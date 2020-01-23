Три больших нападающих на трансферном рынке РПЛ. Кто из них круче?

Редкий для нашего чемпионата случай: в зимний трансферный период, обычно не очень богатый на статусные переходы, большинство российских топ-клубов ищут центрального нападающего. Важный нюанс: форвард нужен им не на всякий случай и не на вырост. И даже не для укрепления обоймы. Нападающий требуется для усиления стартового состава (или как минимум так называемого первого списка из 14-15 игроков) прямо сейчас.

У ЦСКА есть один Чалов, которого настиг спад – функциональный, психологический, игровой, результативный. «Армейцы» уже который год подряд пытаются найти нового центрального нападающего, но до сих пор либо промахивались с приобретениями, либо отмалчивались, сжимали зубы и искренне надеялись, что на мужественных плечах молодого Фёдора удастся доехать без провала в результатах хотя бы до следующей части сезона.

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У «Динамо» был Шейдаев, который уже отправлен восвояси. До сих пор есть Игбун – крепкий, старательный форвард, но никак не бомбардир топ-уровня. Удивительно, но при солидном трансферном бюджете бело-голубые так и не усилили проблемную зону летом, и сейчас им приходится навёрстывать упущенное.

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«Рубин» строит новую команду под руководством Слуцкого. Несколько перспективных приобретений уже сделано, в том числе и в атакующую линию – взяты фланговые игроки Самошников и Бакаев, выкуплен у «Краснодара» центральный форвард Игнатьев. Но и ещё одного нападающего, исходя из интервью руководства, клуб взять планирует.

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В свежем интервью обмолвился о недостатке игрока типажа Дзюбы главный тренер «Спартака» Тедеско. А ещё забивной форвард явно не помешал бы «Локомотиву», но здесь с приобретениями, вероятно, придётся подождать, для начала надо разобраться с имеющимися исполнителями на позиции – Эдером, Смоловым и Джорджевичем.

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А фаворитами, самыми популярными кандидатами на российском рынке, являются три габаритных нападающих: Соболев («Крылья Советов»), Комличенко («Млада-Болеслав») и словак Боженик («Жилина»). Они активно предлагаются клубам и сами желают сменить действующие команды. Все вокруг об этом знают. Переход – вопрос успешных переговоров и, само собой, финансовых вложений.

Какой вариант видится сегодня оптимальным?

22-летнего форварда, ярко проявившего себя в первой половине первого круга, сейчас так или иначе рассматривают все топ-клубы. Наивысшую заинтересованность зимой проявили в ЦСКА (хотя внутри клуба есть различные мнения по поводу этого игрока) и «Динамо». В «Крыльях» официально подтвердили, что футболист хочет уйти.

Куда перейдёт Соболев? Инсайды и последние новости Рассказываем о гонке между «Динамо» и ЦСКА и объясняем, при чём тут Комличенко.

Плюсы Соболева – при своих габаритах (рост 195) он пластичный, наделён очень приличной скоростью, поэтому полезен как при позиционной атаке, так и скоростной. Здорово бежит на дистанции, тащит мяч на дриблинге, лезет сквозь нескольких соперников, зарабатывает фолы. Его точно не назовёшь классическим медленным столбом.



При этом функции «таргетмена» Соболев выполняет на твёрдую четвёрку – неплохо действует в оттяжке, выполняет скидки головой. За верховые мячи цепляется хорошо (43 процента выигранных единоборств), но явно не на уровне Дзюбы. Хотя таких, как Артём, вообще сложно найти. Бьёт с обеих ног (с левой хуже, но точно не провально), в том числе и издали.

Недостатки: игра головой при фланговых навесах (выигрывает достаточно борьбы, но недостаточно чётко наносит удар, с таким ростом нужно намного больше забивать головой, а у него ноль мячей в сезоне), не подтверждённый временем уровень результативности, а также распыление в функциях. Александр не очень хорошо открывается в створе, носится по всему полю, поэтому количество ударов из опасной зоны у него ближе к зиме снизилось. Во многом отсюда и пришёл спад в конкретике, в некоторых играх Соболев вообще не нанёс ни одного удара. Впрочем, это лечится тактической работой – как индивидуальной, так и общекомандной.



