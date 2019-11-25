5 лучших вратарей 17-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 17-го тура РПЛ. Здесь можно ознакомиться с критериями оценки. По сравнению с прошлым туром голкиперы РПЛ сделали шаг вперёд. Если тогда Владимир успел поругать некоторых коллег вратарей, то сейчас уровнем игры голкиперов он остался доволен.
Слово Габулову.
В РПЛ настало время реально непростых погодных условий для футболистов – бывает очень холодно. Из-за этого у вратарей возникают трудности. Когда моменты у ворот случаются нечасто, голкиперы в прямом смысле слова замерзают. По себе знаю, как это тяжело. Речь идёт не о потере концентрации, сложности другие – могут замерзнуть пальцы на руках, поэтому фиксировать мяч становится сложнее. Да и сам мяч покрывается ледяной коркой — это тоже вызывает дополнительные трудности. Но, несмотря на погоду, вратари в прошедшем туре действовали надёжно, явных ляпов не было.
5. Александр Максименко, «Спартак»
Александр провёл хороший матч в Екатеринбурге, не пропустил на выезде. У «Урала» были подходы к воротам Максименко – эти моменты не были простыми, пусть и могло выглядеть по-другому. Например, когда Аугустыняк бил с рикошетом в дальний угол на 65-й минуте. Максименко в прыжке отбил мяч в сторону — не стоит забывать, что в Екатеринбурге холодно, фиксировать мяч было сложно. Так что игра на ноль – отличный результат для Максименко.
Также я бы отметил игру Сергея Рыжикова против ЦСКА. Вратарь много спасал «Крылья Советов» и мог попасть в нашу пятёрку, если бы не пропущенный мяч. Влашич пробил красиво, но дистанция была большая. Рыжикову просто не хватило мощи броска за мячом. А мог бы совершить эффектный и эффективный сейв.
4. Ярослав Годзюр, «Урал»
Годзюр провёл уверенный матч и сыграл на ноль. Моментов у ворот «Урала» было много, хоть команда и играла дома. Как это часто бывает в этом сезоне, «Спартак» даёт возможность вратарям других команд проявлять себя очень ярко. Этот матч не исключение.
Спартаковцы часто били издалека в обоих таймах, но ключевой эпизод — удар Айртона в добавленное время. Бразилец попал в ближний угол, но Годзюр правильно выбрал позицию и хладнокровно среагировал, отбив мяч. Этим вратарь помог «Уралу» заработать очко. Можно вспомнить и удар с острого угла Бакаева на 67-й минуте, когда Годзюр эффектно выпрыгнул и дальней рукой технично перевёл мяч в сторону, избежав добивания.
3. Матвей Сафонов, «Краснодар»
Сафонов уверенно провёл матч в Туле – здорово играл на перехватах и на линии. Моменты у его ворот были сложными. «Арсенал» дома всегда играет ярко и агрессивно в атаке, этот матч не был исключением.
Счёт 2:0 не был железобетонным, к тому же «Арсенал» забил очень красивый гол. Сафонов почти достал мяч — может, ему немного не хватило мощности прыжка, чтобы выгрести его из ворот. Но претензии ему предъявить здесь сложно. Сразу после этого эпизода хозяева создали два стопроцентных момента – если бы Матвей не выручил, то три очка из Тулы «быки» не увезли бы. Два удара подряд от Чаушича и Ткачёва были сложными – мяч вылетал из-за спин защитников, направлялся вниз, плюс был отскок. Но Сафонов среагировал хорошо.
Также я бы отметил момент с выходом Ломовицкого один на один в конце встречи — Сафонов выгреб этот мяч из-под ног соперника. Да и в целом последние минуты Матвей провёл отлично – при навале хладнокровно сыграл на выходе и выбил мяч. По сути, именно он сохранил «Краснодару» победу.
2. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Игорь в целом уверенно и надёжно провёл матч против «Крыльев». У Акинфеева «сухарь» — это важно для нашей рубрики. Было и яркое спасение после удара Соболева на 54-й минуте. В том эпизоде случился рикошет, Игорь уже падал в угол, но в последний момент ногами успел отбить мяч, изменивший направление.
Нужно отметить действия Игоря и на протяжении всего матча – здесь и качественные перехваты, и уверенная игра ногами. Это важный компонент. Например, на 23-й минуте Игорь отлично начал атаку. Он вполне мог сделать предголевой пас: далеко выбил мяч, Чалов за него зацепился и сделал скидку на Влашича. Хорват мог забивать, так что ту передачу Акинфеева необходимо отметить.
1. Антон Шунин, «Динамо»
Матч «Динамо» и «Ростова» получился драматичным. Гости не взяли очки именно из-за игры Шунина, который на последних минутах отразил пенальти. Это прямое влияние на результат, что важно для нашей рубрики.
Нарушал ли Шунин правила при пенальти? Повод для обсуждения был. Мы знаем о летнем изменении: теперь голкиперу нужно касаться линии ворот хотя бы одной ногой, а не обеими. Сложно сказать, помог ли Антону выход из ворот взять пенальти. В любом случае этот сейв стал решающим в победе «Динамо».
- 25 ноября 2019
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