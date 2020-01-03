В топ-50 самых перспективных футболистов Европы Шапи и ещё трое игроков РПЛ

Новогодний Балотелли, возвращение Кудряшова в Турцию и другие события дня — в первый дайджесте 2020 года.

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года



Форвард «Брешии» Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие, возвращаясь с празднования в ночном клубе Нового года. Об этом сообщает Corriere della Sera.



Согласно информации источника, автомобиль футболиста Fiat 500 Abarth врезался в ворота булочной в 5 часов утра 1 января. За рулём машины находился друг 29-летнего нападающего, который не справился с управлением. Авто под его управлением наехало на бордюр, после чего врезалось в ворота. Балотелли и водитель не пострадали. Автомобиль при этом получил серьёзные повреждения. После аварии футболист оставил машину и отправился домой пешком. Позже его Fiat забрал эвакуатор.

«Кристал Пэлас» заинтересовался Азмуном



Форвард «Зенита» Сердар Азмун вошёл в сферу интересов «Кристал Пэлас», утверждает Transfermarkt в своём италоязычном «твиттере».



Согласно информации источника, заинтересованность в подписании 25-летнего нападающего сине-бело-голубых проявляет также римский «Лацио».

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Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»



Бывший защитник «Сочи» Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. 32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.



Кудряшов выступал за «Сочи» с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».



В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник записал в свой актив 1 гол.

«Спартак» отказался отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии



«Спартак» отказался отпускать защитника Айртона Лукаса в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает Globo Esporte.



Согласно информации источника, 22-летний футболист стал уже седьмым игроком, которого клубы не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Ранее такая же участь постигла Дугласа Луиса («Астон Вилла»), Габриэля Мартинелли («Арсенал»), Эмерсона («Бетис»), Габриэля («Лилль»), Вендела («Спортинг») и Дугласа Аугусто (ПАОК).



Отборочный турнир Олимпиады-2020 будет проходить с 18 января по 9 февраля в Колумбии. Путёвки в финальную часть турнира получат две лучшие команды отбора.

«Милан» представил Ибрагимовича (фото)



Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Клуб представил футболиста, сегодня, 2 января.



Ранее сообщалось, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года, и в нём прописана сумма € 3,5 млн. В соглашении предусмотрены финансовый бонус за попадание команды в еврокубки и возможность продления на один сезон.

Ибрагимович вернулся в «Милан». Хотя ему уже 38! Возвращение Ибракадабры, «исчезновение» Озила и снова о Зозуле — в футбольном обзоре событий последней пятницы 2019 года.

УЕФА включил игроков ЦСКА, «Краснодара» и «Рубина» в топ-50 перспективных футболистов



УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из 50 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в наступившем 2020 году.



В список попали сразу четыре представителя Российской Премьер-Лиги: Зурико Давиташвили («Рубин»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).



Полностью список выглядит так: Ясин Адли («Бордо»), Бленд Бафтиу («Баллкани»), Алессандро Бастони («Интер»), Мирон Боадю, Калвин Стенгс (оба – «АЗ Алкмар»), Домагой Брадарич, Бубакари Сумаре (оба – «Лилль»), Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Матис Шерки («Лион»), Джонатан Дэвид («Гент»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Додо, Тете (оба – «Шахтёр»), Одсонн Эдуард («Селтик»), Димитриос Эммануилидис («Панатинаикос»), Фабиу Силва, Томаш Эштевеш (оба – «Порту»), Анту Фати («Барселона»), Флорентину Луиш, Томаш Тавареш (оба – «Бенфика»), Бриан Хиль, Жюль Кунде (оба – «Севилья»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс («Челси»), Бубакар Камара («Марсель»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Михал Карбовник («Легия»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА), Секу Койта, Доминик Собослаи (оба – «Ред Булл Зальцбург»), Деян Кулушевски («Аталанта»), Диего Лаинес («Бетис»), Ноа Ланг («Аякс»), Богдан Леднев («Динамо» Киев), Деннис Ман («Стяуа»), Габриэл Мартинелли, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Никола Моро («Динамо» Загреб), Рафаэл Леау («Милан»), Трой Перрот («Тоттенхэм Хотспур»), Страхиня Павлович («Партизан»), Панайотис Рецос («Байер»), Ойан Сансет («Атлетик»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Франсиску Тринкан («Брага»), Мартен Вандевордт («Генк»), Зиньо Ванхёсден («Стандард»), Яри Версхарен («Андерлехт»), Душан Влахович («Фиорентина»).

3-й бомбардир Лиги 1 нападающий «Лилля» Осимхен мог перейти в «Спартак»



Одно из главных открытий нынешнего сезона французской Лиги 1 нигерийский нападающий «Лилля» Виктор Осимхен признался, что мог перейти в московский «Спартак».



«После чемпионата мира меня хотели заполучить такие крупные клубы, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Арсенал», «Аякс», «Андерлехт», «Вольфсбург» и московский «Спартак». «Арсенал» очень хотел заполучить меня. У меня состоялся телефонный разговор с Арсеном Венгером, но он не обещал, что я буду в первой команде, когда мне исполнится 18 лет.



Мой брат посоветовал мне обратить внимание на «Вольфсбург», тренер которого хотел заполучить меня больше других. Для меня это был лучший выбор. Но иногда вы получаете не то, что представляли себе. У меня не получилось там заиграть, и мне было очень грустно это осознавать. Но такова жизнь, и мне пришлось с этим смириться», — приводит слова Осимхена Nigeria Info FM.



Летом 2019-го появилась информация, что Осимхена предлагали ЦСКА, но в клубе долго думали, а когда решились, «Лилль» уже закрыл сделку.