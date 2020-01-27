Сарри вообще за «Ювентус» болеет? Странное поражение в Неаполе

Парадокс: именно с начала зимы, уже после того, как Маурицио Сарри придумал, как использовать всех звёзд «Юве» в атаке одновременно, а в игре стали проявляться явные признаки его фирменного футбола, «Юве» потерпел первые поражения в сезоне. Сначала от «Лацио» в Суперкубке и чемпионате, а теперь от «Наполи».

Последнее поражение – абсолютно нелогичное, если учесть, что пять последних матчей во всех турнирах команда туринцы выиграли, забив 17 голов. И хотя результат полностью заслужен и следовал логике матча, есть ощущение, что гости могли сыграть намного лучше.

Кажется, Сарри наконец придумал, как использовать Криштиану и Дибалу вместе Результат: у португальца 13 голов в 10 последних матчах.

О – осторожность

Трудно упрекнуть «Наполи» за закрытую схему и отказ от прессинга. Гаттузо был явно слишком обеспокоен новым умением «Юве» играть с тройкой форвардов и все силы направил на нейтрализацию этой опасности. Суть в том, что в последних играх Дибала, Игуаин и Криштиану втроём вскрывали оборону соперников двумя основными способами. Первый – когда пара форвардов уходит на края, растягивая защитников, а в освободившееся пространство врывается Пауло. Второй – смена позиций. Когда Игуаин (хотя это делает и Криштиану) оттягивается в опорную к Дибале, а на переднем краю остаётся только один игрок. Это ставит пару центральных защитников перед трудным выбором: ломать линию и идти за игроком или оставаться и позволять «Юве» разыгрывать мяч в опорной. Вот эту проблему «Наполи» решил за счёт компактности.

«Наполи» старался не прижиматься к штрафной (примерно час это удавалось) и обороняться компактным средним блоком. 29 оборонительных действий (попыток отбора, перехватов, блоков, фолов) из 50 совершено как раз в средней трети поля. Это упрощало передачу футболистов. Взамен пришлось отказаться от высокого прессинга. Бонуччи, де Лигт, и даже Пьянич получили свободу при розыгрыше. Осторожный план, но логичный.

Логику Сарри понять труднее. В последний месяц «Юве» наконец научился главному: играть в свой футбол независимо от усилий соперника этому помешать. И вдруг в Неаполе он стал отказываться от привычного стиля. В первую очередь пострадал прессинг.

Пара форвардов накрывала центральных защитников, а Дибала плотно работал с Демме (даже удивительно плотно). А вот восьмёркам «Ювентуса» приходилось выполнять двойной объём работы: они отвечали и за своих прямых оппонентов в полузащите «Наполи», и за крайних защитников.

Это видно по двум скриншотам. Первый: «Наполи» разыграл удар от ворот, мяч у правого крайнего защитника Хюсая. К нему с опозданием бежит Матюиди, который ради этого бросил своего прямого оппонента Руиса.

Через пять секунд Руис получает пас от Хюсая, а Матюиди уже бежит обратно.

Он догонит Руиса (Матюиди – монстр на большом пространстве) и вынудит перевести атаку на другой фланг (она закончится ударом), но всё равно непонятно: зачем? Возможно, двойная нагрузка легла на Матюиди из-за фактора Роналду, но португалец периодически тоже включался в работу по крайним защитникам. В любом случае такая ассиметрия прессинга требовала более высокой позиции Пьянича.

Приведённый выше скриншот – не случайность, а система. Это видно по эпизоду, который случился через три минуты. «Наполи» снова разыграл от вратаря, мяч у Хюсая, его пытается накрыть Матюиди, бросив Руиса.

Опять идёт пас мимо француза в атаку, там Руис и Кальехон вдвоём отыгрывают одного Сандро.

Этот неполный прессинг – вроде бы и высокий, но частичный – вредил «Ювентусу». Обычно команда накрывает соперников смелее. Риск в том, что смелый прессинг подразумевает на одного игрока меньше в последней линии. Но именно этот риск обычно делает прессинг эффективным. Сарри выбрал средний вариант: не отказался от давления, но и не организовал его как надо.

В его случае осторожность трудно понять. «Ювентус» сильнее «Наполи» индивидуально, а адаптация игроков к идеям Сарри точно выше, чем была в первом круге. Если у Гаттузо были причины закрывать игру, то у Сарри – точно не было. Странный план.

«Наполи» заслужил победу

Когда обе команды пытаются сделать игру закрытой, обычно это работает. Единственный удар «Юве» из пределов штрафной за тайм – неточная попытка Роналду после штрафного. У «Наполи» ненамного лучше: один точный удар из штрафной с игры за 45 минут. Дальние попытки обеих команды тоже были редкими и неэффективными.

