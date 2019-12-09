«Околофутбол» закончился! Центр «Э» предупредил фанатов «Зенита»

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в домашнем матче РПЛ



В 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 1:4.



На 22-й минуте гости вышли вперёд – гол забил полузащитник Бактийор Зайнутдинов. Незадолго до свистка на перерыв ростовчане могли удвоить преимущество, но хавбек Ивелин Попов не реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, «Ростов» всё же забил второй мяч – отличился полузащитник Алексей Ионов. В концовке матча команды поразили ворота трижды на двоих в течение 4 минут. У красно-белых отличился нападающий Эсекьель Понсе, у гостей дубль оформил Зайнутдинов, ещё один гол на счету защитника Дмитрия Чистякова.



«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) расположился на 10-й строчке.

«Увидимся на январских сборах! Если я ещё останусь в клубе». Объяснения Тедеско Пресс-конференция тренеров после разгромной победы «Ростова» над «Спартаком».

«Чур, потом без обид». Фанаты «Зенита» получили рассылку от центра «Э»



Активные болельщики «Зенита» получили рассылку от центра по борьбе с экстремизмом, сообщает «Фонтанка».



«Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!



Сейчас кому-то из вас хочется показать свои лидерские качества, мобилизовав соратников на какой-то протест. Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид. Те парни, которые хотели помахаться, и им не дали, это был их выбор. Сделайте свой выбор сами, думая о том, что дорого именно вам, не позволяйте другим решать за себя», – говорится в сообщениях.



Также в тексте говорится, что «вместе с 90-ми и нулевыми годами закончился тот «околофутбол», к которому привыкли наиболее оторванные персонажи».



В центре «Э» признали, что рассылку делали их сотрудники, однако отказались подтверждать своё авторство, заявив, что текст был найден в интернете.

Абонементы нескольких фанатов «Спартака» заблокировали по запросу МВД



Несколько болельщиков «Спартака» не смогли попасть на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Как сообщает Ofnews в «Твиттере», девять фанатов красно-белых перед встречей выяснили, что их абонементы были заблокированы по запросу МВД. При этом они убеждены, что это не связано с задержаниями в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом» недельной давности, поскольку на встречу с сине-бело-голубыми отправились лишь пятеро из них.

Фанаты Москвы и Петербурга объединились. Такого давно не было «Футбол для фанатов». Акции протеста на матчах РПЛ, договорняк из 1996-го и Чалов вместо Жиру — в футбольном обзоре главных событий пятницы.

Полиция арестовала фаната по делу о расистских оскорблениях на дерби Манчестера



8 декабря, полиция арестовала мужчину по делу о расистских оскорблениях на матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (1:2), сообщает Sky Sports.



Инцидент произошёл во втором тайме встречи, когда полузащитник «красных дьяволов» Фред находился недалеко от трибун. Болельщик «горожан» изображал обезьяну перед бразильским игроком, а также имитировал звуки животного.



После матча организация Kick It Out, борющаяся с расизмом в футболе, обратилась к обоим клубам по поводу случившегося. Позже «Манчестер Сити» выступил с заявлением, осудив действия фаната. «Горожане» также пообещали пожизненно запретить ему посещать их матчи.

«Сочи» объявил о назначении Федотова на пост главного тренера



Новым главным тренером «Сочи» назначен Владимир Федотов.



«Владимир Федотов – новый тренер «Сочи». 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба – 7-го места. К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году», — сообщается в официальном «твиттере» сочинского клуба.



Федотов ранее тренировал «Урал», «Металлург-Кузбасс» и «Синару».



«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый официальный матч под руководством нового наставника сочинский клуб проведёт в 20-м туре РПЛ с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Сочи в марте 2020 года.

Ещё одна смена тренера в РПЛ. Приход Бердыева в «Сочи» отменяется Теперь клуб Ротенберга будет тренировать Федотов.

«Лестер» разгромил «Астон Виллу» и оторвался от «Манчестер Сити» на 6 очков



В 16-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Лестер Сити». Матч состоялся на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершился со счётом 1:4.



На 20-й минуте встречи гости вышли вперёд усилиями нападающего Джейми Варди. На 41-й минуте преимущество «лис» удвоил форвард Келечи Ихеаначо. Перед свистком на перерыв разрыв в счёте сократил полузащитник хозяев Джек Грилиш. Во втором тайме «Лестер» отличился ещё дважды. На 49-й минуте забил защитник Джонни Эванс, а на 75-й минуте дубль оформил Варди.



«Лестер», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «лис» от «Манчестер Сити», располагающегося строчкой ниже, увеличился до 6 очков. «Астон Вилла» (15) – 17-я.

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и завоевал Кубок шотландской лиги



В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоялся финальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встретились «Рейнджерс» и «Селтик». Победу одержали номинальные гости – 1:0.



Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма, на 60-й минуте. Его автором стал защитник Кристофер Жюльен. При этом спустя четыре минуты «Рейнджерс» получил возможность восстановить равенство в счёте, однако нападающему Альфредо Морелосу не удалось реализовать пенальти.



«Селтик» завоевал Кубок шотландской лиги в четвёртый раз подряд и в 19-й раз в своей истории. «Рейнджерс», несмотря на поражение в сегодняшнем матче, остаётся рекордсменом турнира – трофей покорялся клубу 27 раз. При этом команды принимали участие в финалах соревнований почти одинаковое количество раз. «Рейнджерс» добирался до решающего матча 35 раз, «Селтик» – 33.