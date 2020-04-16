Даже «Барселоне» придётся продать игроков, чтобы хватило на зарплаты. В списке три звезды

Последствия коронавируса для футбола трудно прогнозировать, пока не будет окончательно ясна судьба сезона. Но уже можно сказать, что клубы точно понесут огромные финансовые потери. Без игр заморожены выплаты от телекомпаний, нет доходов в дни матчей — практически все возможности заработать отпали. Сокращения зарплат, о которых договариваются почти все клубы, могут решить проблему частично, но не полностью. Поэтому в течение нескольких месяцев, когда жизнь вернётся в привычное русло, можно ожидать массовой миграции игроков. Даже несмотря на снижение трансферных цен на рынке, клубы будут вынуждены продавать своих лучших игроков. Не для заработка, а чтобы сократить расходы на зарплату.



Хуже всего английским клубам. В ФИФА считают опасным, когда больше 60% годового бюджета клуб тратит на зарплаты игрокам — в Англии сразу несколько клубов тратят больше 70%. Среди них «Лестер», «Кристал Пэлас», «Эвертон» — команды, в которых есть заметные футболисты. Существует даже программа господдержки, которая должна помочь клубам — правда, она рассчитана на клубов низших дивизионов и аутсайдеров, поэтому присоединение к ней «Ливерпуля» вызвало такой мощный негатив.



«Сандерленд» из третьего дивизиона сейчас существует исключительно благодаря господдержке. А середнякам АПЛ, у которых зарплаты выше, помощи государства не хватает. Любой, даже небольшой удар по доходу может сделать их неплатёжеспособными. Коронавирус нанёс огромный удар. В других странах тоже есть клубы, которым будет трудно справиться с последствиями кризиса без продаж, но начнём с Англии.

Гарри Кейн Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» — один из самых сбалансированных клубов АПЛ, на зарплаты тратит около 50% дохода. Но у лондонцев другая проблема. Долги за новый стадион огромны и ложатся на бюджет тяжёлым грузом. Потеря десятков миллионов из-за паузы в сезоне столь обременительна, что придётся находить деньги на выплату кредитов другим способом. Дэниел Леви сразу согласился участвовать в госпрограмме, по которой английские власти оплачивают часть расходов клуба, но под влиянием общественного мнения изменил решение.



Сейчас сразу несколько английских СМИ сообщают, что в жертву может быть принесён Гарри Кейн. Главная звезда команды, оценивается руководством в 200 млн фунтов — абсолютно нереалистичная цена с учётом падения трансферного рынка. Но учитывая, что речь идёт о Дэниеле Леви, простых переговоров не стоит и ждать. Есть и фаворит, «МЮ», который благодаря огромному количеству спонсоров держится в кризис лучше других и сохраняет возможность делать большие трансферы.

А как же контракты? Летом топ-клубы столкнутся с серьёзной проблемой Готового решения нет даже у ФИФА.

Атакующий полузащитник уже давно привлекает внимание «МЮ», но теперь ситуация выглядит совсем сложной для «Лестера». Мэддисон даже не входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Лестера». В идеале, чтобы продать его дороже, клубу стоило бы подписать с ним новый контракт. Но это повлечёт повышение зарплаты, на клуб пойти не может. Видимо, уход неизбежен.

Ещё одна ситуация, когда у клуба почти нет вариантов, кроме продажи. Заха — с отрывом самый высокооплачиваемый футболист команды, а ещё — тот, на которого играют все остальные. Он мог уйти раньше, но после снижения доходов «Кристал Пэлас» продажа лидера выглядит практически неизбежной.

Дженнаро Гаттузо полностью отказался от зарплаты на время карантина. Благородный поступок, но он не решает все проблемы. У «Наполи» ситуация трудная: возрастной состав, сразу несколько игроков становятся свободными агентами летом. Например, Дрис Мертенс, лучший бомбардир в истории «Наполи». Клуб ведёт с ним переговоры, речь идёт о повышении зарплаты. С Хосе Кальехоном также идут переговоры. Одновременно зашли в тупик переговоры с Миликом. Аркадиуш требует повышения зарплаты до 3,5 млн евро, клуб не может себе этого позволить. Альтернатива — продать. На Милика есть несколько претендентов, включая «Атлетико», «Шальке» и «Тоттенхэм» в случае продажи Кейна.

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Президент клуба Клаудио Лотито занял непопулярную в стране позицию, до последнего настаивая на продолжении сезона. Пауза вредит его команде не только финансово, но и потому, что «Лацио» стал сенсацией. Теперь клубу приходится адаптироваться к новой реальности. Самый простой способ для клубов, вроде «Лацио», которые регулярно покрывают дефицит бюджета продажами лидеров, — расстаться с кем-то из игроков. Сейчас главный актив один — Милинкович-Савич, который интересен «Ювентусу» и «ПСЖ». Сага с продажей сербского полузащитника тянется уже больше года, но чем дальше, тем меньше вариантов у руководства «Лацио». Тот случай, когда продажа одного игрока позволит решить все проблемы и, возможно, даже найти ему недорогую замену.

Ни по одному топ-клубу вирус не ударил так сильно, как по «Барселоне». Причина в том, что у каталонцев самая большая в мире зарплатная ведомость. Жозеп Фонт, кандидат в президенты «Барсы», даже сказал, что клуб близок к банкротству. Скорее всего, это часть предвыборной борьбы, потому что у «Барселоны» есть очевидный способ поправить финансовые дела. Это ненужные игроки. Их много, и некоторые из них очень дорогие, как Коутиньо, который проводит неплохой сезон в «Баварии», но всё-таки не убедил мюнхенцев отдать за него 100 с лишним миллионов. Бразилец выставлен на трансфер. Вопрос лишь в том, как сильно «Барселона» готова потерять в деньгах по сравнению с потраченными на игрока 145 млн евро. Если на него не найдётся покупателя, игрока отдадут в аренду. Но тогда понадобится продать другую звезду.

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О степени разочарования в Дембеле говорит тот факт, что его готовы продать за 60 млн евро. Это в два раза меньше, чем он обошёлся «Барселоне». По крайней мере такую информацию опубликовала газета Marca. Травматичный француз так и не стал важным игроком, а его возраст и талант дают надежду, что за него всё-таки можно будет выручить приличную сумму.

Антуан Гризманн Фото: Getty Images

Самая неожиданная новость, но её опубликовало авторитетное издание Sky Sports. По его сведениям, речь в случае с Гризманном не о разгрузке зарплатной ведомости, а об усилении. У «Барселоны» есть две важные трансферные цели: Неймар из «ПСЖ», который провёл в Каталонии лучшие годы в карьере, и Лаутаро Мартинес в «Интере», в покупке которого заинтересован Лео Месси. При этом денег на трансферы у «Барселоны» нет, для начала клубу нужно кого-то продать, также возможны обмены. И вот тут как раз может ключевую роль сыграть Гризманн. В его услугах заинтересованы и «Интер», и «ПСЖ». И если «Барселона» не сможет собрать необходимую сумму благодаря продаже других игроков (таких как Видаль, Ракитич, Семеду, Фирпо), клуб может пожертвовать даже Гризманном.

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