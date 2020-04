Летом 98-го фанаты хотели смерти Бекхэма. На защиту встали священник и беременная невеста

О том, как Дэвид Бекхэм глупо повёлся на провокацию Диего Симеоне и оставил сборную Англию вдесятером в матче 1/8 финала ЧМ-1998 против команды Аргентины, помнят многие. Нет? Видео вам в помощь. Восстанавливаем хронологию событий, которые произошли уже после удаления. И берем на себя смелость предположить – именно та дичайшая обструкция, которая родина футбола устроила своего вчерашнему герою, легла в основу легендарной победы «МЮ» в Лиге чемпионов 1999 года и первого английского требла. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

«Мы не можем бросить его на растерзание прессе – этим волкам!»

Вот как многолетний партнёр Бекхэма по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, его близкий друг (будущий шафер на свадьбе с Викторией) Гари Невилл в автобиографии описывал случившееся 30 июня 1998 года в Сент-Этьене: «Всего через две минуты после начала второго тайма Бекс был удалён после эпизода с Диего Симеоне. «О нет, он ударил его!» – первое, что пришло мне в голову. «Сейчас судья покажет красную». У нас не было времени на анализ эпизода. Сначала ты шокирован, но потом понимаешь, что нужно просто засучить рукава и играть дальше».

Один из английских болельщиков смотрел матч рядом с семьёй Бекхэма на стадионе «Жоффруа Гишар»: «Я помню своё неверие в то, что он может быть настолько глупым. Я был в нескольких ярдах от его родителей и старшей сестры, и через несколько мгновений после того, как он покинул поле, сестра выскочила с трибуны вся в слезах. Через несколько минут она вернулась собранной и сильной. Как будто знала, что ждёт брата в Англии».



«Три льва» привычно уступили в серии пенальти. Жизнь 23-летнего Бекхэма разделилась на до 30 июня 1998 года и после.



Бекхэм в автобиографии вспоминал первые минуты после матча: «Когда парни вернулись в раздевалку, мне никто не сказал ни слова. Было почти гробовое молчание. Я почувствовал, как внутри меня всё сжалось. Я сглотнул, вдохнул и снова сглотнул. Я был в переполненной раздевалке, но никогда не чувствовал себя так одиноко в своей жизни. Я был изолирован и напуган. Только Гари Невилл и Пол Скоулз подошли, чтобы сказать мне пару слов утешения. Я не знал, что им ответить. Я хотел крикнуть, как мне было жаль, как сильно мне хотелось вернуть всё назад, но было слишком поздно. Я был пойман в ловушку собственного чувства вины.



И тут неожиданно меня обнял Тони Адамс. Это было сильно. Я почувствовал, что он хотел сказать этим — он не мог видеть, как сильно я страдаю, он хотел снять с меня часть этой боли. «Послушай, сынок, все делают ошибки, — сказал он. — Не позволяй этому сломить тебя. Ты вернёшься сильнее и лучше».



Невилл: «Это была одна из самых тихих раздевалок, которую я когда-либо видел. Бекс смотрел в пол. Я сел напротив него в автобусе, когда мы уезжали со стадиона. Он и подумать не мог, что на него надвигается такой общественный шторм, и, честно говоря, я тоже об этом не подозревал. Мы просто были подавлены вылетом с чемпионата мира, а он был разочарован больше всех, так как получил красную карточку, хотя не думаю, что кто-то всерьёз считает, что это тянуло на удаление. Он поступил глупо, подняв тогда ногу, но это было простым пустяком, никак не ударом».

Легенда сборной Англии и «МЮ» сэр Бобби Чарльтон находился с командой во Франции и призывал всех к спокойствию: «Когда я увидел его после матча, он был ужасно подавлен. Он понимал, что сотворил. Но ему всего 23 года. Молодой парень, который признаёт свою ошибку. У него будут другие чемпионаты мира, где он сможет её исправить. Мы не можем бросить его на растерзание прессе – этим волкам!».



Но уже во Франции, когда сборная садилась на свой «Конкорд» и репортёры осадили Бекхэма (ещё большего огня ситуации придал тот факт, что Дэвид не летел вместе со всеми домой, а решил отправиться в США, где в составе Spice Girles гастролировала его невеста Виктория Адамс) — стали звучать провокации и оскорбления. Невилл вспоминал, что Бекс хотел тут же разобраться с обидчиками, выкрикивающими гадости, и ему пришлось сдерживать друга.

