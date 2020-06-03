Метр с кепкой. 12 самых низкорослых вратарей в истории футбола

Средний рост голкиперов последнее время постоянно увеличивается и составляет около 190 сантиметров. Таких парней, как Гильермо Очоа (183 см), Клаудио Браво (183) или Янн Зоммер (183), нынче уже принято считать недостаточно высокими. Но своё они с лихвой берут феноменальной реакцией, действиями на линии, выбором позиции, игрой ногами и чтением игры. При доведении указанных аспектов до идеала и постоянном оттачивании вратарского искусства не существует особых проблем для выступлений на самом высоком уровне. А что делать тем, кто ниже на 10 или даже 20 см? Просто забыть о своей мечте? Но история знает немало голкиперов, рост которых колеблется от 166 до 172 см, но они не сдались и помимо технических качеств демонстрировали невероятную страсть на поле и абсолютную преданность вратарскому делу. Мифического кенийского персонажа по имени Гумас Янг с ростом 1,25 мы в расчёт не берём, так как легенды должны оставаться легендами.

Оскар Рохас (172 см)

Полное имя: Оскар Перес Рохас



Возраст: 01.02.1973 (47 лет)



Гражданство: Мексика

Фото: Ben Radford/Getty Images

Уникальный персонаж для всего мексиканского футбола. Закончил выступления в местной Лиге MX в прошлом году в возрасте 46 лет! Прежде всего ассоциируется со столичным клубом «Крус Асуль», ворота которого защищал 470 раз и воспитанником которого является. Все 26 сезонов сверкал своей лысиной исключительно в высшем дивизионе и установил рекордные показатели чемпионата Мексики по количеству проведённых матчей, игр на ноль и сейвов. Как и любой уважающий себя латиноамериканский вратарь, сумел забить в чужие ворота – 1 мяч за молодёжную сборную и 2 в чемпионате. За невероятную прыгучесть и скоростные данные на родине имеет прозвище Кролик. Перед завершением карьеры шесть сезонов был в «Пачуке», а сейчас работает тренером вратарей в «Крус Асуле».



В рядах «Ла Верде» принял участие в трёх чемпионатах мира (1998, 2002, 2010), а также собрал все виды драгоценного металла в не менее почётных соревнованиях. Со сборной становился обладателем золота Кубка конфедераций — 1999, имеет три Кубка КОНКАКАФ и по одной бронзе и серебру Кубков Америки.

Франтишек Планичка (172 см)

Полное имя: Франтишек Планичка



Годы жизни: 02.06.1904 – 20.07.1996 (92 года)



Гражданство: Чехословакия

Фото: Wikipedia

Коренной пражанин, легенда чешского футбола и неординарная личность, по опросу IFFHS от 1999 года – девятый в списке лучших вратарей ХХ века. Просто вдумайтесь в следующие цифры – 1442 матча за карьеру (1044 победных), 969 из них за «Славию», 73 встречи за сборную (37 в качестве капитана). Является многократным чемпионом Чехословакии, обладателем различных кубков и личных наград. За своё джентльменское поведение на поле получил международную премию Fair Play.



Также был невероятно трудолюбив и мужественен, с юных лет делал всё, чтобы стать отличным игроком. Служил образцом для подражания и вне поля, никогда не употреблял алкоголь, не курил и даже не пил кофе. За стиль игры и ловкость был прозван Пражским Котом. После ударов любил намертво фиксировать мяч, как пойманную рыбу, обеими руками у груди и был невероятно надёжен. Бывало, не покидал матчи даже из-за тяжёлых травм, как, например, на ЧМ-1938. Первый четвертьфинал с Бразилией он доигрывал со сломанной рукой. В переигровке без участия Планички чехи уступили. Более удачным турниром для сборной, ведомой Франтишеком в качестве капитана, стал предыдущий мундиаль. В Италии удалось добыть серебряные награды.

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Хуан Оливарес (172 см)

Полное имя: Хуан Сегундо Оливарес Марамбо



Возраст: 20.02.1941 (79 лет)



Гражданство: Чили

Фото: memoriawanderers.cl

Одна из легенд «Сантьяго Уондеререс» – старейшей чилийской футбольной команды. После завершения выступлений долгое время работал в тренерском штабе «катурро» и дополнительно занимался с детьми. Считающийся лучшим вратарём в истории клуба, Оливарес был замечен его представителями в 17-летнем возрасте в играх за «Депортиво Эстрелла Насьенте», а в 1959-м присоединился к первой команде «Уондерерс». Но там начало карьеры далось Хуану непросто – тренер Хосе Перес заставил его сбросить 10 килограммов и полностью расписал распорядок дня, включая приём витаминов и время для отдыха после параллельной работы на фабрике и вечерней подработки. Вняв советам наставника, Оливарес не только выиграл чилийский чемпионат и Кубок, но и дорос до национальной сборной. В её рядах стал участником ЧМ-66, ЧМ-74 и бронзовым призёром Кубка Америки — 1967.

