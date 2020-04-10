Чем занимаются футболисты «Локомотива» на карантине

Продолжаем следить за тем, чем занимаются во время карантина футболисты клубов РПЛ. На очереди у нас игроки московского «Локомотива». Сегодня узнаем, как они проводят своё время дома.
Маринато Гилерме
Недавний гость нашего инстаграм-шоу вратарь «железнодорожников» Маринато Гилерме рассказал нам, как проходит его день во время карантина.
«Проснулся в 9:00–9:30, завтракаю и сразу занимаюсь спортом. Обедаю около 13:00–14:00, а затем смотрю кино или YouTube. Глянул «Я – легенда» с Уиллом Смитом. Сейчас у меня испанский сериал «Бумажный дом», — сказал Гилерме.
В своём инстаграме футболист выложил фрагмент своей домашней тренировки.
«Я занимаюсь по 60-90 минут. Могу три дня заниматься, потом один – выходной. Тренеры «Локомотива» оставили нам программу. Они проверяют по часам, которые мы носим. Такие же часы нам выдают на время отпуска», — рассказывает бразилец в интервью «Чемпионату».
Также на днях Маринато вспомнил, как начинал изучать русский язык, выложив фото, сделанное в 2011 году.
Ведран Чорлука
Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отправился на период карантина к себе на родину. Футболист проводит время с семьёй, а также призывает болельщиков «Локо» оставаться дома.
Гжегож Крыховяк
Лидер «Локомотива» Гжегож Крыховяк тоже вернулся к себе на родину в Польшу. На днях он выложил фото со своей женой, призвав всех оставаться дома.
Лука Джорджевич
Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который продолжает восстанавливаться от травмы, во время карантина поздравил с днём рождения свою жену, которой исполнилось 23 года. Пара с нетерпением ждёт рождения ребёнка.
Футболист не забывает о тренировках, а в клубном инстаграме призывает болельщиков «Локомотива» оставаться дома, беречь себя и своих близких, не забывать работать над собой и каждый день тренироваться.
Мурило
Бразилец Мурило усиленно поддерживает форму дома, выкладывая фрагменты своих домашних упражнений в инстаграме. Футболист пребывает в замечательном настроении, наслаждаясь во время тренировки любимой музыкой.
Фёдор Смолов
Вернувшийся из Испании Фёдор Смолов в своём инстаграме объявил о том, что сегодня проведёт для своих подписчиков онлайн-тренировку от Nike. Футболист подкрепил свой пост фразой: «Тренируйся дома – играй за весь мир».
Сейчас Смолов находится на обязательном двухнедельном карантине, и, как заявил сам футболист, он не собирается его нарушать.
Эдер
Португальский нападающий «Локомотива» также не теряет время зря и продолжает усиленно тренироваться дома.
Ещё в конце прошлого месяца португалец выложил милое видео со своей семьёй.
Джефферсон Фарфан
А вот перуанец Фарфан не покинул Россию, оставшись на карантине в Москве. Напомним, что он продолжает залечивать тяжёлую травму, которую получил ещё прошлым летом. Джефферсон выложил в инстаграме несколько фотографий из своего дома. На одной из них он общается со своей семьёй по видеосвязи и призывает заботиться о своих близких даже на расстоянии.
Владислав Игнатьев
Защитник «железнодорожников» Владислав Игнатьев во время карантина радует свою девушку Аиду цветами.
Публикацию сразу же прокомментировал Фёдор Смолов: «Брат, не повезло вам. Карантин в машине застали». «Хотя бы не в лифте», — ответил ему Игнатьев.
В комментарии к Владиславу пришёл и Евгений Савин: «Ах ты, романтик старый», — пошутил блогер. «Почему старый? Старичок», — написал 33-летний футболист «Локомотива».
Антон Миранчук
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поддерживает форму дома на велотренажёре.
В отличии от Смолова, Антон свою тренировку от Nike уже провёл и даже выложил видео в IGTV.
А на днях Антон Миранчук принял участие в челлендже Роналду, сумев сделать упражнение 55 раз за 45 секунд.
Юрий Сёмин
Главный тренер «Локомотива» в своём инстаграме заявил, что его любимая собака пристально следит за соблюдением карантина. Сёмин за это время посмотрел два фильма: один – о Льве Яшине, второй – сериал «В созвездии Стрельца». Российский тренер отметил, что фильмы ему понравились, а также поздравил своего друга и болельщика московского «Локомотива» Валерия Баринова с ролью в сериале.
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