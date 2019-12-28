9 матчей, которые лучше оставить в 2019 году

Этот год был насыщен скандалами, акциями болельщиков, недовольством судейством в РПЛ, а также ужасными матчами с участием наших клубов. Мы собрали для вас девять таких матчей, которые не хочется вспоминать и оставить их в уходящем году.

Сан-Марино — Россия

Фото: «Чемпионат»

На тот момент наша команда уже обеспечила себе путёвку на Евро, поэтому матч с Сан-Марино ничего не решал. Самое неприятное произошло во время матча, когда с трибун посыпались оскорбления в адрес Артёма Дзюбы. Группа болельщиков таким образом решила оскорбить нападающего, и оскорбления не ограничились только этой встречей. В матче 17-го тура между «Спартаком» и «Уралом» нецензурные слова в адрес Артёма сыпались на протяжении всего матча с фанатского сектора красно-белых. На этот инцидент отреагировали в РФС, а вскоре перед матчах начались задержания обычных болельщиков. Без объяснений их забирали в отделения полиции и держали сутки. Активные фанаты многих клубов РПЛ решили, что такое не должно происходить в футболе и организовали акцию в поддержку невиновных. Во второй половине первого тайма фанаты организованно покидали стадион и оставляли баннеры с призывами отпустить обычных болельщиков. Одному из лидеров фанатского движения «Спартака» запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет, и таких странных решений много.

«Лудогорец» — ЦСКА и «Базель» — «Краснодар»

Этот еврокубковый сезон однозначно можно назвать худшим за последние годы. Впервые за 18 лет ни одна наша команда не вышла в плей-офф еврокубков. Проблемы начались в первом туре Лиги Европы, когда ЦСКА встречался с «Лудогорцем» в Болгарии, а «Краснодар» играл с «Базелем» в Швейцарии.



У «быков» матч начался с быстрых атак «Базеля», которые привели к голу Кевина Буа уже на девятой минуте встречи. Под конец первого тайма Буа отличился ещё раз. Во второй половине встречи «быки» стали допускать нелепые ошибки, которые привели к последующим пропущенным мячам. На 55-ой минуте полузащитник «Краснодара» Тони де Вилена забил в свои ворота, а счёт стал 4:0 в пользу «Базеля». Полный разгром закончился на 79-й минуте, когда был забит последний пятый матч в исполнении полузащитника швейцарского клуба Ноа Окафора.



ЦСКА должен был спокойно забирать три очка у болгар. Для армейцев матч начался с быстрого гола в исполнении Игоря Дивеева, который забил головой после подачи Влашича. Первый тайм тайм так и закончился в пользу ЦСКА. А вот во втором тайме футболисты Виктора Гончаренко умудрились пропустить пять мячей. За пять минут «Лудогорец» отправил в ворота ЦСКА три мяча, а на 68-й и 73-й минутах румынский нападающий Клаудиу Кешеру забил четвёртый и пятый гол, сделав хет-трик в матче. Результаты этих матчей шокировали не только российских болельщиков, но и спортивные СМИ, которые назвали разгромные поражения ЦСКА и «Краснодара» вечером позора.

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«Чайка» — «Черноморец»

В нашем футболе не так часто мелькают новости о договорных матчах, но в том, что они есть мы даже не сомневаемся. Таким как раз получился матч ПФЛ между «Чайкой» из села Песчанокопское и «Черноморцем» из Новороссийска. В первом тайме «Чайка» пропустила быстрый гол, а в середине первого тайма восстановила равновесие на табло. Во втором тайме футболисты из села Песчанокопское забили ещё два мяча, одержав победу со счётом 3:1. Сразу после игры представитель клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко заявил, что «Черноморец» сдал игру. Дело в том, что «Урожай» боролся за выход в ФНЛ, и победа «Черноморца» над «Чайкой» могла вывести клуб из Краснодара в первую лигу. В итоге оказалось, что Градиленко сам хотел подкупить футболистов для того, чтобы они выиграли матч. Дмитрий предлагал 500 тыс. рублей, но игрокам «Черноморца» предложили больше денег. Результат игры так и не отменили, а главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и Градиленко отстранили на год. Три защитника клуба из Новороссийска прошли детектор лжи, благодаря которому выяснилось, что им предложили от одного до двух млн. рублей за поражение. При этом до сих пор неизвестно, кто им обещал эти деньги. РФС признало, что матч был договорным и выступил со следующим заявлением:



«Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки». Было установлено, что после первого тайма (1:1), команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности и привело к резонансным заявлениям Градиленко в СМИ. Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморец» практически сдали игру, чем обеспечили победу соперника», — говорится в заявлении РФС.

«Спартак» — «Брага»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Первый матч в Португалии, закончившийся минимальным поражением, ещё давал «Спартаку» хоть какую-то надежду на выход в групповой этап Лиги Европы. На тот момент команда Олега Кононова набрала ход, обыграв сначала в гостях самарские «Крылья Советов» (1:2), а потом дома одержав победу в принципиальном дерби с ЦСКА (2:1). Для выхода в групповой этап «Спартаку» нужна была только победа, но португальский футболист Рикарду Орта, забивший единственный гол в Португалии, вновь огорчил «красно-белых». Сначала португалец одним касанием закрутил мяч в девятку, а через четыре минуты оформил дубль. «Спартак» сумел ответить только голом в исполнении Зелимхана Бакаева в самой концовке встречи. Вслед за тульским «Арсеналом» красно-белые покинули Лигу Европы, так и не попав в групповую стадию. Опять.

