Первый ролик в истории YouTube, собравший миллион просмотров. Крутая реклама с Роналдиньо

Простите, но сначала коротко об истории YouTube.

1 февраля 2004 года

В США прошёл финал NFL (американский футбол). Не так важно, кто играл. Важно, что в перерыве пели Джастин Тимберлейк и Джанет Джексон. В конце шоу под фразу «I'm gonna have you naked by the end of this song» [«Ты будешь у меня голой к концу этой песни» – в переводе с английского] Тимберлейк снял с Джексон часть её костюма. Эта ситуация стала скандальной и потом ещё долго обсуждалась. Разработчик Джавед Карим захотел найти в интернете видео этого момента, но не смог. Тогда он решил создать сайт для видео роликов.



14 февраля 2005 года

В этот день был активирован домен YouTube.com. Джавед Карим вместе с двумя коллегами стал одним из трёх основателей сайта.

23 апреля 2005 года

В YouTube опубликовано первое видео в истории. В 19-секундном ролике Карим рассказывает о слонах в зоопарке. Это видео доступно до сих пор.



2 ноября 2005 года

Потребовалось меньше года, чтобы видео в YouTube впервые собрало миллион просмотров. Первым роликом, который этого добился, стала реклама бутс Nike c Роналдиньо. Миллион просмотров набрался за три недели.

На этом ролике бразилец надел новые бутсы, прошёл 35 метров чеканя мяч и четыре раза пробил в перекладину. Причём Роналдиньо находился вне штрафной площади, а мяч всё это время ни разу не коснулся земли!

Видео можно посмотреть на канале Nike Soccer в YouTube.

На момент выхода ролика Роналдиньо находился в «Барселоне» почти 2,5 года. За это время команда возродилась. Если до прихода Роналдиньо летом 2003-го каталонцы три сезона подряд не попадали даже в число призеров, то уже на второй год с бразильцем взяли чемпионство. Во многом благодаря именно этому футболисту. Символично, что всё в том же ноябре 2005 года Роналдиньо получил «Золотой мяч» – единственный за всю карьеру. Тогда футболист считался самым дорогим в мире.

Просто попасть четыре раза подряд в перекладину – тяжёлая, но реальная задача для профессионального футболиста. Сделать так, чтобы мяч при этом ни разу не коснулся земли – такое вызвало много споров относительно подлинности. Бразильское издание Globo даже провело опрос, в котором приняло участие более 15 тысяч человек. И 52% читателей ответили, что видео – настоящее.

Однако это не так – видео является фейком. Как писали FourFourTwo и Bleacher Report, не обошлось без компьютерной графики. Для создания рекламы использовался огромный зелёный фон – хромакей, а за воротами находился специальный человек, который подавал мячи Роналдиньо.

«Молюсь, чтобы это закончилось». Роналдиньо ждёт решения суда и мечтает поцеловать маму Бразилец с братом сидят в Парагвае под домашним арестом.

Yahoo Sports приводил комментарий от представителя Nike: «Удары в перекладину были переработаны и улучшены на компьютере». Издание сообщает, что предположительно после двух из четырёх ударов Роналдиньо мяч попал в перекладину. Кстати, тоже неплохо для ударов с лёта.