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Джузеппе Каванна (171 см)

Полное имя: Джузеппе Каванна



Годы жизни: 18.09.1905 – 03.11.1976 (71 год)



Гражданство: Италия

Фото: Wikipedia

Уроженец Верчелли, чемпион мира 1934 года в составе сборочной Италии (на поле не выходил), приходится дядей Сильвио Пиоле и является гордостью болельщиков «Наполи», за который в период с 1929 по 1936 год провёл 151 матч в Серии А. Приложил руки к лучшим довоенным выступлениям «партенопейцев». Под руководством английского специалиста Уильяма Гарбатта «адзурри» постоянно боролись за места в верхней части таблицы – в сезонах 1932/1933 и 1933/1934 были достигнуты два третьих места подряд, что стало наилучшим результатом в чемпионате на 30 с лишним лет. Немаловажную роль в успехах клуба имел Каванна, прозванный болельщиками Ягуаром. В кампании-1934/1935 невысокий голкипер имел показатель в 0,722 пропущенных мяча за игру. Этот клубный рекорд «Наполи» смог побить только Дино Дзофф 36 лет спустя. Свою охоту Ягуар завершил в первый послевоенный сезон в возрасте слегка за 40 в качестве играющего тренера «Авеццано».

Тед Бёрджин (170 см)

Полное имя: Эдвард Бёрджин



Годы жизни: 29.04.1927 – 26.03.2019 (91 год)



Гражданство: Англия

Фото: Hulton Archive/Getty Images

Поначалу выступал за любительский «Элфорд Таун», затем в 1949-м отлично показал себя на просмотре в «Шеффилд Юнайтед» и в марте подписал профессиональный контракт. Благодаря своей прыгучести получил прозвище Кот и место основного голкипера «клинков». К началу сезона-1954/1955 пропустил только 3 встречи из 200 и помог клубу в 1953-м вернуться в высший дивизион. Будучи стабильным первым номером «Юнайтед», считался одним из лучших представителей своего амплуа в стране, поехал на ЧМ-1954 в качестве запасного вратаря.



Из-за проблем с травмами постепенно потерял место основного игрока в клубе и после 314 матчей за «Шеффилд» переехал в «Донкастер». Отыграв там 5 поединков, сломал ключицу. Транзитом через «Лидс» в 34-летнем возрасте оказался в «Рочдейле» из четвёртого дивизиона. Там Бёрджин наконец-то смог вновь стабильно выходить на поле – более 200 матчей за 5 лет. Вышел в финал Кубка лиги в сезоне-1961/1962 вместе с «Дейл», где был бит «Норвичем» по сумме двух встреч — 4:0.

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Тедди Дэвисон (170 см)

Полное имя: Джон Эдвард Дэвисон



Годы жизни: 02.09.1887 – 01.02.1971 (83 года)



Гражданство: Англия

Фото: Wikipedia

Родился в Гейтсхэде, после окончания школы трудился наборщиком в газете и играл в футбол в местной команде. Был замечен ассистентом главного тренера «Шеффилд Уэнсдей» и приглашён на просмотр. Тед впечатлил всех свой игрой в тренировочном матче и даже взял пенальти, специалистом по отражению которых был и дальше. Получил место резервного вратаря в 1908-м и остался на Хиллсборо на следующие 18 лет, где и завершил профессиональную карьеру. Отличался молниеносной реакцией и чтением игры, провёл за «сов» 424 матча во всех соревнованиях. Является самым низкорослым голкипером, выходившим на поле в майке сборной – 13 марта 1922-го в своём единственном поединке отстоял на ноль против Уэльса. На протяжении всей футбольной карьеры вёл записи своих выступлений, по личным данным Дэвисон имеет за плечами 618 игр различного уровня, в которых пропустил 810 раз и затащил 24 пенальти из 77.



Во время Первой мировой был добровольцем в артиллерии и отправлялся служить во Францию. За своё благородное поведение на поле получил прозвища Джордж Вашингтон шеффилдского футбола и Честный Тед. 32 года в качестве тренера возглавлял «Мансфилд», «Честерфилд» и «Шеффилд Юнайтед», последнему отдал целых 20 лет.

