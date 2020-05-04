В «Спартаке» Черышев мог получать в 6 раз больше, чем в Испании. Но он выбрал футбол

То, что Дениса Черышева российские топ-клубы не раз хотели вернуть из Испании на родину, факт известный. И «Спартак» им всерьёз интересовался, и «Зенит», и ЦСКА. Он же всегда твердил одно — хочу играть в Европе! Хотя в РПЛ ему сулили золотые горы.



Кто, когда и сколько? И ждать ли его в России? Предлагаю взглянуть на эту сагу с разных сторон. Слово – отцу игрока, представителям клубов и известному агенту.

«Если ты будешь в «Ливерпуле» — это будет «бомба»!»

Кто больше знает о сыне, чем он? Экс-форвард сборной России Дмитрий Черышев, кроме вариантов в РПЛ, вспомнил переговоры Дениса с «Ливерпулем» и предположил, когда Черышев-младший может вернуться на родину.



— «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Все звали Дениса?

— Были разговоры, да. Ещё «Краснодар». Про «Локомотив» я ничего конкретного не слышал. А со стороны «Динамо» был интерес, когда там спортивным директором работал Дима Галямин. Звонил мне – обсуждали.



— «Спартак» звал при Карпине?

— Лично я с Валеркой на эту тему не общался. Хотя у нас всегда были хорошие отношения и остаются. Напрямую он никогда Дениса в команду не приглашал. Может, через каких-то других людей разговаривал, хотел – я не знаю.



В «Спартаке» у меня был разговор с Димой Поповым. Он как раз приехал в Испанию посмотреть одного футболиста «Хетафе». А тут Денис играл в пригороде Мадрида. Забил, кажется, два. Но дальше разговоров дело не продвинулось.



Ещё общались со Слуцким. Разговор был в 2010 году, когда ЦСКА играл матч Лиги чемпионов в Севилье. Я приехал на игру, мы встретились, поговорили.



Интерес был у всех, но последнее слово всегда оставалось за Денисом, и окончательное решение принимал только он. Я мог сказать: «Денис, вот, смотри, в России есть интересный вариант. Может бы, да?». На что он всегда отвечал: «Я хочу играть в сильном чемпионате». А если я продолжал: «Пап, отстань, тема закрыта» (смеётся).



Он поставил себе такую цель и шёл к ней. И добился своего. Много было предложений из России. Были и есть. Предлагали очень хорошие условия. Но если человек сказал: «Я буду здесь, пока у меня будут силы» — это его решение.



— У Дениса есть официальный агент. Но и вы всегда готовы помочь советом.

— Ну а как же? И ко мне могут люди обратиться, пообщаться, узнать что-то. Некоторые абсолютно неправильно поступали – звонили Денису напрямую и обсуждали эту тему с ним. Я считаю, что такого быть не должно. Зачем дергать и напрягать игрока, когда рядом есть те, с кем можно все обговорить? Футболиста этим можно выбить из колеи – он начнет больше думать о предложениях, чем о работе.



У меня был такой случай. Я еще играл в Нижнем Новгороде. Матч в Воронеже – к нам приезжает представитель «Днепра». С предложением. В обед он мне его сделал – вечером игра. Послеобеденного сна у меня, конечно, не было. Как рукой сняло! В голове все мысли только о нашем разговоре. И матч против «Факела» я провалил…

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— Денис всегда за советом обращается?

— Обсуждаем, естественно. А как же? Это его будущее – рассуждаем, решаем. Единственное, во что я принципиально не лезу – трансферные дела. Это – к агенту.



— Правда, что в «Спартак» вас приглашали обоих – Дениса играть, а вас молодежку тренировать?

— Не было такого, врать не стану.



— Но в «Зените» вы работали – в сезоне-2013/14 тренировали дубль. Казалось бы – самое время для перехода Дениса.

— Со мной на эту тему никто не разговаривал. Хотя тот же Спаллетти мог подойти, узнать, пригласить. И другие люди могли обратиться: «Как там Денис? Хочет к нам, не хочет?». Ходили какие-то разговоры, но и только. Сам я с Денисом, естественно, общался: «Я работаю в «Зените», можем вместе». Но он только начинал свою серьезную карьеру в Испании.



— «Реал» всегда достаточно ревностно относился к разговорам об уходе Черышева. То 20 миллионов за трансфер запросит, то сумму отступных впишет – 200 миллионов!

