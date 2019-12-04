Клубы РПЛ и раньше врубали «глушилки» против фанатов. Опыт признали неудачным

После матча «Зенит» – «Спартак» основное внимание сфокусировано на задержанных фанатах. Оно и понятно, поскольку эта история стала внезапной и острой. Однако отдельного внимания заслуживает тема «глушилок» на стадионе. По ходу матча в Питере примерно на две минуты включился шум из колонок, чтобы приглушить матерное скандирование фанатов «Спартака». Очевидцы рассказывают, что даже на центральных секторах звучал раздражающий звук.

«Это сектантам, которые фашисты». Дзюба жёстко ответил «Спартаку» Сделал единственный гол «Зенита» и выдал тираду в микст-зоне уровня «тренеришки».

Впервые глушить болельщиков начал «Локомотив». Это было в августе 2013 года, когда противостояние фанатов и президента клуба было едва ли не на пике. «Чемпионат» связался с Ольгой Смородской, чтобы она вспомнила как это происходило.

– Перед тем, как попробовать «глушилки» на стадионе «Локомотиве», изучали какой-то подобный опыт?

– Мы не изучали опыт. Он ничего не дал бы, потому что у каждого стадиона своя акустика. Малопонятно, как это сработает на твоем стадионе.

– И как вышло в Черкизово?

– Первый раз у нас вообще ничего не получилось. Все было как-то неудачно. Фанаты оказывались громче, стоял мат–перемат. Затем мы поменяли расположение «глушилок» и сработало. Хотя мне кажется, глушить – это все равно не выход из ситуации.

– Почему?

– Аудиторию нужно воспитывать. И не только страхом наказания. Важно объяснять, что в общественном месте неприлично орать матом. Глушили мы, кажется, на двух матчах – точно не больше. Дальше не стали использовать. Пытались за счёт встреч и Интернета достучаться именно до болельщиков, а не до бездумных людей.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А вот, что рассказывает о тех же событиях Иван Крылов, представитель фанатского объединения «Локомотива» United South:

– «Глушилки» вводили под соусом борьбы с матом, но первый раз, по-моему, включили на «увольняйте бабу из клуба», что заряжали традиционно по два раза за игру. Это сработало только в минус клубу. Все стали принципиально заряжать, чтобы этот звук появлялся. Потом стало видно человека, который стоит под трибуной и нажимает на кнопку, включая этот звук. Там была видна задержка в несколько секунд. Трибуна специально игралась с ним.

– Как?

– Начинали шизить, врубался шум, а когда он заканчивался, то скандировали «шлюха». Глушилки стали частью заряда. Причём если изначально было просто один раз за тайм «увольняйте бабу из клуба», то с «глушилками» такого стало значительно больше.

– От «глушилок» больно ушам?

– Нет, не больно. Просто неприятно. Отвратительный звук. Может, в Питере более современные колонки, но у нас было похоже на скрежет ножа об нож. Кстати, происходящее в Питере – полный позор. Неважно, что речь идёт о наших соперниках. Задержанным фанатам «Спартака» и «Зенита» от нас только поддержка в этом плане. Нельзя задерживать людей за слова – это полнейшая глупость и беспредел. У нас самих в мае во время финала кубка была такая же история – людей забирали ни за что перед и во время матча.

После того, как в Черкизово использовались «глушилки», РФПЛ осудила их использование. Исполнительный директор лиги Чебан отметил, что есть неудовлетворение от этого проекта, накопилось недовольство болельщиков и в клубы разосланы новые рекомендации. Несмотря на это в сентябре 2013 года уже «Зенит» заглушал своих фанатов. В ответ те выбегали на беговые дорожки стадиона «Петровский» и сбивали колонки у виража. После этого уже директор по безопасности РФПЛ Мейтин заявил, что опыт с «глушилками» получился не очень удачным (это дословная формулировка).



В декабре 2017 года уже «Краснодар» глушил своих фанатов, которые скандировали «Шалимов уходи». Однако уже через 25 минут после окончания матча «Краснодар» извинился перед своими фанатами за использование «глушилок».

Глядя на эти случаи видно, что каждый раз возникала негативная реакция. Ну и очевидно, что матерятся не только на российских стадионах, но и в топ-лигах Европы. Однако, там подобные методы не применяются. И тут два возможных объяснения. Либо в России изобрели и практикуют то, что не смогли в ведущих первенствах Европы. Либо там не делают этого, потому что считают этот способ неудачным.



Больше похоже на второе.