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«Бенфика» — «Зенит»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед матчем «Зенит» имел хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. С «Бенфикой» петербуржцы уже не раз пересекались в еврокубках: из восьми последних встреч «Зенит» одерживал победу в четырёх матчах. Но в этом игре команда из Санкт-Петербурга полностью провалилась. В первом тайме сине-бело-голубые создали приличное количество опасных моментов у ворот португальцев. Особенно запомнился удар Азмуна — правда, мяч пролетел рядом с правой штангой. Ко второму тайму команда Сергея Семака оказалась не готова. На 47-й минуте вингер «Бенфики» Франко Серви открыл счёт, а через десять минут «Зенит» оказался в меньшинстве после удаления защитника Дугласа Сантоса. В ворота питерцев было назначено пенальти, которое реализовал Пицци. А на 79-й минуте Сердар Азмун, который не раз мог отличиться в матче, срезал мяч в свои ворота. Любопытно, что даже при таком раскладе «Зенит» выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Всё зависело от результата в игре между «Лионом» и «Лейпцигом». Французам удалось вырвать ничью, которая для «Зенита» оказалась роковой. Команда Семака не вышла даже в плей-офф Лиги Европы, заняв в своей группе последнее место. После матча в микст-зоне нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался говорить с журналистами, описав игру одним словом: «О*****лись».

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«Локомотив» — «Байер»

«Локомотив» Юрия Сёмина на протяжении всего группового этапа показывал очень качественный футбол. Несмотря на поражения от мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса» железнодорожники в этих матчах не закрывались, стараясь при каждой возможности идти в атаку. Команде Сёмина явно не хватало опыта игры против европейских грандов. Победа в гостевом матче над «Байером» лишний раз подтвердила, что третье место и выход в плей-офф Лиги Европы должно быть задачей минимум для «Локомотива». Выход в плей-офф Лиги Европы решала вторая встреча с «Байером» на «РЖД Арене». Но уже на 11-ой минуте полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отправил мяч в свои ворота. Хороший момент для взятия ворот был у Антона Миранчука, но он пробил прямо во вратаря «Байера» Лукаша Градецки. Вторую половину встречи «Локо» полностью провалил и не смог ничего создать в атаке. На 54-й минуте полузащитник «Байера» Свен Бендер нанёс потрясающий удар с лёта, который оказался в сетке ворот Гильерме. Проиграв со счётом 0:2, «Локомотив» потерял возможность сыграть в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе с тремя очками.

«Краснодар» — ЦСКА

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Матч, в котором будто бы прорвало всю бурю негодования на тему судейства по ходу сезона. После этого матча владелец ЦСКА Евгений Гинер был так недоволен судейством, что не смог сдержать гневных слов в адрес главы департамента судейства Александра Егорова. Евгений Леннорович уверял, что «за такие ошибки Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму». Действительно, в игре было много спорных моментов. Это и падение Чалова в штрафной площади, и назначенный пенальти в ворота ЦСКА за нарушение правил на Ари. Именно эти эпизоды вызвали негодование не только у владельца ЦСКА, но и у болельщиков команды. После слов Гинера последовало наказание от РФС в виде отстранения босса ЦСКА от любой футбольной деятельности на три месяца. Если такой случай повторится, то Евгений Леннорович пропустит ещё девять месяцев. Но Гинер даже не подозревал, что это был его последний матч в качестве босса «армейцев». Корпорация ВЭБ купила 76% акций клуба и ЦСКА стал практически государственным. Так закончилось его многолетнее и суперуспешное правление в клубе.

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Россия — Бельгия

Бельгийцы на протяжении всего отборочного турнира были лидерами в нашей группе, не проиграв ни одного матча. Решив задачу выхода из группы, наша сборная хотела выиграть у сборной Бельгии и занять первое место в группе. Для этого надо было побеждать с разницей в два мяча. В первую очередь, игра должна была показать, что мы можем обыгрывать не только слабые команды, но и лидеров в мировом футболе. Станислав Черчесов выпустил атакующий состав, а наша сборная не закрылась, а побежала в атаку. Это привело к тому, что уже на 19-й минуте Торган Азар открыл счёт. До конца первого тайма дважды отличился брат Торгана – Эден Азар. Уже во втором тайме четвёртый мяч в ворота сборной России забил Ромелу Лукаку, а наша сборная ответила одним голом в исполнении Георгия Джикии. После матча главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов признал, что пока Россия не готова играть в атакующий футбол с соперниками уровня Бельгии:



«Нам нужно было побеждать, чтобы занять первое место, и мы пошли на риск. Теперь нам понятно, что с командами такого уровня нам надо находить другие аргументы. Большое значение играет физическая форма. На ЧМ мы были в хорошей форме, сейчас этого сказать нельзя. Трудно поддерживать темп против соперника такого уровня все 90 минут», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.