Самое интересное перевоплощение весны в РПЛ. Как «Краснодар» спасает «провальный» трансфер

Прошлым летом «Краснодар» провёл беспрецедентную для себя трансферную кампанию. Клуб попытался равноценно восполнить многочисленные потери и усилить состав перед Лигой чемпионов. Денег на новичков руководство не жалело.

Кайо стал первым из приобретённых игроков, о его трансфере из португальской «Санта-Клары» за 3 млн евро было объявлено ещё в середине мая 2019-го. В бразильце видели сильного опорника-разрушителя, который добавил бы системе баланса между обороной и атакой, взял на себя часть функций, ранее принадлежавших Каборе. Но летне-осеннюю часть сезона Кайо фактически пропустил. Он выходил на поле реже, чем все остальные новички, принял участие лишь в двух матчах чемпионата и одной кубковой игре. Во всех сыграл без блеска, а где-то даже провалился. Например, именно его ошибка выбила команду из Кубка.

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— Кайо – один из сильнейших полузащитников в России в оборонительной фазе: по отборам, перехватам и верховым дуэлям, — рассказывал в декабре в интервью «Чемпионату» Мусаев. – Но его трудности связаны с началом атаки. Особенно под давлением. Наша стилистика такова, что опорный полузащитник должен быть хорош с мячом при чужом прессинге. С Кайо ведётся работа – как индивидуальная, так и в рамках командных тренировок, стараемся улучшить ему первый пас. Когда мы следили за футболистом, понимали, что трудности возникнут. Но будем работать дальше.

Заключительная фраза «будем работать дальше» на самом деле могла и не воплотиться в жизнь. В зимнее трансферное окно «Краснодар» пытался раздавать активы и продавать игроков, которые, по мнению клуба, не приносили спортивную пользу. Уехал в MLS не сумевший адаптироваться Намли (новичок, от которого многого ждали в атаке), также были проданы Игнатьев и Скопинцев. Прослеживался чёткий вектор: в клубе, который испытывает проблемы с финансовым фэйр-плей (последствия той самой массовой закупки), не должно быть откровенно лишних.

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В подвисшем положении находился и Кайо. Если бы «Краснодар» получил предложение об аренде, он бы его обязательно рассмотрел. Но никто на бразильца так и не позарился. А зимой, в самом конце сборов, «быки» вновь столкнулись с колоссальными сложностями. Травмы вывели из строя ВСЕХ основных центральных защитников: Мартыновича, Спайича и даже Фьолусона. Возобновлять сезон попросту было не с кем. Одним защитником стал досрочно вызванный из аренды Сорокин, другим тренерский штаб попробовал Кайо. Хотя ранее, если верить данным Wyscout, в центре обороны тот сыграл 13 минут за всю карьеру – в 2018-м отбегал концовку матча за «Санта-Клару».

Но в «Краснодаре» всегда любили эксперименты. Какие-то – срабатывали, какие-то казались спорными. Перевоплощение Кайо на сегодняшний день выглядит великолепной идеей. Оно способно спасти трансфер, казавшийся несколько месяцев назад неудачным.

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Преимущество Кайо №1. Скорость – стартовая и дистанционная

Если раньше на скоростные данные у центральных защитников периодически закрывали глаза, то сейчас топ-клубы при поиске и отборе новичка смотрят на них чуть ли не в первую очередь. Когда центральный защитник наделён скоростью и координацией, резок в отборе, легко меняет направление движения и быстро разгоняется, команда получает возможность безболезненно играть в высоком стиле, а не только низким блоком. Поэтому такие, как Джикия – агрессивные, пусть даже не самые хладнокровные и надёжные в выборе позиции, будут с каждым годом всё более востребованы. Они дают команде лишние метры, умеют работать в чужих для себя зонах – в глубине поля и на флангах.

Для «Краснодара» вопрос скорости центральных защитников тоже очень важен: среднестатистически команда играет с высокой линией обороны, игроки в задней линии должны много двигаться и уметь обороняться в эпизодах с высокой динамикой. Кайо в этом отношении настоящая находка. Бразилец координирован, легко переносит вес с одной ноги на другую при скоростных единоборствах против техничных игроков, быстро набирает скорость, хорошо бежит на дистанции за счёт широкого шага и вовремя восстанавливает позицию.

В трёх просмотренных весной матчах от Кайо не убежал никто. Самые больше сложности у него возникли с Кокориным, но и против Александра, если соревнование шло конкретно в скорости, бразилец действовал здорово и успевал накрывать.

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Преимущество Кайо №2. Агрессивная игра в отборе

Игра центрального защитника один в один в отборе в современном футболе встречается реже, чем 20-30 лет назад. В грамотных системах должно встречаться минимум эпизодов, когда нападающий на скорости противостоит твоему игроку. Однако они всё же случаются, особенно в командах со стилистикой «Краснодара», оставляющих пространство на своей половине поля. Поэтому и защитники должны обладать соответствующими навыками: уметь не только плассироваться в задней линии и пятиться, но и агрессивно накрывать с нужным таймингом.