— Вот такое отношение к своим воспитанникам. В «Реал Мадриде» они стоят на определенной ступени. Понятно, что при переговорах все это может опуститься и в 10 раз, и в 15. Но сам факт. Отношение!



— К трансферу в «Ливерпуль» был близок?

— Обсуждали, да. Когда «Ливерпуль» продал в «Манчестер Сити» Стерлинга, у них на эту позицию было 3-4 кандидатуры – в том числе Денис. Это еще при Роджерсе было.



Что интересного в истории с «Ливерпулем» – я с детства в Англии за эту команду болею. Есть в разных странах клубы, которым симпатизирую. В Германии – «Кайзерслаутерн», в Италии – «Парма». А в Англии – «Ливерпуль». Не знаю, почему, но вот так сложилось. Может, потому что «Битлз» оттуда – не помню уже. И когда у Дениса возник этот вариант, я ему сразу сказал: «Если ты будешь в «Ливерпуле» — для меня это будет «бомба»!». Но что-то не получилось. Что именно – не знаю. Хотя уже начали обсуждать сумму трансфера.

— А в Испании вы, наверное, всегда за «Реал» болели?

— Не поверите — сначала за «Барселону». Но после того как Фигу перешел в «Реал» — уже за Мадрид. А когда Денис стал игроком этой команды – тем более.

Дмитрий Черышев Фото: РИА Новости

«Связка с Дзюбой в «Зените»? Уйду от ответа»

— В России Денис получал бы в несколько раз больше, чем в Испании. Но всегда выбирал футбол, а не деньги. Характер, воспитание?

— Ну это у него спрашивать, как мы его воспитали (смеется). Лишних орденов на себя навешивать я не хочу.



Конечно, старался привить ему характер. Знаете, какой? «Если не ты, то никто».



Разные были моменты. Один случай никогда не забуду. Он еще маленький был, команда проигрывала. И Денис чего-то захромал. Я: «Что, нога заболела? Соберись! Или поехали домой!».



Тот матч они выиграли. Денис на последних минутах забил и отдал. Я, конечно, переживал, что так грубо поговорил с ним. Но вот именно в таких ситуациях и воспитывался характер. Который поможет ему преодолеть множество трудностей – те же травмы.



Потом он сам далеко не глупый парень. Всегда много внимания уделял учебе. Школу хорошо закончил, университет. У Дениса уже есть тренерский диплом – так называемый двухуровневый, на две категории. Для третьей, высшей, которая дает возможность профессионально работать с командами мастеров, осталось всего год отучиться. Так что, если захочет стать тренером – никаких проблем.



Серьезный, образованный, много читает. В частности, Библию. Думаю, это тоже помогает принимать правильные, взвешенные решения по жизни.

— Но когда такие деньги предлагают – трудно удержаться. В пять-шесть раз больше!

— Таких вариантов я что-то не помню. Но вообще, согласен, деньги – серьезное искушение. Тем более век футболиста очень короток, практически все хотят хорошие долгосрочные контракты. Но получать удовольствие от работы – бесценно. Поверьте мне, Денис не бедный человек. И сейчас он получает огромное удовольствие, играя в сильном чемпионате. Доволен и рад тому, что выступает за «Валенсию».



— Гордитесь сыном?

— Конечно. Играть в Европе, в таком турнире – это означает всегда работать на максимуме. Здесь сам футбол подстёгивает к тому, чтобы держать себя на уровне. Трудно, тяжело — да. Но то, что Денис так долго в Испании, и о нем здесь хорошего мнения, говорит о многом. Прежде всего – о его трудолюбии.

— Вернется он все-таки или нет?

— Я с ним часто разговариваю. Сейчас он прикладывает максимум усилий для того, чтобы удержаться в самом сильном чемпионате мира. По поводу России говорит: «Ничего не загадываю, как будет – так будет. Должен наступить момент. Может быть через год, через два. Придет предложение – и будет видно».



— Вы бы сами этого хотели?

— Я – да. Мое мнение – Денис должен попробовать себя в российском чемпионате. РПЛ – не такой слабый турнир, как кто-то может посчитать. Многие команды выступают на серьезном уровне. В хорошие времена могут составить конкуренцию большим европейским клубам. Вспомните, тот же «Краснодар» недавно и «Севилью» обыгрывал, и с «Валенсией» на равных играл…



— Последние варианты в РПЛ – кто звал Дениса?

— Знаю, что пару раз к нему обращались люди из «Краснодара». И был серьезный интерес со стороны «Зенита».