«Я не мог упустить такой шанс». Симеоне признался: он провоцировал

2 июля Бекхэм выпустил специальное заявление для прессы: «Это, без сомнения, худший момент в моей карьере. Я всегда буду сожалеть о своих действиях. Я извинился перед игроками и руководством сборной Англии, и я хочу, чтобы каждый болельщик в стране знал, как глубоко я сожалею».



Позже в интервью The Sun он вспомнит, как наблюдал за концовкой матча в Сент-Этьене: «Я стоял в туннеле и переживал эти последние несколько минут, эту ужасную напряжённость в серии пенальти… Хуже ничего и быть не могло. Тогда я полностью осознал, что совершил. Парни сделали так много без меня, а я их откровенно подставил».



В автобиографии Бекхэм подведёт итог событиям 30 июня 1998-го: «Я не забуду этого удаления никогда, пока буду жив. К тому же теперь на него в любой момент можно посмотреть в интернете: на Симеоне, который выглядит и ведёт себя так, словно находится в отделении интенсивной терапии; на Верона, докладывающего судье, что здесь, по его мнению, произошло; на самого арбитра с этой злосчастной карточкой в руке; на Батистуту, кивающего головой и словно бы показывающего этим, что правосудие восторжествовало; и на меня, без затей уходящего с поля, с глазами, уже нацеленными на туннель. Я не выглядел и не был разозлённым. Одного взгляда на моё лицо было достаточно, чтобы понять: я пребывал в другом мире. Симеоне подложил мне свой капкан, а я прыгнул в него. И что бы ещё ни случилось в этой жизни, те 60 секунд навсегда останутся со мной».



Симеоне, надо отдать ему должное, не станет скрывать – он спровоцировал англичанина: «Если вы хотя бы немного знаете историю, то поймёте, что для нашей страны значит победа над Англией. В 1998-м мы жили этой мыслью и знали, что сердца всей Аргентины вместе с нами. Да, я сфолил на Бекхэме, и мы оба упали. Когда я попытался встать, он ударил меня ногой. Несильно, но я воспользовался ситуацией и думаю, что на моём месте так поступил бы каждый. Иногда удаляют тебя, иногда — соперника. На этот раз не повезло англичанам. Мы всегда используем возможности, которые нам предоставляет жизнь. Речь шла о победе команды, и я не мог упустить такой шанс. Иначе мы бы проиграли».

А вот мнение датского рефери Кима Милтона Нильсена, принявшего решение удалить Бекхэма: «Удаление напрашивалось. Правила очень просто дают оценку ударам по сопернику или попыткам нанести такой удар – и многие люди сегодня просто забыли, что это прямая красная карточка. Некоторые утверждали, что удар Дэвида был мягким, но это не имеет ровным счётом никакого значения. Если бы я не удалил Бекхэма, то сам был бы наказан за то, что не следовал правилам. Так что я остался крайне удивлён всеобщей реакцией после игры. Я поступил правильно. И потом, много раз пересматривая видео того матча, всегда убеждался в том, что не изменил бы ни одного решения».

В Англии придумали дартс с мишенью в виде лица Бекхэма

А вот Бекхэм, будь у него такая возможность, наверняка вернулся бы в тот вечер и кое-что в нём поменял.



И не было бы того ужаса, который ждал его на родине. Английские СМИ и болельщики устроили полузащитнику «Манчестер Юнайтед» настоящий ад.



Невилл: «У меня в голове не умещается, как из-за подобной ерунды можно было сделать из такого игрока козла отпущения, которого будут очернять долгие месяцы. Мы не обвинили Симеоне, который упал, как будто его подстрелили. Не критиковали аргентинца, который откровенно симулировал, а зациклились на удалении Бекса. Смешивали его с грязью за одну глупую ошибку. Буквально всё разочарование и горечь от того, что Англия снова не выиграла чемпионат мира, выплеснули на него. Да и правда — зачем искать истину, когда можно просто обвинить во всём одного игрока? Бекс вынужден был принять весь этот огонь на себя».



