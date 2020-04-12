«Его коленная чашечка лопнула. Он плакал и просил морфин». 20 лет страшной травме Роналдо

Кто виноват в трагедии одного из сильнейших футболистов за всю историю.

В середине и конце 90-х на планете не было футболиста, который играл бы ярче Роналдо. Не хватит никаких эпитетов, даже если их собирать со всех существующих языков мира, чтобы описать его игру. Он был спортсменом, опередившим время и способным творить вещи, неподвластные остальным. Его талантом восторгались не только одноклубники или сторонние наблюдатели, но и соперники.

«Не ожидал от соперника таких подлостей». 22 года первому матчу «Спартака» и «Интера» Воспоминания о первом матче 1/2 финала Кубка УЕФА, в котором «Спартак» на «Сан-Сиро» противостоял феноменальному Роналдо.

— Я никогда не видел футболиста, который способен так уверенно и точно контролировать мяч на высочайшей скорости. Когда я следил за ним, казалось, что наблюдаю за героем компьютерной игры, — говорил защитник сборной Франции, чемпион мира Марсель Десайи, не раз противостоявший бразильцу на клубном и международном уровне.

— Он мог только начать движения с центра поля, а весь стадион уже погружался в экстаз. Его игра с мячом – самое быстрое, что я когда-либо видел, — влюблённо произносил Бобби Робсон, работавший с Роналдо в «Барселоне» в течение одного волшебного сезона.

— Безусловно, Роналдо и Марадона – самые сильные футболисты, с которыми я когда-либо встречался, — рассуждал в 2008-м легендарный Паоло Мальдини, отыгравший 900 с лишним матчей за «Милан».

— Однажды в 1996-м тренер попросил меня следить за ним, — улыбался спустя годы экс-защитник «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» Квинтон Форчун. – На что я ответил: извините, мистер, но для этого вам нужно будет показать мне после матча видео матча. Только так я смогу сделать это. Роналдо был физическим совершенством, казался мифической фигурой. Я очень люблю Месси, множество раз играл вместе с Криштиану и обожаю его, признаю выдающийся талант Неймара и исключительность Роналдиньо. Но лишь если соединить их, взять у них лучшие качества, только тогда мы получим игрока уровня Роналдо.

На протяжении великой карьеры бразилец успел покорить множество высот: он трижды признавался игроком года ФИФА, дважды становился чемпионом мира, выигрывал национальные чемпионаты и Кубок УЕФА, насобирал сотню индивидуальных наград, перечисление которых растянулось бы на несколько абзацев. Но почти каждый, кто видел игру Роналдо во время его расцвета, согласится: он бы мог взлететь ещё выше и задержаться там на десятилетия – точно так же, как сделали Криштиану и Месси.

Но волшебство Роналдо закончилось в чёрный день апреля 2000-го. Это был настоящий кошмар.

Роналдо сломался через шесть минут после выхода на поле. До этого он лечился четыре с лишним месяца

12 апреля. Рим. «Стадио Олимпико». Второй тайм. В первом матче финала Кубка Италии «Лацио» выигрывал со счётом 2:1 у «Интера», на ранний гол Зеедорфа хозяева ответили двумя ударами Недведа и Симеоне. Главный тренер миланского клуба Марчело Липпи выпустил на 58-й минуте главную звезду – Роналдо, который пропустил 4,5 месяца из-за травмы связки надколенника и операции. Его плавно подводили как раз к этому матчу и изначально планировали, что он выйдет в лучшем случае в начале второго тайма.

Бразилец успел провести на поле менее шести минут. В конце шестой случилось страшное: после выноса от ворот и борьбы в центре поля Роналдо подхватил мяч, ускорился, ворвался в почти свободную зону и попытался фирменными финтами-переступами раскачать центральных защитников Михайловича и Фернанду Коуту. Одно движение в сторону, другое – и бразилец без всякого контакта упал с перекошенным от дикой боли лицом. Футболисты «Лацио», только что противостоявшие нападающему, экстренно выбили мяч за боковую линию и жестами позвали врачей. Откуда-то издалека примчался бывший партнёр Симеоне. Вокруг игрока мигом собрались все участники матча. Кто-то молился, кто-то схватился за голову. Болельщики обоих клубов шоке оцепенели. Настоящая драма.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Матч можно было не доигрывать – сосредоточиться на нём было уже сложно (собственно, голов зрители больше не увидели). Когда Роналдо уносили с поля на носилках, он плакал навзрыд. Президент «Интера» Массимо Моратти и главный тренер Марчело Липпи ходили с чёрными лицами и с трудом выдавливали из себя слова для журналистов. В частности, они рассказали, что в раздевалке бразилец находился в шоковом состоянии и постоянно звал маму.