Стив Дэт (170 см)

Полное имя: Стивен Виктор Дэт



Годы жизни: 19.09.1949 – 26.10.2003 (54 года)



Гражданство: Англия

Фото: Wikipedia

Стивен со смертельной фамилией Death родился в деревеньке Нортон, был в молодёжке «Вест Хэма», но провёл за «молотков» всего одну официальную встречу. Из-за сомнений в достаточности его габаритов для игры в основе и наличии двух других парней на место в воротах было принято решение отпустить Стива в «Рединг». К «Ройялс» Дэт присоединился в 1969-м и сразу стал номером один, впоследствии отыграв за клуб 13 лет и 537 матчей (второй показатель в истории). 8 ноября состоялся сухой дебют против «Брайтона», но вскоре сомнения в способностях невысокого голкипера возродились после фиаско в матче с «Саутпортом» — 2:6. Но парень не собирался раскисать и продолжал доказывать свою состоятельность, завоёвывая любовь фанатов. И в первом же сезоне заслужил от них звание «Игрока года». А после окончания карьеры в 1982-м именуется не иначе как «лучший голкипер в истории Рединга».



Всего лучшим футболистом сезона он признавался 4 раза, в чемпионате четвёртого дивизиона (сейчас – Лига 2) в сезоне-1978/1979 собрал 26 «сухих листов» и привёл «Ройялс» к победе в турнире. Однажды отыграл 156 последовательных поединков (рекорд клуба) и до 31 января 2009 года был обладателем самой продолжительной серии в английских лигах без пропущенных мячей – 1103 минуты. Это достижение в футболке «МЮ» превзошёл Эдвин ван дер Сар. Умер Death в 54 года от рака, у него остались жена и трое детей.

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Хуан Ботассо (169 см)

Полное имя: Хуан Карлос Ботассо



Годы жизни: 23.10.1908 – 23.12.1950 (42 года)



Гражданство: Аргентина

Фото: Wikipedia

Родился в Буэнос-Айресе. Выступления начинал в «Атлетико Архентино де Кильмес», из которого в 1930-м перебрался в «Расинг» из Авельянеды – один из сильнейших клубов страны того времени. Через год в Аргентине стартовал первый профессиональный чемпионат, вместе с «приятелями» Ботассо занял в нём 5-е итоговое место. Получил прозвище Железный Занавес от журналиста Альфредо Росси за ловкость, реакцию, надёжность и безрассудное мужество, с которым защищал ворота. Своей игрой нередко ставил в тупик нападающих соперника, которые не понимали, как пробить этот занавес. Журнал El Gráfico выходил с заголовком «Хуан Ботассо – лучший вратарь Аргентины?», отпускал комплименты знаменитый бомбардир Франсиско Панчо Варальо, а господа Х. Самора и М. Падула сочинили в его честь танго.



В составе «альбиселесте» Ботассо стал обладателем Кубка Америки — 1929, просидев весь турнир под Анхелем Боссио, на первый в истории чемпионат мира также отправился в качестве его дублёра. Но полуфинальный поединок против США и историческую рубку в финале с Уругваем, в которой Аргентина уступила 2:4, провёл в основе.

Хорхе Кампос (168 см)

Полное имя: Хорхе Кампос Наваррете



Возраст: 15.10.1966 (53 года)



Гражданство: Мексика

Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Самый известный товарищ в нашем топе, который легко мог бы называться «11 друзей Хорхе Кампоса». Человек, который превращал вратарские свитеры в объекты абстрактного искусства, а игру в рамке – в захватывающее представление. Он выбегал за пределы штрафной до того, как это стало мейнстримом, начинал атаки затяжными проходами от своих ворот, летал на линии в невероятных кульбитах и регулярно тащил пенальти. Выходил играть на позиции форварда, забивал головой, боковыми ножницами и запускал за шиворот коллегам по основному амплуа парашюты. «Бессмертный», «Хорхито», «El Brody» (от англ. – bro (братишка) + buddy (приятель) = brody или самый милый парень, которого вы встречали в своей жизни) – это всё о Хорхе. Сухих фактов будет недостаточно, чтобы описать, насколько Кампос был крут. Лучше это просто ещё раз увидеть.



Но для проформы давайте всё-таки упомянем регалии мексиканца, который за клубную карьеру ни разу не играл за пределами Северной Америки. Чемпион Мексики, MLS, обладатель Открытого кубка США, Кубка чемпионов КОНКАКАФ, провёл 130 матчей за зелёных, побеждал на Кубке конфедераций, Панамериканских играх и Золотом кубке КОНКАКАФ.

