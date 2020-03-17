А ещё было сомнительное удаление Маркова и неоднозначное пенальти «Зениту». Разбираем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

В ворота «Сочи» надо было ставить пенальти. Баринова – удалять. Ошибки судей в 22-м туре

В прошлом туре не назначили два пенальти в ворота «Спартака» и одно – в ворота «Ахмата». Были и спорные удаления. После этого на вопросы журналистов наконец-то ответил новый глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи.

В ворота «Спартака» не поставили два пенальти. Главные судейские ошибки 21-го тура Семь удалений и пять пенальти в одном туре! Разбираем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

Но в 22-м туре РПЛ без резонансных эпизодов тоже не обошлось. Арбитр Игорь Федотов, недавно запустивший свой канал на youtube, специально для «Чемпионата» разобрал работу арбитров в 22-м туре:

Ахмат – Динамо – 2:3. Еськов отлично справился с работой.

Хорошая работа Еськова – так и надо. У меня к нему вообще нет вопросов – даже по мелким фолам. Да и VAR в этой игре сработал хорошо.

В пятницу 13-го во всей Европе прошёл всего один приличный матч. В Грозном Максимилиан Филипп, купленный за 20 млн евро, разыгрался, когда закрылись ведущие европейские чемпионаты.

Оренбург – Спартак – 1:3. Решения засчитать гол «Оренбурга», как и не ставить пенальти за попадания мяча в руку Маслову – верные.

Гол в ворота «Спартака» засчитан верно – офсайда у игрока «Оренбурга» не было. Всё потому, что в том эпизоде задержался Понсе. А на 81-й минуте игры рукой у Маслова не было, он её прижимал – так что это не пенальти.

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Зенит – Урал 7:1. Есть вопросы по пенальти в ворота «Зенита» — его можно было не назначать.



Вопрос вызвал 11-метровый удал, назначенный в ворота «Зенита» за фол Ивановича. В этом эпизоде задержка футболиста «Урала» короткая, Юсупов падает назад – пенальти получился лёгким. Для меня странно, что мы ставим пенальти тут, но не ставим пенальти за фол Кутепова в матче с «Краснодаром». Если бы пенальти не поставили — вопросов бы не было.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Вот по пенальти в ворота «Урала» вопросов нет. Видимо, игроки посмотрели какое-то кино про то, как прижимать руки. Но как пользоваться этим не поняли. Юсупов руку прижал, но потом начал выставлять локоть и делать движение в сторону мяча. А почему он так сделал? Потому что Исмаэл в матче «Локо» — «Ахмат» сыграл рукой, а пенальти за это не дали. Юсупов думал, что у него правильное положение руки.

Арсенал – Рубин – 0:1. Маркову не нужно было показывать вторую жёлтую.

Маркову не следовало показывать вторую жёлтую карточку. Игрок пытается сыграть в мяч, действует не жёстко, да и фол происходит в атаке. Вторая жёлтая карточка должна быть железной, а не вот такой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Сочи – Краснодар – 2:0. Мевля фолил на Берге – это пенальти и красная карточка.

На 56-й минуте в ворота „Сочи“ не назначили пенальти. Мевля хватал Берга, и абсолютно не важно, пробил в итоге нападающий или нет. За эту задержку нужно было назначать пенальти – об этом говорят правила: когда игрока держат у штрафной площади, а нападающий врывается в штрафную и происходит нарушение правил – это 11-метровый удар.

«Это просто цирк». Ещё один судейский скандал – смешной пенальти в пользу «Сочи» Вообще непонятно, работали ли на матче видеоповторы. Разбираем спорный эпизод с арбитром Игорем Федотовым.

Защитник начал держать Берга ещё до штрафной, но сам фол произошёл в штрафной. Тем самым Мевля помешал пробить нападающему по воротам. Самого защитника нужно было удалять за лишение явной возможности забить гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

ЦСКА – Уфа 0:0. В ворота «Уфы» верно не назначили пенальти.

— На 72-й минуте за падение Сигурдссона пенальти назначать было не нужно. Арбитр в этой ситуации разобрался.

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Ростов – Локомотив. Пенальти в ворота «Локомотива» был, но Вилков ошибся, не удалив с поля Баринова.

Вилков должен был удалять Баринова за удар Норманна в шею, тут должен был вмешаться VAR. Но для Вилкова на поле это была жёлтая, а те, кто следит за повторами, вмешиваться не стали. То, что делает игрок «Локомотива», это не захват за шею, а удар. Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шёл ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, а ударил игрока «Ростова» в шею. Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал.



Что касается пенальти в ворота «Локо», то здесь всё верно. Зайнутдинов был на скорости, когда сфолил Крыховяк. В такой момент любое касание привело бы к падению. По этому эпизоду к Вилкову вопросов нет.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Тамбов – Крылья Советов – 3:0. Мелкадзе нужно было удалять с поля.

На 89-й минуте Мелкадзе надо было показывать вторую жёлтую за отмашку рукой в борьбе с соперником. Но его первая жёлтая на 56-й минуте – это вообще не фол, нужно было продолжать игру.