Физиотерапевт Нилтон Петроне, работавший с Роналдо на протяжении семи лет и занимавшийся его реабилитацией, в 2018-м в интервью изданию FourFourTwo делился воспоминаниями: «Если бы я показал вам фотографии, вы бы ни за что не поверили. Сразу после операции его колено опухло и стало размером с футбольный мяч. Нам потребовались четыре пробирки для слива крови. Он не переставал плакать и просил вколоть ему морфин, чтобы остановить боль. Однажды он разбудил меня звонком посреди ночи и умолял: «Скажи мне, что я буду снова играть в футбол! Пожалуйста, не лги мне». Я находился всегда рядом с ним, внутри всех процессов. Тогда мало кто верил, что Роналдо вернётся. В том числе и врачи».

Сейчас принято называть страшными травмами даже классический разрыв крестообразной связки, но в случае с Роналдо всё было многократно хуже. Помимо «крестов», он полностью разорвал связку надколенника (ту самую, которая была повреждена ранее), а также был разрушен сам надколенник.

— Он буквально лопнул. Отдельные его фрагменты болтались возле бедра. Безусловно, это самая страшная травма, с которой я когда-либо сталкивался, — вспоминал Петроне, работавший на родине также с Ромарио, Элбером, автогонщиком Сенной, теннисистом Куэртеном, а ещё со многими бразильскими клубами. Личным консультантом для Роналдо Петроне стал ещё во время выступлений игрока за ПСВ.

В те дни весь футбольный мир содрогнулся. Многие итальянские и бразильские телеканалы отменили стандартную программу передач и вели прямой эфир из клиники, куда приехал оперироваться Феномен. Врач Жерар Сальян выступил после хирургического вмешательства на специальной пресс-конференции. Он попытался всех успокоить и дал осторожный прогноз: «Через 7-8 месяцев, возможно, Роналдо вернётся».

На возвращение бразильцу потребовалось куда больше времени. Но к этому мы вернёмся позже. А тогда, в 2000-м, уже начались споры: кто виноват в чудовищной травме волшебника.

Возможная причина №1. Выход Роналдо на финальный матч Кубка Италии оказался поспешным?

Разумеется, сразу же нашлись люди, которые стали обвинять руководство «Интера» и личного врача Роналдо в форсировании сроков восстановления после прежней операции. Её бразилец, ещё раз напомним, перенёс в конце ноября 1999-го.

Соотечественник Зико заявлял в СМИ: «Я категорически не согласен с тем, как было организовано возвращение Роналдо на поле. Это абсурд – выпускать игрока после простоя сразу же на второй тайм ключевого матча против «Лацио». Было бы лучше дать ему отыграть хотя бы пару товарищеских игр в более щадящем темпе и дать плавно втянуться».

— После операции в 1999-м мы каждый месяц летали в Париж к Сальяну, — отвергал обвинения Петроне. – В начале апреля хирург дал добро на участие Роналдо в матчах, он уже работал несколько недель в общей группе и чувствовал себя хорошо. «Интер» всегда очень дотошно относится к реабилитации игроков, поэтому без вердикта оперировавшего врача его бы просто не выпустили на поле.

— Он на 100 процентов восстановился от повреждения и работал наравне с партнёрами, — подтверждал Сальян. – Поэтому он должен был выдержать отрезок второго тайма.

Возможная причина №2. Склонность бразильца к травматизму из-за его манеры игры

Проблемы с коленями начались у Роналдо ещё на заре карьеры. Впервые он пропустил длительный отрезок во времена ПСВ, когда в сезоне-1995/96 выбыл почти на четыре месяца и проходил консервативную реабилитацию у Петроне. Во время выступлений за «Барселону» обошлось без длительных простоев, однако несколько раз Роналдо жаловался на боли в суставе и уезжал на неделю-другую восстанавливаться в Бразилию. Наконец, травма в ноябре 1999-го – она возникла не на ровном месте. На протяжении нескольких месяцев бразилец играл на уколах, дегенеративные изменения уже не были секретом ни для кого из докторов, а на одной из пресс-конференций футболист даже обмолвился о «хронических болях». Правда, «Интер» потом заявил, что его неправильно поняли.

— У Роналдо была проблема, называемая трохлеарной дисплазией коленного сустава, — объяснял Петроне. – Это анатомическая аномалия, при которой связь между коленной чашечкой и бедром немного нестабильна, и чашечка «танцует» на бедре. Оперировать это нельзя, требовался постоянный мониторинг, Роналдо должен был поддерживать сустав максимально стабильным.