А ещё покупателей отпугивает цена. В контракте прописана фиксированная сумма выкупа. По некоторым данным, стоимость на Соболева составит 7 млн евро – и точно никак не окажется ниже. Разнится лишь информация по поводу выплат агентам. Одни источники рассказывают, что представителю Соболева – Павлу Андрееву – нужно будет платить сверху. Другие утверждают, что эти выплаты входят в заявленные 7 млн евро.



В любом случае трансфер для нашей лиги далеко не дешёвый.

Фамилия форварда «Млада-Болеслава» громко звучала на российском трансферном рынке ещё летом после его фантастического сезона. «Локомотив» уже почти договорился с Комличенко, но в последний момент выбрал Джорджевича. ЦСКА желал купить Николая, однако затем не рискнул сразу выкладывать деньги и попросил «Младу» отдать игрока в аренду (само собой, получил отказ). Рассматривал 24-летнего россиянина и «Спартак», но отказался из-за стилистических соображений. Сейчас на Комличенко претендуют и ЦСКА, и «Динамо», и «Рубин».



За прошедшие полгода Комличенко здорово прибавил. Парадокс: он вроде бы стал забивать чуть меньше (14 мячей в 22 играх во всех турнирах за клуб и сборную, в прошлом сезоне – 29 в 35), но при этом очень, просто очень вырос как форвард. Ранее его главной сильной стороной были умение открыться под продольные и фланговые передачи, а также завершение. Сейчас он более разносторонний исполнитель, визуально стал подвижнее и быстрее, стал активнее работать в передней линии прессинга и в оттяжке, кажется более резким и скоростным форвардом, а ещё у него появился очень симпатичный, невероятно мощный дальний удар. Он даже забил класснейший гол со штрафного.

Видно, что неудачные попытки перейти в топ-клуб прошлым летом раззадорили Николая, и полгода он посвятил саморазвитию, что уже достойно всяческих похвал. И неслучайно Станислав Черчесов стабильно вызывает в сборную именно Комличенко, а не Чалова или Соболева – это тоже говорит о многом.



Цена Комличенко не должна превысить 4 млн евро. Сейчас адаптационные риски ниже, чем летом, налицо подтверждение результативности, а также индивидуальный рост. Вариант с этим форвардом кажется наиболее оптимальным для любого клуба.

Роберт Боженик

20-летний форвард «Жилины» и сборной Словакии. На российском рынке известно об интересе только ЦСКА, хотя, скорее всего, рассматривали его кандидатуру и другие. Также фамилия Боженика то и дело всплывает в СМИ по отношению к европейским командам, причём из самых разных стран. Но официально он до сих пор без команды – и желающие могут попробовать его забрать. Футболист, кстати, недавно сменил агента – возможно, как раз под будущий трансфер, поскольку с прежним представителем ничего не получилось.



Спортивные плюсы Боженика: при своём росте 188 см он очень пластичный и разносторонний. Отлично играет в оттяжке, умеет не просто бороться за верховые мячи, а даже принимать их грудью и сохранять. Он будет отменным игроком налаженной системы с точки зрения развития атаки и действий в глубине. Работает в прессинге, хорошо ориентируется в позиционных атаках, занимает выгодную позицию при фланговых подачах. Имеет в арсенале очень приличный удар с дистанции, нанёс множество классных попыток в сезоне. И вообще часто бьёт – в среднем 3,49 раза за 90 минут.

Недостатки: нехватка «взрывной» скорости, что ухудшает индивидуальные качества игрока, принятие решений и реализация. Если бы Боженик забивал хотя бы половину моментов, сейчас ни о какой России речи бы не шло – бегал бы он где-нибудь в Италии.



Цена на Роберта должна оказаться не выше 5 млн евро. Перспективный вариант, но не самый простой. Когда у футболиста много вариантов и нет чёткого понимания в голове, договориться всегда сложно.

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Резюме

Все перечисленные игроки, присутствующие на рынке, — качественные исполнители. И каждого из них можно представить в любом из российских топ-клубов. Но если оценивать соотношение «цена/качество», а также принимать во внимание доступность, то наиболее оптимальным вариантом на сегодня смотрится Комличенко.