Как изменится «Локомотив» при Николиче. Рассказываем

«Локомотив» вступил в новую эпоху – без Сёмина. С момента объявления об уходе Юрия Павловича из клуба прошло больше недели. Хоть болельщики и активно протестуют, но им ничего не остаётся, кроме как принять, что теперь клуб тренирует Марко Николич. Серб давно находится в тесном контакте со скаутами и руководством «Локо». Мысли о том, как будет меняться команда, специалист уже изложил руководству.

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Кто покинет «Локомотив»

При Николиче команду ждёт большая чистка. После назначения сербского специалиста председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью Sportbox сказал следующее: «Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжёлые времена, придётся затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы».

По нашей информации, команду может покинуть даже большее количество игроков. Точно уйдут Антон Коченков, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг и Жоау Мариу. Контракты этих игроков истекут по окончании сезона и не будут продлены. Также заканчиваются соглашения у Эдера и Мацея Рыбуся. Они тоже почти наверняка покинут клуб, но по ним Николич ещё не принял окончательного решения.

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По нашим данным, Николич не рассчитывает на защитников Брайана Идову и Соломона Кверквелию. Последним интересуются «Ротор», «Краснодар» и «Ростов». Оба защитника, с большой долей вероятности, покинут команду в предстоящее трансферное окно. Не исключён уход и Бенедикта Хёведеса. В футбольном мире ни для кого не секрет, что немец устал от России. Также можно ожидать продажи Фёдора Смолова, который не горит желанием возвращаться в «Локомотив».

Кого купит «Локомотив»

Николич хочет укрепить несколько позиций. Первая – левый защитник. Если удастся подписать футболиста на это место, Рыбусь точно покинет клуб. Интерес «Локо» приписывали к нескольким игрокам, но сейчас фаворитом выглядит защитник клуба «СПАЛ» Аркадиуш Реца. Об этом варианте сообщал журналист Сергей Егоров, наши источники подтверждают интерес красо-зелёных к польскому защитнику.

Что за тренер будет рулить «Локомотивом» вместо Сёмина и в какой футбол он играет. Разбор Николич любит смелые идеи и избегает схем с тремя центральными защитниками. Михаил Гончаров отсмотрел 6 матчей «Партизана» и «Фехервара».

Будет приобретён полузащитник – здесь фамилия конкретна. Речь идёт о полузащитнике «Лацио» Милане Баделе. Николич лично заинтересован в хорватском футболисте, «Локомотив» уже вступил в переговоры. Николич планирует создать в центре поля трио из Баринова, Крыховяка и Баделя. Есть очень большие шансы, что переговоры завершатся успешно.

Ещё одной важной целью на рынке для «Локо» будет нападающий. В случае ухода Эдера и Смолова он команде будет крайне необходим. Долгое время фаворитом считался бразильский нападающий Линкольн. Но последнее время интерес к нему чуть утих – видимо, из-за высокой цены. Не стоит исключать и вероятность прихода в клуб Джордже Деспотовича. По нашим данным, вероятность обращения к кандидатуре нападающего «Оренбурга» весьма велика, но могут появиться и другие фамилии. Точно можно сказать одно: нападающий в «Локомотиве» точно появится.