— Если выбирать какой-то конкретный клуб из топов — куда бы хотелось? В «Зенит» в пару к Дзюбе, в родное для вас «Динамо»…

— Скажу так: есть команды, в которые Денис, я думаю, с удовольствием бы пошел. Понимаете, тут очень много нюансов. Уровень команды – еврокубки, борьба за трофеи. Отношение тренера – желание видеть футболиста в составе, доверие к нему. Чтобы система игры позволяла раскрыться. Чтобы со стороны клуба это не было трансфером ради трансфера – пустым развлечением. Знакомые партнеры, чтобы поскорее влиться – тоже большое подспорье.



— Ну вот же — «Зенит» и Дзюба.

— Конечно, та химия, которая появилась между ними на чемпионате мира – это было нечто. Чудеса творили. Я был, честно говоря, по-хорошему шокирован. Артем все время сбрасывал мячи туда, куда бежал Денис!



Но если говорить о выступлении за одну клубную команду, то тут я уйду от ответа. Время покажет. Все возможно.

Стенд-ап Дзюбы. Как он прожарил Черышева по-испански (видео) Просто топ. У сборной России крутая команда и душевный капитан.

«За нарушение карантина ничего не было. Еще раз объяснили – надо дома сидеть»

— Несколько вопросов об актуальном. Когда «Валенсия» тренироваться начнет?

— В начале прошлой недели вышло сообщение – с 4-го мая все команды в Испании приступают к тренировкам. Пока это будут занятия с ограничениями – между футболистами будет соблюдаться определенное расстояние. Потом наступит вторая стадия – уже без ограничений. И, вроде бы, как я слышал – 5 июня хотят возобновить сезон.



Все ребята, конечно, очень соскучились по футболу. По игре, по мячу. Даже по общим тренировкам. Я у Дениса спрашиваю: «Чего делать-то будете? Какие-то комбинации разыгрывать?». – «Пап, пока ничего не знаю. Знаю, что будем готовиться» (смеется).



— Писали, что в «Валенсии» 25 человек переболели коронавирусом.

— Да, 15 игроков и 10 работников клуба. Но недавно сдавали третий тест – у всех отрицательный результат. Видимо, появился иммунитет на эту болячку.



— Как Денис на карантине форму поддерживал?

— Реально – тяжело пришлось. Хорошо, что у сына дом, небольшая территория – можно выйти с мячом немного повозиться, пожонглировать. Какие-то ускорения поделать. Еще клуб всем велотренажеры предоставил, штанги. Плюс – беговая дорожка. Но все это, конечно, не то. Полноценный тренировочный процесс ничем не заменить.

— За ту историю с нарушением карантина ему ничего не было?

— Вообще ничего. Это был только первый день – никакой конкретной информации. Как себя вести, что можно делать, что нельзя. Денис отправился на пробежку за город. А рядом жилые дома – кто-то сфотографировал. Но в клубе ему потом ничего не говорили, никто не придирался. Поняли – от незнания. Еще раз объяснили – надо дома сидеть, строгий карантин. Вопросов нет.



— Зарплаты в «Валенсии» сократили? На сколько? Была информация — на 18 процентов, если не доиграют сезон, и на 9, если доиграют.

— Так и есть. Сначала были предложены другие цифры, но их капитанский совет отклонил. А потом нашли компромисс. Есть общее понимание – это нужно. Такая уступка — помощь всем. Стране, городу, клубу, футболу. Я так понимаю, все большие команды в Испании пошли на снижении годовых контрактов.



— В Германии сезон должен возобновиться уже на днях. О том, как это будет – много разговоров. Игроки в масках, стерилизованные мячи…

— Я не думаю, что все будут играть в масках. Или футболисты перестанут идти в прессинг, в подкаты, в борьбу. Что это за футбол будет? Например, при стандартах, когда в штрафной всегда большое скопление народа. Понятно, что вопросов много. Посмотрим.

5 самых важных голов Черышева за сборную России В матче с Кипром Денис забил 10-й и 11-й мячи за сборную – половину из них вы точно помните!

«ЦСКА вел переговоры с Черышевым в 2012 году. После этого — нет»

Экс-начальник селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков (покинул клуб в марте) в интервью «Чемпионату» прокомментировал интерес красно-синих к Черышеву.



— В последнее время переговоров по Черышеву ЦСКА не вел. При мне в должности главы селекционного отдела – это точно.



— А раньше? 2015 год, в Испании писали – «Реал» просит 20 миллионов, ЦСКА готов заплатить 16.