У Кайо с этим пунктом вновь всё очень солидно. Мусаев называет бразильца одним из лучших в РПЛ по игре один в один, и это правда. Возможно, только Барриос превосходит его по качеству отборов. Преимущество Кайо перед другими центральными защитниками в том, что он часто покидает свою позицию для агрессивной опеки соперника в момент приёма мяча (и эффективность таких единоборств – очень высокая), но в случае неудачи успевает моментально развернуться и побежать назад в сторону штрафной, восстановить позицию.

Ниже пример эпизода, который наиболее ярко характеризует стиль игры Кайо. В момент аута с чужой половины поля бразилец агрессивно играет по Мостовому, мешая тому спокойно принять мяч в опорной зоне. Кайо преуспевает в борьбе и выталкивает мяч в сторону от ворот.

Однако мяч остаётся у «Сочи» — и Кайо нужно бежать назад, из глубины на рывке в свободную зону включился Цаллагов. Бразильский футболист замечает угрозу, моментально переключается и делает рывок за новым оппонентом.

Итог – скоростной забег выигран. В момент удара Кайо уже полностью перекрывает ворота. Удар Цаллагова заблокирован, мяч укатывается на угловой.

Таких полезных эпизодов с борьбой в опорной зоне, агрессивной игрой на опережение вне своей позиции, выдавливанием соперников Кайо в каждом матче совершает много. Когда команда противостоит соперникам с форвардом, умеющим работать в оттяжке (например, Понсе у «Спартака»), манера и эффективность Кайо становятся на вес золота. Кстати, у Понсе Кайо личную дуэль выиграл – семь побед в микродуэлях против двух поражений.

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Преимущество Кайо №3. Игра вверху

Качество, которое не настолько востребовано в опорной зоне, но важно в центре обороны. Некоторые руководители клубов при выборе центральных защитников ориентируются на сантиметры роста – и числа меньше 190 крайне нежелательны. Всё это предельно понятно, в нашей закрытой лиге, где мало кто пытается играть в футбол, зато каждый хочет иметь в составе «большого» нападающего, игроки центра обороны должны снимать верх и находить методы противодействия даже таким гигантам, как Дзюба, Соболев или Корниленко.

В отношении Кайо могли бы возникнуть сомнения, поскольку по официальным данным его рост «всего» 183 – чересчур скромно для защитника элитного уровня. Но с такими габаритами он на удивление круто работает вверху: за счёт агрессии, прыжка и тайминга. Кайо играет не только по мячу, но и по сопернику – старается мешать тому выпрыгнуть за счёт корпуса. Как пример эффективности Кайо на «втором этаже» — показатели из матчей с «Сочи» и «Спартаком». У Заболотного бразилец выиграл 7 единоборств из 10, у Соболева – три из трёх.

Само собой, нужно внимательнее изучать эффективность Кайо далее, особенно в эпизодах, которые происходят внутри штрафной (там нет пространства для агрессивного разбега, прыгать нужно с места). Но когда человек находит, что противопоставить вверху Заболотному, Соболеву и Жиго, это уже заслуживает внимания.

Если оценивать матчи Кайо только в центре обороны (то есть три весенние игры), у бразильца мощнейшие показатели. Иметь во всех показателях единоборств свыше 70 процентов – солидно. К примеру, у Джикии – 63,5 процента выигранных единоборств в общем, 55,5% вверху; у Жиго – 63,7 и 65,9; у Ивановича – 62 и 65,9; у Ракицкого – 60,1 и 56,4. На дистанции цифры Кайо могут стать скромнее, сейчас же они впечатляют.

Неужели всё идеально?

Нет, идеальным центральным защитником Кайо пока не стал. У него есть небольшая проблема с распылением – он может не всегда точно оценивать момент для покидания своей позиции, это обратная сторона его агрессивной манеры игры. Хотя она точно не критическая.

Также никуда не делись проблемы с началом атаки. Кайо быстр и техничен в обращении с мячом, но имеет явно выраженные ограничения в длинных передачах (мяч поднимается нестабильно, может полететь слишком низко или слишком высоко, адресаты выбираются неверно), плюс пока совершает многовато брака в сильных передачах в центр низом. Поэтому точность длинных пасов у бразильца статистически невысокая (да и количество скромное – у «пасующих» игроков попыток обычно по 8-12 за 90 минут), отстаёт и количество передач в финальную треть поля. Главные его адресаты – второй центральный защитник, ближайший крайний защитник и опускающийся опорник.

Но, во-первых, Кайо не настолько безнадёжен с точки зрения начала атаки: как минимум в средних передачах у него есть потенциал, интересные ходы прослеживаются, особенно без давления. Во-вторых, в линии обороны он оказывается под прессингом реже, чем в опорной зоне, поскольку прессингующих высоко команд в России минимум. В-третьих, польза, которую бразилец принёс команде в трёх играх, напрочь перекрывает все его недостатки. Мусаев всё то видит и понимает, даже после выздоровления Фьолусона и Мартыновича Кайо сохранил место в основе.

Поэтому и очень удивляют новости-инсайды коллег, согласно которым Кайо летом будет выставлен на продажу. Кажется, это всё-таки ошибка, отголоски прошлогоднего этапа. Если зимой бразилец действительно не был нужен «Краснодару», то сейчас наоборот становится одним из самых бурно растущих и полезных для системы игроков.

Использованы данные Wyscout.