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Жульен Даруи (168 см)

Полное имя: Жульен Да Руй / Даруи



Годы жизни: 16.02.1916 – 13.12.1987 (71 год)



Гражданство: Франция

Фото: Wikipedia

Родился в городке Оберкорн, что на юго-западе Люксембурга и недалеко от границы с Францией, в португало-итальянской семье. Вместе с родителями в годовалом возрасте эмигрировал в Третью Республику, и фамилия из Да Руй трансформировалась в Даруи, под которой он и известен в мире футбола. В 1999-м журнал L'Équipe признал Жульена лучшим французским вратарём ХХ века.



Первый профессиональный контракт подписал в 19 лет с клубом «Олимпик Шарлевиль». В довоенные годы был одним из самых ярких вратарей. Обладал исключительной реакцией, блестяще для своих габаритов играл в воздухе и отменно пасовал, как руками, так и ногами, бесстрашно бросался за мячом соперникам в ноги. Никогда не был привязан к линии ворот, а был активным и полноправным участником игры. Продолжал карьеру до 38 лет, с 1939 по 1951 привлекался в ряды «трёхцветных», за которых провёл 25 встреч. Был в заявке на домашнем для Франции ЧМ-1938, но на поле не выходил.



Больше всего в клубной карьере отыграл за «Рубе-Туркуэн» — 8 сезонов и 234 матча, в составе которого стал чемпионом страны в сезона-1946/1947. Также является обладателем Кубка Франции — 1941/1942 вместе с легендарным «Ред Стар». В конце игроцкой карьеры совмещал должности голкипера и тренера в «Рубе» и «Монпелье», но успеха на капитанском мостике не достиг. Повесив перчатки и бутсы на гвоздь, также безуспешно руководил «Лионом» и «Дижоном». Шансов Даруи больше никто не предоставлял, и он открыл кафе в Дижоне, где позднее и закончил свой жизненный путь.

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Франческо Квинтини (168 см)

Полное имя: Франческо Квинтини



Возраст: 27.05.1952 (68 лет)



Гражданство: Италия

Фото: Wikipedia

Коренной римлянин впервые попал в заявку «Ромы» на Серию А в сезоне-1970/1971, который полностью провёл на скамейке за спинами Джованни Де Мины и основного кипера Альберто Джинульфи. В следующей кампании Джинульфи был вынужден пропустить несколько встреч из-за болезни, и тренер Эленио Эррера предоставил 19-летнему Франческо шанс. 26 декабря 1971-го темноволосый юноша вышел в старте на домашний матч 11-го тура против «Болоньи» и справился на отлично – «волки» выиграли 1:0. Следующая встреча против «Аталанты» на Стадио Олимпико завершилась так же, а единственный раз пробить Квинтини смогли парни из «Катандзаро». Отличный дебют – 3 матча подряд и всего 1 пропущенный мяч, но 180-сантиметровый Джинульфи выздоровел и сразу вернулся в раму. Всего за спинами конкурентов Квинтини отсидел 7 сезонов, в которых скопил 9 встреч и пропустил 4 мяча. Ох уж эти предрассудки… Единственным его достижением стал победный Англо-итальянский кубок-1972.



Франческо завязал с футболом высоких достижений в 25 лет, он редко виделся с двумя маленькими детьми из-за тренировок и разъездов и ушёл из «Ромы» после сезона-1976/1977. Продолжая тему семьи, перенесёмся в 2000-е. Горячий итальянец сначала стал трижды дедом, а потом – в 62 года — и трижды отцом. Вторая жена подарила ему дочь Беатрис. Этот старый кот всё ещё ловит мышей.

Педро Бенитес (166 см)

Полное имя: Педро Мануэль Бенитес Арпольда

Годы жизни: 12.01.1901 – 31.01.1974 (73 года)



Гражданство: Парагвай

Фото: Wikipedia

Вот мы и добрались до главного малыша нашей подборки. Парагваец Педро Бенитес известен прежде всего тем, что принимал участие в первом чемпионате мира — 1930 в Уругвае, где провёл заключительный матч группы D против бельгийцев. Сухая победа 1:0 обеспечила «гуарани» второе место в трио, не дающее право продолжать борьбу за трофей. На родине выступал в столичном «Либертаде», с которым в 1930-м стал чемпионом страны. Тот турнир не начинали, пока все игроки не вернулись с уругвайского мундиаля, и стартовал он лишь 21 сентября, пройдя в один круг. После триумфа на родине Бенитес перебрался в Буэнос-Айрес и в 1932-м отыграл 9 встреч за местную «Атланту», которая была в числе основателей профессиональной Лиги Аргентины.