамо». Газзаев определяет лучших в 17-м туре РПЛ.

Александр провёл хороший матч в Екатеринбурге, не пропустил на выезде. У «Урала» были подходы к воротам Максименко – эти моменты не были простыми, пусть и могло выглядеть по-другому. Например, когда Аугустыняк бил с рикошетом в дальний угол на 65-й минуте. Максименко в прыжке отбил мяч в сторону — не стоит забывать, что в Екатеринбурге холодно, фиксировать мяч было сложно. Так что игра на ноль – отличный результат для Максименко.



Также я бы отметил игру Сергея Рыжикова против ЦСКА. Вратарь много спасал «Крылья Советов» и мог попасть в нашу пятёрку, если бы не пропущенный мяч. Влашич пробил красиво, но дистанция была большая. Рыжикову просто не хватило мощи броска за мячом. А мог бы совершить эффектный и эффективный сейв.

Годзюр провёл уверенный матч и сыграл на ноль. Моментов у ворот «Урала» было много, хоть команда и играла дома. Как это часто бывает в этом сезоне, «Спартак» даёт возможность вратарям других команд проявлять себя очень ярко. Этот матч не исключение.

Первый матч Тедеско за пределами Москвы. 21 удар, ноль голов «Спартак» увозит ничью из Екатеринбурга.

Спартаковцы часто били издалека в обоих таймах, но ключевой эпизод — удар Айртона в добавленное время. Бразилец попал в ближний угол, но Годзюр правильно выбрал позицию и хладнокровно среагировал, отбив мяч. Этим вратарь помог «Уралу» заработать очко. Можно вспомнить и удар с острого угла Бакаева на 67-й минуте, когда Годзюр эффектно выпрыгнул и дальней рукой технично перевёл мяч в сторону, избежав добивания.

Сафонов уверенно провёл матч в Туле – здорово играл на перехватах и на линии. Моменты у его ворот были сложными. «Арсенал» дома всегда играет ярко и агрессивно в атаке, этот матч не был исключением.



Счёт 2:0 не был железобетонным, к тому же «Арсенал» забил очень красивый гол. Сафонов почти достал мяч — может, ему немного не хватило мощности прыжка, чтобы выгрести его из ворот. Но претензии ему предъявить здесь сложно. Сразу после этого эпизода хозяева создали два стопроцентных момента – если бы Матвей не выручил, то три очка из Тулы «быки» не увезли бы. Два удара подряд от Чаушича и Ткачёва были сложными – мяч вылетал из-за спин защитников, направлялся вниз, плюс был отскок. Но Сафонов среагировал хорошо.



Также я бы отметил момент с выходом Ломовицкого один на один в конце встречи — Сафонов выгреб этот мяч из-под ног соперника. Да и в целом последние минуты Матвей провёл отлично – при навале хладнокровно сыграл на выходе и выбил мяч. По сути, именно он сохранил «Краснодару» победу.

2. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Влашич жахнул так жахнул! Похоже, на «Песчанке» случился лучший гол тура У ЦСКА вторая победа подряд.

Игорь в целом уверенно и надёжно провёл матч против «Крыльев». У Акинфеева «сухарь» — это важно для нашей рубрики. Было и яркое спасение после удара Соболева на 54-й минуте. В том эпизоде случился рикошет, Игорь уже падал в угол, но в последний момент ногами успел отбить мяч, изменивший направление.



Нужно отметить действия Игоря и на протяжении всего матча – здесь и качественные перехваты, и уверенная игра ногами. Это важный компонент. Например, на 23-й минуте Игорь отлично начал атаку. Он вполне мог сделать предголевой пас: далеко выбил мяч, Чалов за него зацепился и сделал скидку на Влашича. Хорват мог забивать, так что ту передачу Акинфеева необходимо отметить.

Матч «Динамо» и «Ростова» получился драматичным. Гости не взяли очки именно из-за игры Шунина, который на последних минутах отразил пенальти. Это прямое влияние на результат, что важно для нашей рубрики.

«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом Шунин стал героем матча, а Карпин — возмущён.

Нарушал ли Шунин правила при пенальти? Повод для обсуждения был. Мы знаем о летнем изменении: теперь голкиперу нужно касаться линии ворот хотя бы одной ногой, а не обеими. Сложно сказать, помог ли Антону выход из ворот взять пенальти. В любом случае этот сейв стал решающим в победе «Динамо».