— Такого диалога тоже не было.



— А что было?

— Интерес к Черышеву был раньше – где-то в 2012 году. Был интерес, переговоры. Но в то время селекционный отдел ЦСКА возглавлял Антон Евменов. И я не хочу быть голословным и строить предположения – какие цифры фигурировали и почему переговоры не завершились подписанием контракта. Просто не в курсе всех деталей.



— Едва ли не каждое трансферное окно обсуждается возможный переход Черышева в один из клубов РПЛ. «Спартак», «Зенит», ЦСКА… Многим он интересен – особенно в условиях лимита. Но перехода все нет.

— Здесь очень много нюансов. Трансферная стоимость, зарплата… На одной чаше весов футбольные качества Дениса, к которым нет вопросов. А на другой — травматичность. Кого-то она может отпугивать. К тому же в Испании Черышев играет только на натуральных полях, а у нас еще недавно было несколько синтетических газонов. Пермь, Уфа… Клубы делают прикидку, анализ – может ли это сказаться на игроке?



— Черышев всю карьеру выступает в Испании и не возвращается. Хотя здесь бы зарабатывал гораздо больше. По нынешним временам уникальная история – пример для многих.

— Соглашусь, редкий случай. И лично я Дениса за это очень уважаю. Человек выбирает футбол.

У нас же – и особенно во времена лимита — деньги часто идут на первом месте. Даже на моей практике таких примеров предостаточно. И загубленных из-за этого карьер.



А у Дениса европейское футбольное образование. Если вынести за скобки череду травм – то очень хорошая карьера за рубежом. Я бы на его месте тоже в Россию не особо стремился.

Денис Черышев Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Краснодар» решил, что Денис не тот человек, из-за которого стоит рисковать 10 миллионами»

Если верить Дмитрию Черышеву последними командами, которые всерьез интересовались Денисом в РПЛ были «Зенит» (где сейчас, кстати, работает Евменов) и «Краснодар». Алексей Зинин занимал пост спортивного директора «Краснодара» в 2016-2017 годах и вспоминает, что в то время клуб предложение Черышеву не делал (справедливости ради — это было еще до звездного для Дениса ЧМ-2018 и потом «быки» могли вернуться к его кандидатуре).



— Когда вы работали в «Краснодаре» интересовался ли клуб Черышевым?

— Интересоваться – это значит включить игрока в списки для изучения и сбора информации. В этом плане мы интересовались сотней футболистов в каждое трансферное окно и, разумеется, Денисом тоже – все-таки не так много россиян выступают за рубежом в престижных клубах. Однако ни в один шорт-лист Черышев в итоге включен не был, соответственно, и в предварительные переговоры мы не вступали. Он – качественный, хорошо обученный футболист, но специфичный, преимущественно для команд, проповедующих быстрые атаки.



Считаю, в тот период Денис не проходил бы в состав «Краснодара», по целому ряду игровых и ментальных причин. Прежде всего, он не очень подходит для позиционного нападения в принципе. Также настораживала низкая конкретика его атакующих действий, при том, что он, как правило, не перегружен черновой работой. Статистика не всегда и не везде имеет значение, но в случае с уже зрелым фланговым атакующим игроком для роли лидера – она существенна.



После проработки всей информации было принято решение, что Денис по соотношению «цена-качество-нужный результат» не тот человек, из-за которого стоит рисковать 10 миллионами — примерно такие цифры тогда фигурировали для российского рынка. При этом Денису было уже 26-27 лет, при условии, что с ним следовало бы подписать контракт на 3-4 года, там уже не было последующего трансферного потенциала.



В итоге в тот период мы взяли в эту позицию более сбалансированного и универсального Классона за 1,8 миллиона, затем более яркого дриблера Вандерсона Мисаэля за 6,5, плюс подрастал Шапи. Все они более органичны именно для игры «Краснодара», и, к тому же, даже все вместе требовали меньших финансовых вложений (в том числе, и в плане зарплаты), чем один Черышев.

«Меня не устраивает роль в «Краснодаре». Все об этом знают». Шапи надоело терпеть Откровенное интервью с Сулеймановым.