Опрос на одной из радиостанций в Манчестере показал, что 61% слушателей больше никогда не хотят видеть Бекхэма в футболке сборной Англии. В Манчестере!



Главный таблоид страны Sun неожиданно выступил едва ли не скромнее всех: «Ему должно быть стыдно».



Daily Mail отметила: «На поле было 10 героических львов и один глупый мальчишка».



А вот BBC не стала прятаться за формулировками и открыто обвинила Бекхэма в идиотизме: «Ни один футболист в матче за сборную Англии не был таким раздражительным!».



Но дальше всех пошла Daily Mirror, напечатав специальный дартс с изображением ненавистной звезды, в лицо которого надо было метать дротики.

«Твою мать, Дэвид, Виктория – беременна, это же лучшая новость мира!»

Более 20 млн фанатов в Англии смотрели эту игру по телевизору, и после проигрыша в стране началась настоящая травля.



Его чучела вывешивались у пабов и на фонарях.



Один лондонский мясник выставил в окне своей лавки две поросячьи головы с запиской: «Дэвид и Виктория».



Фанаты угрожали разгромить дом родителей Бекхэма, вынуждая их нанимать охрану.



Сам футболист получал по почте письма с угрозами смерти.



Дошло до того, что многие английские газеты вынуждены были публично обратиться к своим читателям с призывом прекратить этот буллинг.



Бексу сопереживала даже американская пресса. Издание Sports Illustrated раскритиковало Симеоне, написав: «Аргентинец сначала спровоцировал соперника, а затем упал, как тонна кирпичей!».



Конечно, Дэвида, как могла, поддерживала Виктория, которая к тому времени уже была беременна их первенцем Бруклином. Именно ей Дэвид первой позвонил из раздевалки «Жоффруа Гишар» через несколько минут после удаления: «Он был нереально расстроен. Спросил, как всё выглядело по телевизору, – я сказала, что, по-моему, не так плохо. Как бы я ни хотела, чтобы Англия стала чемпионом мира, я была беременна и куда больше хотела, чтобы Дэвид был рядом. И ему в тот момент нужно было быть со мной. Это был очень эмоциональный разговор».



Именно Виктория и мысли о ней не позволили Бекхэму тогда, во Франции, разобраться с обидчиками-журналистами. «Твою мать, Дэвид, Виктория – беременна, это же лучшая новость мира!» — этими словами Невилл успокоил друга.

«Бог прощает даже Дэвида Бекхэма»

На сторону Бекхэма неожиданно встала… церковь. Архиепископ Кентерберийский доктор Джордж Кэри призвал страну к прощению футболиста. А на двери храма в Ноттингеме появился плакат: «Бог прощает даже Дэвида Бекхэма».



И, конечно, Фергюсон. Он сразу же созвонился с игроком: «Сынок, просто возвращайся в Манчестер. И пусть тебя не волнует, что говорят. Приезжай сюда, где все тебя любят и поддерживают. А остальным ты сможешь дать ответ после того, как начнется сезон».



Потом, даже после самых жёстких ссор с Ферги, Бекхэм будет вспоминать эти слова: «Босс был для меня не просто лучшим и величайшим тренером, он был для меня как отец с того самого дня, как я пришёл в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 11 лет. Фергюсон понимал, как важно было для меня играть за свою страну, он знал, как много это для меня значило. И, конечно, летом 98-го без его помощи я бы не справился с тем, что на меня свалилось за пределами поля. И я всегда буду ему благодарен за ту защиту и поддержку».

Да, в первые месяцы ему было очень непросто. Выгодные спонсорские соглашения были приостановлены. Многие от него откровенно отвернулись.



Первый матч Бекхэма в новом сезоне – Суперкубок Англии 9 августа 1998 года на «Уэмбли» против «Арсенала» — завершился разгромным поражением «МЮ» со счётом 0:3. Фанаты «канониров» освистывали каждое его прикосновение к мячу.



Невилл: «Мы были ужасны. Ещё до перерыва я начал ждать финального свистка. Я посмотрел на Бекса и сказал: «Не могу дождаться, когда вся эта хрень закончится». После чемпионата мира мы явно были не в форме.