Подавляющее большинство времени мяч держался в средней трети поля. Даже Пьянич и Дибала (а Пауло много смещался на свою половину поля для розыгрыша) не могли доставить мяч в штрафную при такой плотности. Карта пасов «Юве» за первый тайм: один пас в чужой штрафной.

В начале второго тайма из-за травмы Пьянича ситуация для «Юве» усложнилась ещё больше. Миралема заменил по позиции Бентанкур, но по функционалу он незаменим. Это упростило игру, «Юве» перешёл на навесы. Сравните: в первом тайме команда сделала шесть навесов из 207 передач, во втором тайме – 14 из 197. Без Пьянича у гостей хуже держался мяч, «Наполи» завладел преимуществом.

Благодаря этому у тройки Игуаин-Дибала-Криштиану появилось чуть больше пространства, а с другой стороны – стало больше смен владения, отскоков и ничейных мячей. В этом «Наполи» был лучше, на что после матча пожаловался даже Сарри. «Мы были очень мягкими. Постоянно не успевали к эпизодам, опаздывали за каждым мячом, играли медленно, делали много касаний. Мы сделали всё, чтобы «Наполи» мог легко победить».

Злость Сарри можно понять. Первый гол «Юве» пропустил после следующей цепочки событий: проигранное единоборство, никто не успевает накрыть дальний удар Инсинье, проигранный подбор при добивании. И, если этого недостаточно, второй гол: в момент паса на Инсинье против трёх игроков «Наполи» в штрафной дежурят шесть игроков «Ювентуса», но Лоренцо всё равно совершенно свободен.

«Ювентус» зимой набрал форму. Но этот матч – провал Сарри

Трудно ругать тренера, который после нескольких месяцев экспериментов наконец придумал, как разместить на поле всех звёзд без потери результата и качества игры. Гол, который Криштиану забил на последних минутах, стал для него 14-м в 11 матчах – этот показатель говорит о том, что система в целом заработала. Результативность португальца зимой улучшилась без перехода на постоянные навесы, как было в «Реале». Но странный план на игру, слишком осторожный, если учесть все проблемы «Наполи», и странные решения по ходу игры – это личные ошибки тренера.

Под странными решениями по ходу игры я в первую очередь имею в виду невыход на поле Рэмси. Валлиец в последние месяцы стал идеальной связкой между Криштиану и Дибалой. Он здорово подстраивается под движения партнёров и прессингует – то, что нужно, чтобы создавать моменты после смены владения на чужой половине поля. Во втором тайме такие моменты случались. Вместо этого Сарри предпочёл снять Дибалу и окончательно перейти на навесы. Не сработало. Единственный гол был забит не после фланговой атаки, а после великолепного разрезающего паса Бентанкура. В таком стиле, в котором Рэмси был бы полезнее того же Косты.

Одна неудачная игра мало что меняет в глобальном раскладе: «Ювентус» прибавляет по ходу сезона, а на выезде в Неаполе проблемы испытывал и «Ливерпуль». Драмы добавляют особые отношения с городом сразу двух важных фигур «Ювентуса».

Сарри и Игуаин против Неаполя

«Сарри, горбатый ублюдок! Ты много наговорил, но потом снял штаны!» — таким баннером встретил бывшего тренера стадион «Сан-Паоло». Сарри ответил красиво: сказал, что считает оскорбления проявлением любви. «Игуаина тоже оскорбляли – это потому что его любили», — сказал он.

Если у фанатов и были какие-то причины сомневаться в любви Сарри к бывшему клубу, то после матча он высказался так, что не оставил никаких сомнений. На пресс-конференции тренер «Ювентуса» не только критиковал свою команду, но и радовался за соперников.

«Рад за парней из «Наполи», всегда буду испытывать к ним симпатию. Если уж проигрывать, то лучше сделать это здесь и помочь ив выбраться из текущих проблем. Надеюсь, в следующем матче их победная серия продолжится». Мощно. Можно упрекнуть Маурицио в нехватке корпоративной этики (он за кого болеет вообще, за свою команду или за соперников?), но его искренность подкупает.

Маурицио Сарри и Дженнаро Гаттузо Фото: Carlo Hermann/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

В отличие от Сарри, Игуаин не говорил о чувствах к бывшему клубу, зато на поле пытался пробить из любой ситуации. Он – единственный в «Ювентусе», все удары которого попали в створ. И он мог принести ничью в добавленное время ударом через себя.

Не только Сарри после игры отметил медлительность команды. Вот что сказал Бонуччи: «Мы выложились на 99% и проиграли. Пусть это будет нам уроком». Важные слова, потому что они раскрывают матч с новой стороны. Даже при странноватой тактике и излишней осторожности «Юве» мог рассчитывать на большее. Возможно, ключевым фактором стала расслабленность. Возможно, гости не смогли забыть о том, что приехали к команде из нижней половины турнирной таблицы. Если так, эта ошибка поважнее неправильной прессинг-схемы или не тех замен.

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В материале использованы данные Opta.

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