Знаете, в отношении Дениса в чем парадокс? Он почти у всех вызывает симпатию. Он очень позитивный, ответственный человек, которому многое дано, у него есть определенные качества, он находится в хорошей футбольной среде, правильно себя позиционирует, с ним до сих пор связано много надежд, у него с лета 2018-го в сборной России произошёл всплеск результативности под руководством Станислава Черчесова, но… Увы, у него до сих пор нет ни одного полноценного клубного (именно клубного) сезона в карьере, который бы он провел хотя бы на уровне осени-2014. Тема травм в данной ситуации – это не оправдание, а оттягчение ситуации с точки зрения трансфера в топ-клуб. Конечно, очень бы хотелось, чтобы в клубной карьере Денис успел себя реализовать в более полной мере – как ему удалось это сделать в сборной России-2018/19.

«Не захотел дерьмо месить на наших «полях». Уважаю»

Агент Алексей Сафонов близко знает семью Черышевых и хорошо помнит, как «Спартак» предлагал Денису фантастические условия.



— В Испании он получал что-то порядка 350-400 тысяч за год, а в «Спартаке» готовы были платить 2,5 миллиона. В 6 раз больше! «Спартак» тогда тренировал Карпин. Дима Черышев был у меня в гостях, и мы с ним обсуждали это предложение. Он еще удивлялся, сколько в России получают футболисты молодежной сборной — Щенников и другие. И сколько Денис в Испании.



— Почему же отказались?

— Для парня футбол всегда был на первом месте. Не захотел дерьмо месить на наших «полях». С 5 лет в Испании! Стадионы, зрители, атмосфера, уровень чемпионата – все это перевесило.



Уважаю его выбор. Про «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» я ничего не слышал, а вот то, что Дениса в ЦСКА и в «Зенит» звали — это было. В «Зените» вообще многоходовку придумали – устроили на работу отца, тренером дубля, чтобы через него на сына повлиять. Не получилось. Дима в эти дела не лезет.



— Удивительная история – многие молодые российские футболисты в таких ситуациях выбирают деньги.

— Не многие, а почти все — 99 процентов.



Денис бы и сейчас получал в России больше, чем в Испании. Тем более, там другое налогообложение. Хотя в «Валенсии» у него тоже зарплата достойная – нормальный контракт.

Черышев теперь самый дорогой из наших. Он стоит 80 млн евро Так решила «Валенсия».

— С «Ливерпулем» у него могло интересно получиться.

— Согласен. И скоростишка есть для АПЛ, и другие качества. Но чего-то не договорились. Может, сам Денис не особо захотел. Все-таки Испания – считай, вторая родина.



— Мнение специалиста: зачем «Реал» ему в контракт такую фантастическую сумму отступных вносил – 200 миллионов?

— Сейчас многие большие клубы так делают. Хотя иногда это, конечно, не очень понятно. В «Спартаке» одно время было принято всем писать – 10 «лимонов». Почему, отчего? Иногда смотришь и смеешься – человек не играет, а сумма отступных солидная. Это как в анекдоте. Командиры обсуждают, кому медаль давать. «Вася Петров, десять немцев убил – может, ему?». – «А чего десять? Давай тридцать напишем – чего их жалеть?». Так и здесь. 200 миллионов – и ладно.



— А потом продали в «Вильярреал» за 7. Сколько за Черышева мог предлагать «Спартак»?

— Где-то «пятерку», думаю. Ну, может чуть больше. Все-таки он травмам подвержен. К сожалению.



— Ему 29. Ваш прогноз — когда-нибудь Денис перейдет в клуб РПЛ?

— Сейчас он в Испании на хорошем счету. Главное, чтобы поменьше травм было.

Черышева назвали самым недооценённым игроком мира. Реакция на гол русского джокера В Испании болельщики требуют, чтобы Дениса чаще выпускали в стартовом составе «Валенсии».

Он — добротный игрок. Знаете, для меня есть две категории футболистов – «добротный» и «футболист, за которого дерутся два клуба». Один клуб говорит: «Берите его себе!». А другой: «Да на кой он нам нужен?». Вот Денис никогда во вторую категорию не попадал.



Вернется ли? Думаю, что да. Через пару сезонов.



— В какую команду?

— Многое будет от тренера зависеть. Чтобы понимал его сильные стороны, как лучше использовать, игру вокруг него строить.



— Черчесов приходит в «Спартак» и зовет Черышева. Вариант?

— Почему нет? Тем более – в «Спартак». Который на Соболева пять «лимонов» не жалеет. Думаю, и за Черышева заплатят без проблем.



Но Дениса, повторюсь, и «Зенит» очень хотел, и ЦСКА. Он сам говорил, что были хорошие предложения. Уверен, выбор у него будет.