Свист фанатов? Здесь сыграли свою роль несколько факторов. Во-первых, конечно, события, случившиеся во Франции. Во-вторых, в стране в то время были серьёзные антиюнайтедовские настроения, всякие идиоты пели Stand Up If You Hate Man U («Встань, если ненавидишь «Манчестер Юнайтед») даже на матчах сборной. Быть игроком «Юнайтед» тогда означало подвергаться унижениям».

«Когда за тебя 60 тысяч болельщиков «Юнайтед», ты готов покорить весь мир!»

Как и должно было случиться, на помощь Бекхэму пришли родные стены. 15 августа в матче против «Лестера» трибуны «Олд Траффорд» изо всех сил поддерживали Дэвида. И он с благодарностью ответил им, вытащив матч для «дьяволов». К 79-й минуте хозяева уступали 0:2, но потом Тедди Шерингем с передачи Бекса забил первый гол, а на последней минуте уже сам седьмой номер «МЮ» реализовал коронный штрафной.



Бекхэм: «Манчестерские болельщики приняли меня в тот день просто фантастически. Каждый раз, когда я шёл к угловому флажку подавать корнер, тысячи человек поднимались со своих мест, чтобы приветствовать меня. Зрители хотели дать мне почувствовать, что они на моей стороне. И это значило для меня невероятно много. Я испытывал удивительное ощущение. Когда за тебя 60 тысяч болельщиков «Юнайтед», ты готов покорить весь мир!».



В следующем домашнем матче – с «Чарльтоном» (4:1) – он сделает ещё две голевые передачи.

Дэвид Бекхэм Фото: Mandatory Credit: Clive Brunskill /Allsport

Невилл: «Бекс достаточно быстро пришёл в норму, показав впечатляющую стойкость и силу характера, хотя лично я в нем никогда не сомневался. Он невероятно упрям и целеустремлён. Спортивные журналисты злоупотребляют словом «мужество», но он на их критику ответил, продемонстрировав именно это качество. Когда дело касается достижения целей, он способен показывать невообразимое упорство. Он так упорно работал, чтобы достичь того, чего достиг, и никакая, даже самая ужасная, критика не могла его сломить. Он также понимал, что всегда может рассчитывать на 100-процентную поддержку со стороны тренера и каждого из игроков «Юнайтед».



А теперь вопрос – не это ли сплочение вокруг одного из своих лидеров помогло «МЮ» в мае 1999 года сделать исторический требл, впервые выиграв Лигу чемпионов?

«Я заранее принял решение – рукопожатие с Симеоне состоится»

По иронии футбольной судьбы в четвертьфинале на пути «дьяволов» стоял… «Интер» Диего Симеоне.



Перед началом первого матча в Манчестере 3 марта, когда отзвучал гимн Лиги чемпионов и футболисты команд начали обмениваться рукопожатиями, весь стадион замер в ожидании встречи Бекхэма и аргентинца.



Дэвид потом будет вспоминать об этом с юмором: «Я заранее принял решение – рукопожатие состоится. Я просто решил, что хочу после финального свистка заполучить футболку Симеоне. И теперь она красуется у меня дома рядом с формой других больших мастеров, против которых я выступал».

Диего Симеоне и Дэвид Бекхэм Фото: Mandatory Credit: BenRadford /Allsport

В том матче Бекс внёс решающий вклад в успех «МЮ» – именно с его передач Дуайт Йорк уже в первом тайме оформил победный дубль, решивший, по сути, судьбу всего противостояния. А Симеоне «Олд Траффорд», естественно, устроил лютую обструкцию.



Две передачи Бекхэма – точнее, два поданных им угловых – помогли «дьяволам» и в знаменитом финале-триллере против «Баварии». После них уже в компенсированное время ход матча невероятным образом и окончательно перевернулся в пользу «Юнайтед».



Вспоминал ли он, поднимая над головой кубок Лиги чемпионов, о том, какой путь прошёл за последние 11 месяцев? От изгоя до героя. Поднявшись с самого дна народной нелюбви к званию официально лучшего игрока Лиги чемпионов. Думал ли о том, что легендарная развязка на «Ноу Камп» могла и не случиться, не будь в его жизни этой Голгофы?



Не сломаться. Преодолеть. Доказать. Несмотря на всю свою внешнюю гламурность, Бекс всегда был очень крепким мужиком. Закалённым тем вечером в Сент-Этьене пусть и болезненно крепко, но на всю оставшуюся жизнь.