— Кроме того, на травматизм Роналдо сильно повлияла манера игры, — продолжал физиотерапевт. – А именно – его взрывная сила и скорость. Роналдо был генетически одарен особыми мышечными волокнами, которые производили огромную мощность. Мы провели несколько тестов в «Интере» и пришли к выводу, что у Роналдо была не только скорость, но и невероятная координация. Испытания показали, что он способен пробежать 100 метров за 10,2 или 10,3 секунды, что невероятно, учитывая, что результат Усэйна Болта – 9,58. Медленные игроки реже сталкиваются с подобными проблемами. Тело Роналдо не было слабым, но его взрывная способность создавала дополнительную нагрузку. Он не просто быстро бегал по прямой, а ещё с невероятностью скоростью менял направление. Падал, вставал, бежал справа налево, а потом слева направо – очевидно, что риск травматизма при таком стиле повышается.

Возможная причина №3. Стероиды, которые вкалывали Роналдо во времена ПСВ

Эта версия появилась почти сразу же, а развитие получила и спустя годы, её обсуждали вплоть до конца карьеры Роналдо.

В 2000-м, спустя несколько дней после жуткого падения, ведущий бразильский хирург Мойзес Кохен рассуждал: «Если мы сравним нынешнего Роналдо, вышедшего на поле против «Лацио», с тем, который приехал в ПСВ, мы увидим колоссальную разницу. Это просто два разных человека! А одинаковые у них только зубы. Его тело природой не создано для такого веса, который оно переносит на себе сегодня. Роналдо – лишь один из характерных случаев. А вообще я ежедневно вижу спортсменов из разных видов спорта, которые искусственно наращивают мышечную массу. Это создаёт ужасные аномалии в их телесных системах и неизбежно ведёт к проблемам».

Позже, в 2008-м, бывший директор бразильского антидопингового агентства Бернардо Санти выдвинул конкретные обвинения: «Я разговаривал с врачами, которые знали коллег в ПСВ. По их словам, в тренировочную программу Роналдо были включены несколько препаратов, в числе которых значились и стероиды. 18-летний Роналдо в то время был невысок и недостаточно мощен, и чтобы ускорить его рост, доктора назначили ему специальные таблетки. Он сразу же начал набирать вес, хотя в его возрасте этого не должно было происходить. Мышцы срослись неправильно по отношению к костям, из-за чего большая нагрузка выпадала на его колени. Расплата в таких случаях наступает не сразу, а спустя время — 10, 15, 20 лет».

— Проблемы Роналдо – результат жестокого обращения с ним в начале карьеры, — говорил легендарный бразилец Сократес. – Мы все видели, как он слишком быстро рос в ранние годы. Его мышечная масса росла, а сила и эластичность сухожилий и связок в коленях оставались прежними. К сожалению, он был обречён на травмы заранее.

Возвращение

Коленные суставы – вещь слишком сложная, и даже сегодня, спустя 20 лет, они не изучены мировыми ортопедами в полном объёме. Неслучайно повреждений крестообразных связок становится всё больше и больше, а когда специалисты пытаются разобраться в истоках бед, чаще всего называют не одну-две причины, а целый комплекс. Не исключено, что и в случае с Роналдо свою роль сыграли сразу три перечисленных выше фактора.

Роналдо всё-таки смог вернуться в футбол, несмотря на все сложности. Его возвращение состоялось спустя 512 дней – в сентябре 2001-го бразилец вышел на замену в матче Кубка УЕФА против «Брашова». Позже он ещё раз доказал свою уникальность – выиграл чемпионат мира-2002, снова стал лучшим игроком на планете и завоевал «Золотой мяч», получил приглашение от «Реала» и на протяжении четырёх сезонов сохранял высокий уровень.

Только магии в игре Роналдо после возвращения стало гораздо меньше. Он навсегда потерял взрывные способности, умение столь виртуозно и стремительно менять направление и также вести мяч на ультразвуковой скорости. Пришлось учиться играть на новых качествах, и бразилец в этом преуспел, превратившись в идеального завершителя и игрока штрафной.

Как изменился футбол за 25 лет? Из 1994 года отвечает Роналдо Роналдо тогда тоже был только один.

Прекрасно, что карьера Роналдо после той жуткой травмы не оборвалась досрочно – всё могло сложиться хуже.

Трагично и грустно, что мир не смог насладиться талантом Феномена в полном объёме. Будем верить, что когда-нибудь мы увидим на футбольных полях кого-то похожего – и с более счастливой судьбой.

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